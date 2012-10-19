Грищенко: найближчим часом Україна і РФ розв'яжуть питання делімітації морського кордону

Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко вважає, що найближчим часом Україна і Росія знайдуть «взаємоприйнятні рішення» у питанні делімітації кордону в Азовському морі і Керченській протоці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

«Думаю, що у найближчий час ми зможемо вийти на взаємоприйнятні рішення, які будемо готові надати керівництву двох країн», - сказав К.Грищенко.

Він відзначив, що сторони істотно просунулися у пошуку взаємоприйнятних рішень з цього питання.

«Дуже складно сказати, який відсоток ми вже вирішили і скільки залишилося вирішити», - сказав К.Грищенко, додавши, що сторони зуміли домовитися щодо найважливіших параметрів, і зараз необхідно вирішувати питання на експертному рівні.

У свою чергу С.Лавров відзначив, що питання, які вимагали схвалення Президентів, вже вирішено. Не випадково, за його словами, в Ялті у липні цього року на зустрічі Президентів Росії і України було прийнято спільну заяву, в якій дано доручення відповідним відомствам підготувати договір про розмежування морських просторів.

«На цій стадії потрібне залучення вузькопрофільних фахівців, які мають з’ясувати деталі, які залишаються, відповідно до тих норм, які застосовуються при делімітації морських просторів», - сказав С.Лавров.

«Там є своя специфіка, своя школа, свої порядки, а наше міністерство забезпечуватиме політичний супровід, щоб процес дуже довго не затягувався», - додав він.

Як повідомлялося, 12 липня Президенти Росії і України Володимир Путін і Віктор Янукович підписали спільну заяву про делімітацію морського простору в Азовському і Чорному морях.

Тоді ж, 12 липня, РІА «Новости» з посиланням на джерело в російській делегації повідомило, що Москва і Київ на переговорах наперед умовилися, що острів Тузла відійде Україні, а Росія збереже «право ключа» проходу суден через Керченську протоку.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що проблема розмежування морських просторів передбачає пакетне рішення: Москва йде на делімітацію, а Київ, у свою чергу, погоджується на модернізацію Чорноморського флоту Росії, який базується в Криму.