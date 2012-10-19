Результатом зустрічі Януковича і Путіна може стати підписання двох документів

Під час візиту Президента України Віктора Януковича до Москви 22 жовтня може бути підписано два документи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

«У нас підготовлено дві угоди, можливі для підписання, принаймні, технічно ми вийшли на це», - сказав К.Грищенко.

За його словами, тематика переговорів двох президентів у Москві буде «досить широкою», перш за все це взаємодія в економічній сфері. «Напевно, не обійдеться без того, щоб не зачіпалися питання співпраці з газової тематики», - сказав він.

За словами К.Грищенка, Україна і Росія мають низку «великих проектів», які вже обговорювалися і вийшли на високий рівень узгодження, проте вимагають остаточного схвалення з боку керівництва двох країн.

«Таким чином, цей робочий візит буде за своїм змістом повномасштабним обговоренням усіх основних тем, які є на порядку денному двосторонніх відносин», - сказав він.

У свою чергу С.Лавров відзначив, що коли зустрічаються президенти, вони розглядають весь спектр двосторонньої взаємодії, як питання, де потрібний додатковий імпульс компетентним органам двох країн, щоб скоріше знайти рішення, так і питання перспективного поглиблення співпраці.

С.Лавров відзначив, що під час переговорів з міністром закордонних справ України К.Грищенком обговорювалося питання про зміцнення двосторонніх гуманітарних зв'язків і налагодження більш активної роботи Форуму слов'янських культур, в якому Україна і Росія беруть активну участь.

«Розмова буде, я переконаний, всеосяжною», - додав С.Лавров.