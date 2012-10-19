Прем’єр-міністр України Микола Азаров хоче, щоб харківські науковці отримали Нобелівську премію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Харкові під час спілкування з місцевими студентами.

М.Азаров підкреслив, що Харків є науковою та культурною столицею України.

«Для мене Харків - це особливе місто. Я більшу частину життя присвятив науці, і Харків для мене - це столиця науковців, це столиці вузівська, це культурний центр, це дійсно столиця науки України. Іншого такого міста в Україні нема. Можна згадати блискучі імена – Бекетов, Ландау та інші», - сказав М.Азаров.

Він додав, що сьогодні потрібно подумати про майбутнє, щоб розвивати наукову славу міста.

«Набагато важливіше подумати над тим, щоб Харків повернув собі таку велику славу, авторитет, і щоб незабаром харків’яни поїхали отримувати Нобелівську премію», - сказав М.Азаров.

***Серед всесвітньо відомих нобелівських лауреатів є вчені, письменники, діячі культури, які народилися чи жили в Україні, в тому числі Лев Ландау, який викладав в Українському фізико-технічному інституті та у Харківському університеті. Отримав Нобелівську премію в галузі фізики 1962 року.