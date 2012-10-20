Тігіпко пророкує значні кадрові зміни у владі після виборів

Кандидат в народні депутати від Партії регіонів, віце-прем’єр-міністр України Сергій Тігіпко вважає, що після виборів відбудуться значні кадрові перестановки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі «Великої політики».

«Після виборів великі зміни мають бути у владі… Це моя позиція, яка підкріплена знаннями», - сказав він.

В той же час, за словами С.Тігіпка, в першу чергу повинні відбутися зміни в місцевій владі. «Ми повинні поміняти багатьох людей в місцевій владі. Це практично буде голосування довіри тим людям, які сьогодні представляють владу на місцях», - сказав він. «Я вважаю, що в Партії регіонів сьогодні дуже велика лава запасних, дуже багато молодих, цікавих людей, яких сьогодні ми могли б долучити до роботи», - сказав він.

При цьому С.Тігіпко уточнив, що не говорить про зміну глави уряду. «Але поміняти якусь частину Кабінету міністрів, я думаю, це нормально», - сказав він, додавши, що до оновленого складу уряду мають увійти, в першу чергу, члени Партії регіонів.