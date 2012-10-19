Перший етап реформування медицини практично завершено, запевняє Азаров

Прем’єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що в Україні практично завершено перший етап реформування медицини.

Як повідомляє Урядовий портал, про це М.Азаров сказав в інтерв’ю Харківській обласній державній телерадіокомпанії.

«Ми зараз практично завершуємо перший етап тих перетворень у медицині, які окреслив Президент України Віктор Янукович, який поставив завдання створити в Україні у надзвичайно стислі строки сучасну систему охорони здоров’я», - повідомив М.Азаров.

При цьому він підкреслив, що уряд безпрецедентно велику кількість коштів виділив на оснащення українських станцій медичної допомоги новими автомобілями і медичним обладнанням. Глава уряду зазначив, що всі станції медичної допомоги забезпечено всіма необхідними препаратами.

М.Азаров підкреслив, що другий етап медичної реформи передбачатиме створення спеціалізованих центрів, де хворі зможуть отримати кваліфіковану медичну допомогу. Третій етап – реабілітація після тяжких захворювань. У рамках цього етапу будуть створені спеціалізовані центри, у яких хворі зможуть отримати необхідну кваліфіковану допомогу.

Як зазначає прем’єр, уряд особливу увагу приділятиме профілактичній роботі, диспансеризації.

М.Азаров додав, що значна робота ведеться з наведення порядку у фармацевтичній галузі. За його словами, практично всі області України отримали спеціальні лабораторії контролю за якістю ліків. Також запроваджено референтні ціни на ліки для хворих на гіпертонію.