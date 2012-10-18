ТОП-10 (18 жовтня)

ЄС готовий виділити Україні 200 млн. євро, якщо держзакупівлі стануть прозорими

Мінекономіки планує з січня 2013 року запустити електронні торги

СКМ купила найбільшого в Україні залізничного вантажоперевізника

Фірташ інвестує в азотну хімію 1-1,3 млрд грн

Кабмін хоче розширити повноваження ДПС щодо контролю за спиртом

В Україні можуть ввести податок на дохід від продажу металобрухту

СОТ не підтримує ініціативу України про перегляд ставок ввізного мита

Український автопром у вересні скоротив випуск легкових автомобілів на 36%

Україні не уникнути підвищення цін на газ для населення - експертна оцінка

Покупка «Роснефтью» 50% «ТНК-BP» может оказать давление на рейтинги, предупреждает Fitch

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ЄС готовий виділити Україні 200 млн. євро, якщо держзакупівлі стануть прозорими

Європейський Союз готовий відновити припинену торік програму надання фінансової допомоги Україні на суму 200 млн. євро, але вимагає зробити прозорою систему державних закупівель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник програм допомоги Україні Представництва Європейського Союзу в Україні Ендрю Расбаш.

«Ми можемо говорити про 200 млн. євро до кінця 2013 року на реалізацію декількох проектів у секторі державних закупівель, енергетики, захисту навколишнього середовища, скасування технічних бар'єрів. Проте є умова виділення коштів – конкретні досягнення в розвитку означених секторів і в системі управління державними фінансами», - заявив Е.Расбаш.

Представник Євросоюзу нагадав, що торік Україні було надано 31 млн. євро фіндопомоги, проте програма співпраці була припинена, коли Верховна Рада внесла зміни до закону про держзакупівлі, зробивши їх непрозорими.

«Тепер ми повинні побачити, що механізм розподілу грошей зручний і зрозумілий, оскільки фінансова допомога йде безпосередньо у бюджет країни і далі розподіляється українською владою. Образно кажучи, ми платитимемо за результатом: є прийнятний результат – ми перераховуємо гроші», - наголосив Е.Расбаш

За його словами, за наявності зрозумілого механізму управління державними фінансами, запровадженого українською владою, не буде потрібен додатковий контроль за проходженням коштів, що надаються в рамках проектів фінансової допомоги з боку Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня, під час протестів опозиції біля Українського будинку, Верховна Рада прийняла дискусійний закон — парламент змінив правила гри у сфері державних закупівель.

Зокрема Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" дозволив держпідприємствам, зокрема комунальним, казенним, госптовариствам з держчасткою більш як 50%, не проводити тендерні торги при проведенні держзакупівель. Єдиний виняток - монополісти і закупівлі за кошти держбюджету. Ще один дуже важливий момент - результати закупівлі можна буде не публікувати у "Віснику державних закупівель", що дає можливість приховати від громадськості результати закупівель.

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Мінекономіки планує з січня 2013 року запустити електронні торги

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує з січня 2013 року запустити систему електронних торгів, що дасть змогу зробити частину державних закупівель прозорішою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник департаменту державних закупівель і державного замовлення Міністерства економічного розвитку і торгівлі Борис Горбанський під час проведення міжнародної конференції «Перспективи розвитку системи державних закупівель в Україні».

«З 1 січня 2013 року набирає чинності норма про запровадження в Україні електронних закупівель за затвердженим Кабінетом міністрів переліком товарів. Зараз ми розробляємо нормативну базу – два проекти постанови Кабміну, включаючи власне перелік товарів для електронних закупівель, проходять узгодження в органах влади, а крім того є питання технічного плану і регламенту взаємодії учасників та операторів торгів.

При цьому Горбанський заявив, що всі спірні питання щодо запровадження торгів будуть узгоджені в листопаді.

За його словами, серед претендентів на проведення торгів як операторів є Аграрна і ряд інших компаній, що володіють апаратними засобами і ПЗ.

Як повідомляв УНІАН, Європейський союз заявив, що готовий відновити припинену минулого року програму надання фінансової допомоги Україні на суму 200 млн. євро, але вимагає зробити прозорою систему державних закупівель.

На початку липня 2012 року Верховна Рада змінила правила гри у сфері державних закупівель, прийнявши Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель". Документ дає змогу держпідприємствам, зокрема комунальним, казенним, госптовариствам з держчасткою більш як 50%, не проводити тендерних торгів при проведенні держзакупівель. Єдиний виняток - монополісти і закупівлі на кошти держбюджету. Ще один дуже важливий момент - результати закупівлі можна буде не опубліковувати у "Віснику державних закупівель".

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СКМ купила найбільшого в Україні залізничного вантажоперевізника

Група СКМ збільшила свою частку в статутному капіталі найбільшого приватного залізничного оператора «Лемтранс» (м. Донецьк) до 100%. Про це УНІАН повідомили в прес-службі СКМ.

«Лемтранс» дозволить стабільно забезпечувати групу СКМ, як найбільшого вантажовідправника, рухомим складом. Водночас ми бачимо «Лемтранс» як самостійний ринковий бізнес, що працює і з українськими, і з іноземними вантажовласниками», - заявив директор з розвитку нових напрямків бізнесу компанії СКМ Микола Нестеренко.

За його словами, інвестиційна політика «Лемтрансу» буде спрямована на оновлення і збільшення власного парку і підвищення якості послуг.

"З приходом СКМ, як стратегічного інвестора, у «Лемтрансу» з'явилася і наша повна підтримка, у тому числі - наша готовність фінансувати інвестиційні програми компанії», - сказав М.Нестеренко

Нагадаємо, з 2003 року група СКМ була міноритарним акціонером «Лемтрансу» з часткою в 19,95% статутного капіталу.

Інтеграція компанії «Лемтранс» до складу Групи СКМ була проведена відповідно до вимог чинного законодавства, схвалена Антимонопольним комітетом України та європейськими антимонопольними органами.

Довідка УНІАН. СКМ (Систем Кепітал Менеджмент) - найбільша українська багатогалузева група. До складу Групи СКМ входять підприємства гірничого, металургійного, енергетичного, фінансового, телекомунікаційного, медіа й інших секторів економіки, у тому числі - транспортний холдинг «Портінвест». 100% акцій компанії СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.

ТОВ «Лемтранс» - найбільша в Україні приватна транспортно-експедиторська компанія, що надає повний комплекс послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом. «Лемтранс» експлуатує понад 12 тис. одиниць рухомого складу. У 2011 році «Лемтранс» перевіз понад 40 млн тонн.

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Фірташ інвестує в азотну хімію 1-1,3 млрд грн

Group DF в 2013 році інвестує у свої підприємства азотної хімії від 1 до 1,3 млрд. гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Group DF, про це глава Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро Фірташ повідомив під час робочої наради з правлінням підприємства ПАТ «Концерн Стирол».

«У 2011 році ми вклали 1,1 млрд гривень, у 2012 році вкладемо ще близько 1 млрд. План з інвестицій на наступний рік - 1-1,3 млрд гривень», - сказав бізнесмен.

Д.Фірташ відзначив, що в 2013 році в ПАТ «Концерн Стирол» буде вкладено близько 500 млн грн інвестицій.

Інвестиційні плани наступного року пов'язані як з модернізацією існуючих в ПАТ «Концерн Стирол» виробництв і нарощуванням їх потужностей, так і з розробкою нових виробництв.

З усього обсягу запланованих інвестицій на капітальні ремонти буде спрямовано близько 200 млн грн, решта інвестиції підуть на створення нових потужностей.

Зокрема, в 2013 році в ПАТ «Концерн Стирол» розпочнеться будівництво нового виробництва аміачної селітри - найпопулярнішого мінерального добрива серед вітчизняних аграріїв. «Ми зараз розпочинаємо проект будівництва нового заводу аміачної селітри. По суті, це дозволить збільшити нинішні потужності на 900 тис. тонн.

Якщо ми хочемо боротися за наш український ринок, нам необхідно нарощувати потужності. Це важливо, тому що під це є ринок. Адже святе місце порожнім не буває», - зазначив бізнесмен.

Це дасть можливість не тільки більш повно задовольняти попит споживачів і утримати ринок, але і дозволить збільшити глибину переробки аміаку.

Водночас на підприємстві будуть нарощувати обсяг виробництва аміаку - базового продукту для виробників азотних добрив. «Стирол» у наступні два роки планує майже на 10% збільшити обсяги виробництва аміаку та до 2014 року випускати 4,7 тис. тонн цього продукту на добу.

«До середини 2014 року завдяки вкладеним інвестиціям на «Стиролі» ми збільшимо обсяг випуску аміаку до 4 700 тонн на добу, аміачної селітри - на 900 тис. тонн і карбаміду - на 950 тис. тонн в рік», - зазначив Д. Фірташ.

Інвестиції будуть спрямовані на впровадження низки енергоефективних проектів. Зокрема, майбутня модернізація та капітальні ремонти діючих виробництв - заводу аміаку № 1 та цеху аміаку 1-Б дозволять скоротити обсяги споживання газу на 34 млн. куб. м. на рік.

Крім того, за рахунок ремонту складу рідкого аміаку, який передбачає заміну компресора і системи управління, на 3,6 тис. тонн на рік будуть знижені втрати аміаку.

Нагадаємо, концерн «Стирол», що входить в компанію «OSTCHEM», за 6 місяців 2012 року збільшив виробництво аміачної селітри на 97,1%, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, - до 309,9 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Group DF - це приватна міжнародна група компаній, активи якої зосереджені в енергетиці, хімічній промисловості, енергетичній інфраструктурі та нерухомості. Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Group DF контролює компанії Centragas (акціонер банку «Надра»), угорську газоторгову компанію і постачальника енергетичних послуг EMFESZ, австрійську компанію Zangas, що спеціалізується на будівництві газової інфраструктури, виробника мінеральних добрив, групу OSTCHEM Holding.

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Кабмін хоче розширити повноваження ДПС щодо контролю за спиртом

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді України ввести обов'язковий контроль за транспортуванням спирту силами співробітників Державної податкової служби України (ДПСУ).

Відповідний законопроект № 11363 від 17 жовтня 2012 р. зареєстровано на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно із законопроектом, під час вивезення спирту з території спиртозаводу уповноважений співробітник ДПСУ на акцизному складі робитиме дозвільну позначку в товарно-транспортній накладній (зі штампом і підписом), а під час виїзду спиртовозу з акцизного складу – позначати показники спідометра машини в контрольному журналі відвантаження спирту. Впродовж одного робочого дня ці дані факсом будуть відправлені співробітнику ДПСУ за місцем прибуття вантажу. Він, у свою чергу, має провести аналогічні процедури контролю за фактом прибуття спиртовозу - проставити позначки в товарно-транспортній накладній, а також зняти дані спідометра машини з подальшою їх фіксацією в журналі.

Як випливає із пояснювальної записки до законопроекту, документ розроблено з метою вдосконалення порядку нарахування і сплати акцизного податку, обумовленого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 304-р (від 23 травня 2012 р.), а також з метою посилення контролю за обігом спирту і процедури документального оформлення операцій ввезення/вивезення спирту і лікеро-горілчаних виробів із територій акцизних складів. Крім того, за допомогою законопроекту розширюються функції представників ДПСУ на акцизних складах, що робить їхню роботу в частині забезпечення бюджетних надходжень з акцизного податку більш ефективною.

Як повідомляв УНІАН, в жовтні керівники державного підприємства «Укрспирт», які сплатили в казну додатково 25 млн. грн податку на прибуток і суму накладених штрафних санкцій, зуміли уникнути кримінального покарання за ухилення від сплати податків.

За даними ДПС, з початку року в Україні виявлено майже 500 злочинів у сфері виробництва і обігу спирту і алкоголю. З незаконного обігу вилучено більш як 150 тонн спирту, 600 тисяч пляшок фальсифікату і близько 700 тисяч підроблених марок акцизного збору.

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В Україні можуть ввести податок на дохід від продажу металобрухту

Кабінет Міністрів України пропонує ввести податок на дохід від здачі (продажу) лому чорних або дорогоцінних металів, окрім доходу від продажу лому дорогоцінних металів Національному банку України.

Відповідний законопроект зареєстровано Верховною Радою і опубліковано на офіційному сайті ВР.

Як випливає із пояснювальної записки до законопроекту, ставка оподаткування доходів фізичних осіб за зданий лом чорних металів становитиме 15% (17%). «Це посприяє реалізації принципу соціальної справедливості в оподаткуванні», - говориться в пояснювальній записці.

Законопроект розроблено на виконання доручення Президента України № 1-1/2111 (від 9 серпня 2012 року) в частині вдосконалення оподаткування доходів, одержаних від здачі лому чорних металів. Як говориться в пояснювальній записці, документ не вимагає консультацій з громадськістю.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2012 року Верховна Рада України ухвалила в цілому зміни до Податкового кодексу, згідно з якими доходи від здачі лому чорних металів не було включено в базу оподаткування.

У вересні 2012 року Мінекономрозвитку запропонувало ввести аукціони з продажу квот на експорт лому чорних металів з метою впровадження прозорої процедури розподілу обсягів експорту металобрухту між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на певний календарний рік. За даними Мінекономіки, обсяг заявленого до експорту металобрухту в 2012 році становив 5,5 млн. тонн, що більш ніж у 6 разів перевищує гранично допустимий обсяг річного експорту.

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СОТ не підтримує ініціативу України про перегляд ставок ввізного мита

Жоден з членів Комітету Світової організації торгівлі з доступу до ринків не підтримує ініціативу України про перегляд ставок ввізних мит у бік збільшення, а представники 58 країн на останньому засіданні комітету 16 жовтня висловили стурбованість у зв'язку з такою ініціативою Києва.

Про це йдеться в інформації Міжнародного інституту торгівлі і стабільного розвитку.

Серед країн, які висловили стурбованість: Канада, ЄС, США, Бразилія, Гватемала, Чилі, Малайзія, Колумбія, Уругвай, Туреччина, Аргентина, Нова Зеландія, Корея, Японія, Сальвадор, Швейцарія, Гонконг, Австралія, Норвегія, Мексика, Китай і Еквадор.

Зокрема, члени Комітету стурбовані тим, що в пропозиціях України відсутній перелік позицій, за якими Київ був би згоден на зниження мит, взамін на збільшення за іншими позиціями.

Члени комітету за підсумком засідання попросили Україну переглянути зміст своїх пропозицій.

Як повідомляв УНІАН, Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита майже на 371 товарну лінію.

Це звернення викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки воно може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Державного департаменту США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

Водночас уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П'ятницький в кінці вересня заявив, що перегляд ставок митних зборів не нашкодить переговорам зі створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом і не пов'язаний з можливістю вступу до Митного союзу.

17 жовтня генеральний директор СОТ Паскаль Ламі заявив, що відповідь СОТ щодо намірів України переглянути ставки митних зборів на імпортовані товари залежатиме від того, які поступки Україна зможе запропонувати натомість.

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Український автопром у вересні скоротив випуск легкових автомобілів на 36%

Виробництво легкових автомобілів в Україні у вересні 2012 року впало у порівнянні з аналогічним місяцем 2011 року на 36,3% - до 5,7 тис одиниць, повідомила Державна служба статистики України.

У порівнянні з серпнем поточного року виробництво легковиків скоротилося минулого місяця на 4,7%.

Всього за дев'ять місяців українські автовиробники в умовах браку держпідтримки і слабкого автокредитування скоротили виробництво легкових автомобілів у річному виразі на 23,5% - до 54,9 тис. одиниць. Ці дані Держстату збігаються з інформацією, оприлюдненою минулого тижня асоціацією автовиробників України «Укравтопром».

Держстат також повідомляє, що виробництво вантажних автомобілів у країні в січні-вересні 2012 року скоротилося в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 2,9% - до 2 268 одиниць, а випуск автобусів скоротився на 1,2% - до 2 554 одиниць.

У вересні випуск вантажних автомобілів у порівнянні з вереснем 2011 року впав на 52,3% - до 145 одиниць, а випуск автобусів скоротився на 48,1% - до 265 одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» («Запорізький автомобілебудівний завод»), корпорація «Богдан», «Єврокар», Корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» («Чернігівський автозавод» і «Бориспільський автозавод»).

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Україні не уникнути підвищення цін на газ для населення - експертна оцінка

Україна навряд чи зможе уникнути підвищення цін на газ і тепло для населення, оскільки, підписавши Меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, українська влада апріорі взяли на себе зобов'язання підвищити тарифи.

Про це УНІАН заявив директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.

Разом з тим експерт звернув увагу на те, що влада зможе знайти взаєморозуміння у населення по тарифній політиці, якщо запропонує прозоре вирішення соціальної проблеми.

«Зрозуміло, що це великі ресурси, але важливо почати - зробити попереджуючий механізм. Не заднім числом щось ввести, а потім почати компенсувати, а відразу продумати механізми, які дозволили б малозабезпеченим платити за комунальні послуги, щоб це (платежі - УНІАН) не було шоково», - додав В. Юрчишин.

Він також відзначив важливість розуміння економії ресурсів та прозорості надання адресної допомоги. «Вкрай важливо, щоб допомога не стосувалася багатьох людей, великих чиновників, провідних політиків. Якщо люди побачать, що політики або керівники вищої ланки не сідають на пільги, то і ставлення до такого механізму (підвищення тарифів - УНІАН) буде спокійнішим», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, на початку тижня Міжнародний валютний фонд в черговий раз звернув увагу української влади на неефективність політики підтримки штучно занижених цін на газ і тепло для населення, запропонувавши підвищити тарифи з одночасним збільшенням адресної допомоги малозабезпеченим, йдеться в оприлюдненому Фондом звіті. Експерти МВФ відзначали, що практика продажу газу за заниженими цінами приводить до розбалансування фінансового стану державного енергохолдингу "Нафтогаз України", який завершив 2011 рік з витратами у розмірі 135 млрд грн при доходах в 114 млрд грн.

Меморандум про економічну та фінансову політику (МЕФП) був узгоджений українською стороною та місією Міжнародного валютного фонду за результатами її роботи в Києві з 1 по 14 лютого 2011 року.

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Покупка «Роснефтью» 50% «ТНК-BP» может оказать давление на рейтинги, предупреждает Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что, если «Роснефть» приобретет 50% TNK-BP International, это может оказать давление на ее рейтинг.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, агентство намерено пересмотреть рейтинги обеих компаний, если сделка будет проведена, хотя ситуация пока неясна, поскольку официальных заявлений не было сделано.

По сообщениям, «Роснефть» согласилась выплатить 28 млрд долл. за 50-процентную долю в «ТНК-BP», которая в настоящее время принадлежит AAR (российским акционерам «ТНК-BP»).

Согласно первоначальной оценке агентства, кредитоспособность «Роснефти» обеспечивает достаточный запас прочности для привлечения дополнительного долга в размере до 15 млрд долл. в целях частичного финансирования приобретения при сохранении текущего уровня рейтинга.

Однако в случае привлечения дополнительных заимствований в размере заметно выше 15 млрд долл. в сочетании с лишь ограниченным изменением дивидендной политики и планов капвложений «Роснефти», это, вероятно, приведет к уровням левереджа по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) значительно выше 2x на продолжительной основе и, как следствие, к понижению рейтинга.

При таком сценарии агентство не ожидает понижения рейтинга больше чем на один уровень, что позволит компании сохранить рейтинг инвестиционной категории. В то же время, если после приобретения показатели левереджа превысят 3x, то это обусловит более значительное давление на рейтинг.

В этом случае Fitch вновь проведет оценку степени государственной поддержки и того, является ли она достаточной для сохранения рейтингов инвестиционной категории.

Кроме того, ранее «Роснефть» выражала заинтересованность в приобретении 50-процентной доли BP (British Petroleum) в совместном предприятии.

Неясно, будет ли «Роснефть» заинтересована в приобретении «ТНК-BP» полностью, однако такой шаг привел бы к значительно более высокому левереджу и, потенциально, к дополнительному негативному рейтинговому действию.

Агентство не ожидает каких-либо изменений рейтингов «TНK-BP» сразу после потенциальной сделки с «Роснефтью». В то же время кредитоспособность «TНK-BP» будет ослаблена, если сделка будет финансироваться за счет увеличения ее левереджа. Какие-либо изменения планов разведки и добычи также могут оказать влияние на рейтинги «TНK-BP».

Fitch будет необходимо получить информацию о цене приобретения, финансировании (соотношении долга и собственных средств), будущей дивидендной политике «Роснефти» и «TНK-BP», а также о каких-либо изменениях программы капиталовложений «Роснефти» в результате потенциального приобретения.

Продажа BP своей доли в «TНK-BP», вероятно, не окажет негативного влияния на рейтинги BP в соответствии с подходом агентства, поскольку Fitch ожидает, что BP получит справедливую рыночную цену и сможет реинвестировать эти средства в другие активы.

Как ранее сообщал УНИАН, главным претендентом на покупку 50% доли британской нефтегазовой компании BP plc (British Petroleum) в «ТНК-ВР» является государственная нефтяная компания РФ «Роснефть».

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УНІАН