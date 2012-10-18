Руанда, Аргентина і Австралія стали новими членами РБ ООН

Руанда, Аргентина і Австралія стали новими непостійними членами Ради Безпеки ООН на 2013-2014 роки за підсумками таємного голосування, що відбулося в Генасамблєї всесвітньої організації.

Про це повідомляє РІА «Новости».

Всього в РБ ООН налічується 15 держав, п'ять з яких - постійні члени (Росія, США, Китай, Велика Британія і Франція). Десять інших обираються голосуванням - по п'ять щороку.

Голосування триває для виборів ще двох держав.

Як відзначив на відкритті голосування голова Генасамблєї Вук Єреміч, із нинішніх 193 держав ООН більш як 70 ще ніколи не були членами РБ.