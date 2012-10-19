Анонс на 22 жовтня

* Президент України Віктор Янукович здійснить робочий візит до Росії.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідає Національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит».

* Прес-конференція автора ідеї та засновника компанії DIVAN.TV Андрія Колодюка на тему: "Медіагрупи "1 +1", StarLightMedia та "Медіа Група "Україна" відкрито звинуватили DIVAN.TV у піратстві". До обговорення запрошуються представники вищезазначених медіагруп.

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Як в Україні виконується закон про заборону реклами цигарок в місцях продажу? Презентація результатів моніторингу громадських організацій», під час якої будуть оприлюднені результати громадського моніторингу в точках продажу тютюнових виробів у Києві та інших містах України. Мета моніторингу - оцінити рівень присутності реклами тютюнових виробів та тютюнових торгових марок в місцях продажів після набрання чинності Законом України № 3778, повністю забороняє рекламу тютюнових виробів («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів »). Учасники: Тарас Шевченко, директор Інституту Медіа Права, керівник проекту «Київ без тютюнового диму», Сергій Орєхов, голова Держінспекції України з питань захисту прав споживачів, Андрій Скіпальський, голова правління Регіонального центру громадянського представництва «Життя»; Ганна Постовойтова, волонтер-учасник моніторингу; Олена Дуб, координатор моніторингу, проект «Київ без тютюнового диму», Наталія Бородачова, віце-президент Всеукраїнської федерації споживачів (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 097-675-91-38, yulia@center-life.org, 068340 03 33, olenadub@medialaw.kiev.ua

* Відбудеться урочиста зустріч, присвячена ХI щорічному Міжнародному дитячому фестивалю «Змінимо світ на краще!» та 3-ї сесії Генеральної асамблеї Всесвітньої Дитячої Ліги Націй, які відбулися 21 липня - 1 серпня 2012 року в Міжнародному дитячому центрі «Артек» за участю дитячих делегацій з 54 країн світу. Організатори Фестивалю: ВБФ Надії і Добра за підтримки КМУ та за сприяння МЗС України. Планується, що в урочистій зустрічі візьмуть участь Прем'єр-міністр України М.Азаров, колишній Президент України (1994-2005 рр.) Л.Кучма, керівництво МЗС України, представники дипкорпусу, акредитованого в Україні та інші почесні гості. Керівництву Уряду України буде офіційно передано Звернення учасників 3-ї сесії ГА Всесвітньої Дитячої Ліги Націй, а також презентовано Всесвітню соціальну дитячу Інтернет-мережу.

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