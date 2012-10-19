ТОП-10 (19 жовтня)

Кабмін переглянув критерії проведення перевірок бізнесу

Янукович підписав закон про спрощення ліцензування операцій з валютою

Азаров радить молоді "працювати не на одній роботі, а на двох"

Час проходження українсько-російського кордону буде скорочено в 2-3 рази

У МВС запевняють, що номерні знаки на автомобілі дорожчати не будуть

Мінагропрод: експортний потенціал пшениці може вичерпатись 15-20 листопада

П'ятницький: пропозиції України щодо перегляду мит підтримали 110 членів СОТ

Вертоліт Мі-8МСБ сертифіковано для серійного виробництва

Держдума РФ ратифікувала угоду з Україною про спільний контроль на кордоні

«ДТЕК Дніпроенерго» заплатить майже 1,2 млрд грн за реконструкцію Придніпровської ТЕС

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Кабмін переглянув критерії проведення перевірок бізнесу

Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку критеріїв, за якими визначається ступінь ризику ведення господарської діяльності суб'єктами господарювання в частині дотримання законодавства про працю, а також встановлюється періодичність планових заходів державного контролю. Про це йдеться в ухвалі Кабінету міністрів № 937, оприлюдненій на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з документом, у числі критеріїв - наявність заборгованості із зарплати, виплати заробітної плати, яка відповідає рівню мінімальної зарплати або нижча за нього, невідповідність кількості найманих працівників обсягам виробництва (виконання робіт, надання послуг), порушення законодавства про працю, невідповідність фактичних показників чисельності персоналу, зарплати і показників поданої в органи влади звітності.

У числі критеріїв високого рівня ризиків, визначених ухвалою, значаться: заборгованість із заробітної плати за період більш як 60 календарних днів; (для підприємств з кількістю працівників понад 50 чол.) наявність більш ніж 60% працівників, які одержують заробітну плату, рівну або меншу за мінімальну; (для підприємств з кількістю працівників від 51 до 250) наявність більш ніж 45% працівників, які одержують заробітну плату, рівну або меншу за мінімальну; (для підприємств з кількістю працівників від 251 чол.) наявність більш як 30% працівників, які одержують заробітну плату, рівну або меншу за мінімальну.

Додатковими критеріями високого рівня ризиків є очевидна недостатня кількість працівників для виконання наявного обсягу виробництва (робіт, послуг); невідповідності (більш як 10%) між фактичною кількістю працівників і показниками заробітної плати з даними звітності; грубі порушення, які були виявлені під час позапланових перевірок і мають ознаки злочинів.

Як повідомляв УНІАН, у вересні прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що в Україні на сьогоднішній день борг із зарплат на всіх підприємствах і установах становить близько 1 млрд гривень. З цієї суми близько 500 млн грн припадає на державні підприємства, решта 500 млн грн – на приватні підприємства, які перебувають на стадії банкрутства.

На 1 жовтня 2012 року мінімальна заробітна плата становить 1118 грн. З 1 грудня розмір мінімальної зарплати буде підвищено до 1134 грн. У почасовому вимірі з 1 жовтня мінімальна зарплата становить 6,7 грн, з 1 грудня - 6,8 грн.

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Янукович підписав закон про спрощення ліцензування операцій з валютою

Президент України Віктор Янукович підписав закон "Про внесення змін до статті 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю".

Про це повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Закон спрямований на мінімізацію впливу правоохоронних органів на діяльність суб’єктів господарювання та припинення виконання невластивих для них функцій при видачі Національним банком ліцензій на здійснення операцій в іноземній валюті.

Для досягнення окресленої мети законом передбачається внести зміни до статті 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (далі – Закон) відповідно до яких скасовується такий етап порядку видачі Національним банком України (далі – НБУ) ліцензій на здійснення операцій в іноземній валюті, як повідомлення про це спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю та врахування одержуваних щодо них висновків. Крім того НБУ уповноважується на припинення фінансування та операції з рахунків клієнтів лише за рішенням суду, усуваючи при цьому можливість винесення такого рішення слідчим під час провадження досудового слідства у кримінальній справі.

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон "Про внесення змін до статті 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" 2 жовтня.

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Азаров радить молоді "працювати не на одній роботі, а на двох"

Україна вийде на рівень середньої заробітної плати в 4 тис. грн упродовж двох років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з викладачами і студентами в Харкові.

Зокрема, М.Азаров вступив в дискусію з однією зі студенток, яка висловила думку, що розмір гідної зарплати в Україні має бути не менше прожиткового мінімуму.

На це М.Азаров відповів, що зараз в Україні заробітна плата на рівні не нижче за прожитковий мінімум, і запропонував студентці назвати конкретну цифру. Вона сказала, що вважає оптимальною зарплату в 4 тис. грн.

«На 4 тис. ми вийдемо за пару років», - сказав М.Азаров.

Крім того, він розповів студентам про програму «Доступне житло», що реалізується в Україні і, зокрема, про те, що будівництво однієї квартири коштує мінімум 300 тис. грн.

При цьому М.Азаров відзначив, що держава створює умови для молодих людей для придбання квартир за цією програмою.

Як сказав прем'єр студентам, вони мають розуміти, що держава не може надати молоді квартири безплатно, але вони можуть взяти їх в кредит.

«Треба молодій людині працювати не на одній роботі, а на двох, і ніхто на блюдечку з блакитною смужечкою квартиру не принесе», - сказав М.Азаров.

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Час проходження українсько-російського кордону буде скорочено в 2-3 рази

Час проходження українсько-російського кордону буде скорочено в 2-3 рази.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник директора – керівника Прикордонної служби Федеральної служби безпеки Російської Федерації Володимир Пронічев повідомив у Держдумі, представляючи російським депутатам Закон «Про ратифікацію Угоди між Урядом Російської Федерації і Кабінетом Міністрів України про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на російсько-українському державному кордоні».

«На окремих напрямах, враховуючи вже можливості пунктів пропуску, скорочується в два, а в деяких випадках і в три рази, тому що ми скорочуємо тимчасові показники переміщення від одного пункту пропуску до іншого. І приймаюча сторона здійснює пропуск спільний. Достатньо буде одного контролю», - сказав В.Пронічев.

«Після ратифікації ми вже проводитимемо експеримент в реальному вигляді. Підготовчі заходи щодо цього питання проведено. Вважаємо це перспективним», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 13 січня 2012 року ратифікувала Угоду між Урядом Російської Федерації і Кабміном України про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на російсько-українському державному кордоні.

31 серпня Уряд РФ вніс до Державної думи проект федерального закону «Про ратифікацію Угоди між Урядом Російської Федерації і Кабінетом Міністрів України про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на російсько-українському державному кордоні».

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У МВС запевняють, що номерні знаки на автомобілі дорожчати не будуть

У Міністерстві внутрішніх справ України запевняють, що вартість номерних знаків на транспортні засоби була встановлена у 2009 році і найближчим часом не збільшуватиметься.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України з посиланням на інформацію Департаменту матеріального забезпечення МВС.

"МВС за результатами проведених тендерних процедур упродовж останніх п’яти років здійснює закупівлю номерних знаків у КНВО "Форт" за цінами, що не змінювались як мінімум з 2009 року. Для забезпечення підрозділів ДАІ зазначеними номерними знаками до кінця цього року з КНВО "Форт" МВС України укладено договір від 28.09.2012 № 332, на загальну суму 38 994 750,00 грн. Згідно з цим договором вартість номерних знаків на авто становить 135 грн. за комплект (дві одиниці), а не як помилково повідомлялося у публікаціях – лише за одиницю", - йдеться у повідомленні.

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Мінагропрод: експортний потенціал пшениці може вичерпатись 15-20 листопада

Потенціал України з експорту пшениці, за умови збереження середньомісячного експорту 1,3 млн тонн може, бути вичерпаний 15-20 жовтня.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Мінагрополітики з посиланням на першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Івана Бісюка .

“Кожного місяця обсяги експорту становлять близько 1,3 млн тонн зерна пшениці, що майже удвічі більше, ніж торік. Таким чином, на 15-20 листопада цього року експортні можливості України щодо зерна пшениці можуть бути вичерпані (близько 5-5,3 млн тонн)”, - йдеться у повідомленні міністерства.

Заступник міністра звернув увагу зернотрейдерів на те, що на 19 жовтня було законтрактовано на зовнішні поставки 5,4 млн тонн пшениці. Він також закликав зернотрейдерів з обережністю ставитися до подальшого укладення контрактів

У міністерстві нагадали, що за результатами робочих зустрічей з учасниками Меморандуму про взаєморозуміння між Мінагропродом України й експортерами зерна була збільшена можливість експорту пшениці. Первинний обсяг експорту пшениці був встановлений Меморандумом на рівні 4 млн тонн.

Нагадаємо, Мінагропрод і зернотрейдери домовилися, що експорт зерна з України у 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн тонн, зокрема 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.

Пізніше, у жовтні, міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк припустив збільшення експорту пшениці до 5 млн тонн.

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П'ятницький: пропозиції України щодо перегляду мит підтримали 110 членів СОТ

Пропозиції України про перегляд ставок ввізних мит підтримали 110 членів Світової організації торгівлі і Київ не вноситиме зміни до цих пропозицій.

Про це в коментарі УНІАН повідомив урядовий уповноважений з питань Євроінтеграції Валерій П'ятницький.

«Якщо говорити, що стурбованість висловили 27 країн Євросоюзу і ще 20 країн, то інші нас підтримали», - сказав В.П 'ятницький.

При цьому він повідомив, що деякі країни вже розпочали консультації з Україною з цього питання.

«Деякі вже висловили свої побажання. Вони надсилають свої пропозиції і висловлюють, що їх цікавить», - сказав він.

В.П 'ятницький не уточнив, скільки саме країн почали консультації, зазначивши лише, що їх «досить багато».

При цьому він категорично спростував можливість перегляду поданих до СОТ пропозицій.

«Ми ніяких змін у свої пропозиції вносити не будемо», - зазначив урядовий уповноважений.

Як повідомляв УНІАН, Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита майже на 371 товарну лінію.

Це звернення викликало стурбованість Європейської комісії, оскільки воно може значно вплинути на загальний експорт товарів з ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро в рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Державного департаменту США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

Водночас уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П'ятницький в кінці вересня заявив, що перегляд ставок митних зборів не нашкодить переговорам зі створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом і не пов'язаний з можливістю вступу до Митного союзу.

17 жовтня генеральний директор СОТ Паскаль Ламі заявив, що відповідь СОТ щодо намірів України переглянути ставки митних зборів на імпортовані товари залежатиме від того, які поступки Україна зможе запропонувати натомість.

За інформацією Міжнародного інституту торгівлі і стабільного розвитку, ніхто з членів Комітету Всесвітньої торгової організації з доступу до ринків не підтримує ініціативу України про перегляд ставок ввізних мит у бік збільшення, а представники 58 країн на останньому засіданні комітету 16 жовтня висловили стурбованість у зв'язку з такою ініціативою Києва.

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Вертоліт Мі-8МСБ сертифіковано для серійного виробництва

Багатофункціональний вертоліт Мі-8МСБ сертифікований для серійного виробництва.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони з посиланням на директора Державного науково-випробувального центру Збройних сил України генерал-майора Юрія Тішкова.

«Нещодавно завершилися заключні сертифікаційні випробування вертольоту Мі-8МСБ. Машина успішно пройшла сертифікацію для серійного виробництва», – сказав він.

За словами Ю.Тішкова, випробування проходили в умовах високогір’я і високих температур у найспекотнішій точці СНД поблизу містечка Шаартуз у Таджикістані. Випробувальна бригада Центру у складі двох льотних екіпажів та наземного персоналу протягом трьох тижнів досліджувала граничні характеристики машини. Вертоліт перевантажували: він на одному двигуні працював протягом 30 хвилин на злітному режимі і набирав висоту 5000 метрів, робочу температуру двигуна доводили до 148 градусів при максимально можливих 150, гірські вертолітні майданчики облаштовували на висотах 2500, 3300 і 4200 метрів.

«Українські випробувачі працювали на майданчику Москвина в районі всесвітньо відомих семитисячників Паміру. Таким чином, ми продовжили випробування в умовах високогір’я, які розпочали у Криму на горі Роман-Кош висотою 1545 метрів на початку цього року», – повідомив Герой України, заслужений льотчик-випробувач СРСРЮ.Тішков.

За його словами, програма випробувань виконана повністю. Завдяки унікальним двигунам Запорізького ВАТ “Мотор Січ” машина вкотре “здивувала” своїми льотно-технічними характеристиками – деякі з них навіть кращі, ніж у більш потужного вертольоту Мі-8МТ, сказав Ю.Тішков. Зокрема, була досягнута 20-відсоткова економія палива у порівнянні з базовим вертольотом, Мі-8МТ набрав висоту динамічної стелі 6300 метрів.

А під час проведення цьогорічного міжнародного авіасалону “Авіасвіт-XXI” під Києвом на Мі-8МСБ було вставлено новий світовий рекорд для цього типу вертольотів з набору висоти – 8200 метрів, підкреслив він.

Наразі Мі-8МСБ у Запоріжжі готується до показових польотів в Об’єднаних Арабських Еміратах.

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Держдума РФ ратифікувала угоду з Україною про спільний контроль на кордоні

Москва. Держдума Росії ратифікувала Угоду між урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на російсько-українському кордоні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за ратифікацію угоди проголосували 444 депутати.

На пленарному засіданні документ представив заступник директора - керівник Прикордонної служби ФСБ Володимир Пронічев. Він відзначив, що угода, підписана 18 жовтня 2011 року в Донецьку, спрямована на підвищення ефективності роботи пунктів пропуску через російсько-український кордон, скорочення часу, необхідного для проведення контролю, «спрощення формальностей» і створення комфортних умов для перетину кордону.

За його словами, час проходження українсько-російського кордону буде скорочено в 2-3 рази.

«На окремих напрямах, враховуючи вже можливості пунктів пропуску, скорочується в два, а в деяких випадках і в три рази, тому що ми скорочуємо тимчасові показники переміщення від одного пункту пропуску до іншого. І приймаюча сторона здійснює пропуск спільний. Достатньо буде одного контролю», - сказав В.Пронічев.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 13 січня 2012 року ратифікувала Угоду між урядом РФ і Кабміном України про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на російсько-українському державному кордоні. Угодою передбачено, що спільний контроль здійснюється в автомобільних і залізничних пунктах пропуску через кордон, а також може здійснюватися під час руху пасажирських поїздів між залізничними пунктами пропуску через кордон. Контроль в першу чергу здійснюють контрольні органи держави виїзду. Контрольні органи держави в'їзду можуть почати контроль тільки після того, як контрольні органи держави виїзду повідомлять про закінчення контролю. Ця вимога діє також у випадку, якщо контрольні органи держави виїзду не здійснювали контроль. Положення законодавства держави виїзду, пов'язані зі здійсненням контролю, перестають діяти з моменту, якщо співробітники його органів повідомили про закінчення контролю. Відповідно до угоди, після початку контролю контрольними органами держави в'їзду контрольні органи держави виїзду мають право здійснити повторний контроль тільки у разі згоди контрольних органів держави в'їзду. Співробітники контрольних органів держави однієї сторони, що здійснюють контроль на території держави іншої сторони, у разі виявлення правопорушення, здійсненого громадянином держави сторони, на території якої здійснюється контроль, проводять необхідне оформлення правопорушення. Також угодою передбачено, що контрольні органи держави виїзду зобов'язані прийняти назад особу, якій контрольні органи держави в'їзду відмовили в пропуску на територію своєї держави. Контрольні органи держави виїзду не мають права відмовитися від прийому і зворотного ввезення товару, в пропуску якого було відмовлено контрольними органами держави в'їзду.

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«ДТЕК Дніпроенерго» заплатить майже 1,2 млрд грн за реконструкцію Придніпровської ТЕС

«ДТЕК Дніпроенерго» заплатить компанії «Електроналадка» (м. Донецьк) майже 1,2 млрд грн за реконструкцію енергоблоку №14 Придніпровської ТЕС (м. Дніпропетровськ).

Про це йдеться в повідомленні про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеному на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, дата акцепту - 10 жовтня, а кінцевий термін укладання договору - 9 листопада.

Як раніше повідомляв УНІАН, ДТЕК планує заплатити компанії «Електроналадка» 2,347 млрд за реконструкцію трьох енергоблоків Криворізької, Ладиженський та Луганської ТЕС, по одному енергоблоку відповідно.

У середині липня поточного року енергогенеруюча компанія «ДТЕК Дніпроенерго» залучила у кіпрської DTEK Holdings Limited чотири кредитні лінії на загальну суму, еквівалентну 2,493 млрд грн.

Зокрема, «ДТЕК Дніпроенерго» привернула непоновлювані кредитні лінії в гривні та іноземній валюті на суми, еквівалентні 513,15 млн грн, 409,70 млн грн, 1,056 млрд грн і 515 млн грн. Ефективна процентна ставка по всіх кредитах становить 9% річних при кредитуванні в доларах США.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) - одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 72,9% є ДТЕК, 25% +1 акція - НАК «Енергетична компанія України», інші акції належать міноритарним акціонерам.

До складу «ДТЕК Дніпроенерго» входять три ТЕС - Запорізька, Криворізька і Придніпровська - загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що становить 26,1% загальної встановленої потужності теплових електростанцій України.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

«Електроналадка» - українська інжинірингова компанія, що надає послуги з проектування, монтажу, пусконалагодження, сервісного обслуговування та діагностики енергетичних об'єктів всіх класів напруги від 0,4 до 750 кВ.

За 8 років роботи компанія сконфігурувала і ввела в роботу понад 400 мікропроцесорних пристроїв релейного захисту та автоматики фірм АВВ, Siemens, Alstom, «Хартрон», «Київприлад».

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