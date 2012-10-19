Білгород-Дністровська фортеця з початку року заробила 1,9 млн грн

Архітектурна гордість України - Білгород-Дністровська фортеця заробила за 9 місяців цього року 1,9 млн грн, а з липня по грудень минулого року дохід фортеці становив 1,2 млн грн.

Про це УНІАН повідомив Микита Петраков, директор комунального підприємства «Фортеця», в управління якого на початку 2011 року була передана фортеця.

При цьому кількість відвідувачів, що купили квитки в касі підприємства, становила понад 191 тисяч чоловік.

Одночасно Н.Петраков спростував заяви одеських журналістів, які на прес-конференції в УНІАН заявили про те, що Білгород-Дністровську фортецю передано в приватні руки.

«Фортеця як і раніше перебуває в комунальній власності», - уточнив директор «Фортеці».

Крім того, Петраков вказав на своєчасну сплату податків у повному обсязі. «Комунальне підприємство перерахувало до бюджету ПДВ на суму - 264 578 грн, прибуткового податку - 92 443 грн та 258 661 грн єдиного соціального внеску», - зазначив директор, додавши про плани завершення будівництва інформаційного павільйону, встановлення туалетів, будівництва водопроводу та встановлення електронних турнікетів.

Довідка УНІАН. Білгород-Дністровська фортеця (друга назва - Аккерманська фортеця) є однією з найвідоміших середньовічних будівель, які збереглися в Україні.

Своїми розмірами фортеця перевершує всі подібні фортифікаційні споруди країни. Загальна площа території фортеці - 9 га.