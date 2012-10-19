ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 19 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «СОТ не підтримує ініціативу України про підвищення ввізних мит» пише: члени комітету Світової організації торгівлі із доступу до ринків стривожені тим, що в пропозиціях України немає переліку позицій, за якими Київ був би згоден на зниження мит взамін їх збільшення за іншими позиціями...

http://delo.ua/ukraine/vto-ne-podderzhivaet-iniciativu-ukrainy-o-podnjatii-vvoznyh-poshlin-187595/

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«Дело» в публікації «У жовтні попит на оренду житла впав на 50%» пише: причина падіння в тому, що більшість орендарів почали активно шукати житло для довгострокової оренди в перший місяць після літа, до середини осені чимало з них уже підшукали собі квартиру, тому затребуваність житла зменшилася.

http://delo.ua/business/v-oktjabre-spros-na-arendu-zhilja-upal-na-50-187598/ммм

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Також «Дело» в публікації «Який ліміт буде введено за готівковими розрахунками для українців» пише: Національний банк отримав право встановлювати граничні суми готівкових розрахунків фізичних осіб і тепер у будь-який момент може запровадити обмеження своїм нормативним актом...

http://delo.ua/finance/kakoj-limit-budet-vveden-po-nalichnym-raschetam-dlja-ukraincev-187541/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «США допоможуть закупити», в якому пише: з 2013 року в Україні планується почати впровадження стратегії розвитку системи державних закупівель, розробленої агентством США з міжнародного розвитку. За сім років процедури тендерних торгів повинні стати максимально прозорими для всіх учасників - держави, бізнесу і споживачів. Проте реформу може зірвати повільність уряду, попереджають експерти, і наводять як приклад загрозу зриву впровадження електронних торгів з 1 січня наступного року.

http://www.kommersant.ua/doc/2047614

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Сир став російським», у якому пише: українським молочним компаніям вдалося відновити обсяги експорту сиру до Росії. За даними "Укрмолпрому", в серпні на російський ринок було поставлено більше продукції, ніж до введення заборони з боку Росспоживнагляду. Як відзначають російські ритейлери, це відбулося, незважаючи на те, що український сир далеко не найдешевший у Росії.

http://www.kommersant.ua/doc/2047757

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Будь-який українець з 45 000 гривень у кишені зможе купити квартиру» пише: у 2013 році влада обіцяє 10 000 квартир у «фінських» панельках по 6000 грн за «квадрат».

http://www.segodnya.ua/economics/realty/Lyuboy-ukrainec-s-45-000-griven-v-karmane-smozhet-kupit-kvartiru.html

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Також «Сегодня» в публікації «Українцям радять не боятися озброєних охоронців» пише: покупець повинен пам'ятати, що він – головний, наголошують юристи.

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukraincam-sovetuyut-ne-boyatsya-vooruzhennyh-ohrannikov.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Боротьба за «покращення» під сміх електорату» пише: в Україні зростає рівень бідності, причому не більш ніж 5% громадян відповідають середньому класу європейських країн. Платоспроможність українців повернулася до показника 2006 року, хоча повним ходом іде реалізація програми «покращення». В уявленні влади українці живуть у рази краще, ніж у «реалі».

http://economics.unian.net/ukr/detail/143912

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Російські ЗМІ

«Известия» в публікації «Проект із переїзду чиновників за МКАД закрито» пишуть: у Кремлі відмовилися від ідеї Дмитра Медведєва, оцінивши технологічні і фінансові ризики еміграції відомств до «нової Москви».

http://izvestia.ru/news/537970

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Також «Известия» в публікації «Росія навчить Венесуелу вирощувати орхідеї» пишуть: Мінсільгосп виконав доручення президента налагодити співпрацю з Уго Чавесом у галузі сільського господарства.

http://izvestia.ru/news/538011

(УНІАН)