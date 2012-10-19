Курс НБУ на 22.10.12
19:12, 19 жовтня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 22.10.12 100 USD США - 799.3000 (на 19 жовтня - 799.3000) 100 EUR - 1041.8876 (на 19 жовтня - 1048.5217) 10 RUR - 2.5966 (на 19 жовтня - 2.6019)
Офіційний курс НБУ на 22.10.12
100 USD США - 799.3000 (на 19 жовтня - 799.3000)
100 EUR - 1041.8876 (на 19 жовтня - 1048.5217)
10 RUR - 2.5966 (на 19 жовтня - 2.6019)
Облікові курси банківських металів на 22.10.12 за 10 тройських унцій (грн)
959 XAU 10 Золото - 138498.71 (на 19 жовтня - 139717.64)
961 XAG 10 Срібло - 2584.14 (на 19 жовтня - 2636.89)
962 XPT 10 Платина - 130605.62 (на 19 жовтня - 133163.38)
964 XPD 10 Паладій - 50915.41 (на 19 жовтня - 52194.29)
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