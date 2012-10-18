Анонс на 19 жовтня

* Відбудеться презентація Огляду енергетичної політики України, проведеного Міжнародним енергетичним агентством. Учасники: міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко і виконавчий директор МЕА М.Ван Дер Хувен, яка особисто представить Огляд. Свою участь у заході підтвердив Посол ЄС Я.Томбінський. Очікується участь представників 28 країн-членів МЕА, провідних експертів і вчених. Об 11.00 для журналістів відбудеться прес-конференція участю Юрія Бойка та М.Ван дер Хувен.

* Круглий стіл на тему: «Адаптація ринку онлайн-платежів до нових умов регулювання обігу електронних грошей». Організатор - журнал «Деньги». Учасники: Юрій Корж, «ГлобалМані», директор з корпоративних відносин і контролю платіжної системи; Олексій Гришин, QIWI Wallet, директор представництва в Україні; Маргарита Ормоцадзе, WebMoney Україна, керівник департаменту зі зв'язків з громадськістю; Ольга Дубиніна, член комітету ІнАУ з питань електронної комерції, електронних платіжних систем; Ольга Дейнега, МТС, начальник юридичного департаменту та ін. Теми: Що є електронні гроші для споживачів фінансових послуг? Можливості, ризики, оптимальна (ідеальна, бажана) система ЕГ для України; Ситуація в Україні. У чому сильні та слабкі сторони існуючих систем; Закон 5284-VI та його роль: найбільш ймовірні сценарії розвитку ринку та ін.

* Прес-конференція на тему: «Долари або гривні: в якій валюті зберігати гроші?». Учасники: виконавчий директор Фонду Блейзера Олег Устенко, керуючий партнер інвестиційної компанії "Капітал Таймс" Ерік Найман.

* Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю керівництва Міністерства екології та природних ресурсів України.

* 14-30 - В УНІАН відбудеться спільна прес-конференція Українського інституту публічної політики (Україна) і Міжнародного центру геополітичних досліджень (Грузія), присвячена результатам другого етапу дослідження, проведеного в рамках проекту "Барометр безпеки України і Грузії: моніторинг та аналіз загроз з метою їх ранньому запобіганню". Проект реалізується за підтримки Чорноморського фонду регіональної співпраці (The Black Sea Trust for Regional Cooperation). "Барометр безпеки" містить моніторинг і аналіз подій у різних секторах безпеки України та Грузії, дозволяє простежити еволюцію безпекової ситуації в двох країнах, дати оцінку тому, наскільки внутрішньодержавні, регіональні і глобальні події вплинули на український і грузинський сектора безпеки. Висновки фахівців, доповнені відповідними оцінками українських і грузинських експертів, дозволяють отримати комплексну картину динаміки розвитку ситуації у секторах безпеки двох країн (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 279-35-23.

* Прес-конференція на тему: «Бізнес-контакти Німеччина-Україна: німецький досвід та українські реалії». Організатор: Німецьке Товариство Міжнародного Співробітництва (GIZ) в рамках Програми Федерального Міністерства економіки і технологій Німеччини для менеджерів з України, Білорусії, Молдови. Теми: підвищення ефективності української управлінських кадрів, поліпшення конкурентоспроможності українського бізнесу на міжнародних ринках, розвиток німецько-українського економічного співробітництва. Серед доповідачів конференції: делегат німецької економіки Олександр Маркус, референт Федерального Міністерства економіки і технологій Німеччини Інгрід Ціллігес, директор Департаменту регіонального розвитку Міністерства економіки України Олена Нижник, керівник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

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