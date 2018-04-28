Баланс тижня: Україна "тисне" на CОТ, виробництво падає, Янукович їде до Путіна

Перегляд мит: Україна vs СОТ

На тижні, що минає, стало відомо, що більш як третина країн – членів Світової організації торгівлі стурбовані ініціативою України переглянути ставки митних зборів 371 тарифної лінії.

Після ЄС про це 16 жовтня на засіданні Комітету СОТ із доступу до ринків висловили представники 58 країн – членів СОТ (із близько 160). Серед них, крім країн ЄС, зокрема, Канада, США, Бразилія, Гватемала, Чилі, Малайзія, Колумбія, Уругвай, Туреччина, Аргентина, Нова Зеландія, Корея, Японія, Сальвадор, Швейцарія, Гонконг, Австралія, Норвегія, Мексика, Китай і Еквадор.

Члени комітету стривожені тим, що у пропозиціях України немає переліку позицій, за якими Київ був би згоден на зниження мит взамін їх збільшення за іншими позиціями. Наприкінці засідання вони попросили Україну переглянути зміст своїх пропозицій. Ініціативу України не підтримав ніхто з членів СОТ.

Генеральний директор СОТ Паскаль Ламі днями заявив, що рішення торговельної організації у відповідь на ініціативу України залежатиме від того, які поступки Київ зможе запропонувати взамін, оскільки правила СОТ дозволяють членам організації підвищувати мита щодо окремих груп товарів, але вони повинні бути збалансовані, своєю чергою, зниженням мит за іншими товарними групами.

Тим часом урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П’ятницький дивиться на проблему з іншого боку.

У коментарі УНІАН відразу після повернення з Женеви він повідомив, що 110 країн підтримали ініціативу України і деякі з них уже фактично почали консультації.

«Якщо говорити, що стурбованість висловили 27 країн Євросоюзу і ще 20 країн, то інші нас підтримали. Деякі вже висловили свої побажання. Вони надсилають свої пропозиції і висловлюють, що їх цікавить», – сказав він у коментарі УНІАН.

В.П’ятницький не уточнив, скільки саме країн почали консультації, відзначивши лише, що їх «досить багато». При цьому він категорично спростував можливість перегляду поданих до СОТ пропозицій.

«Ми ніяких змін у свої пропозиції вносити не будемо», – відзначив урядовий уповноважений.

Янукович їде до Путіна

Цього тижня було офіційно підтверджено, що Президент України Віктор Янукович 22 жовтня здійснить робочий візит до Росії. Це буде останній перед парламентськими виборами закордонний візит українського Президента.

У ході візиту Віктор Януковича і Володимир Путін можуть підписати два документи, повідомив 19 жовтня міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, проте не уточнив, які саме.

Безумовно, в центрі уваги буде газова тема, а отже, і перспектива входження України до Митного союзу, якщо, звичайно, Київ ще цікавить зниження ціни на газ. Не виключено також, що нарешті може бути озвучена й вартість української ГТС, яку оцінювала «Бейкер Тіллі Україна ЕК». Незважаючи на те, що її за підсумками експертну оцінку обіцяли назвати ще в серпні, досі дані не оприлюднено.

Падіння промвиробництва перевищує показник 2008 року

Тенденція до спаду виробництва, яка намітилася у червні, збереглася й у вересні. Це вже стає тривожним симптомом. У вересні 2012 р. у порівнянні з вереснем 2011-го спад досяг 7%.

Зокрема, падіння в металургійній галузі становить 9,4%, у сільському господарстві – 4,6%. Експерти відзначають, що на ситуацію вплинули як зовнішні, так і внутрішні чинники. Зокрема, зниження попиту на продукцію металургії на зовнішніх ринках, введення Росією утилізаційного збору на автомобілі, а також те, що у вересні поточного року робочих днів було на два менше, ніж торік.

Проте варто відзначити, що падіння у вересні поточного року значно більше, ніж у вересні кризового 2008-го. Тоді цей показник становив лише 4,5%. Щоправда, вже у жовтні спад сягнув 19,8%.

Публічних прогнозів на жовтень експерти поки що не дають. Але у приватних розмовах кажуть, що навряд чи ситуація істотно покращиться. Щоправда, падіння промисловості до рівня 2008 року експерти не допускають у будь-якому разі. До речі, за деякими оцінками, якщо ситуація на зовнішніх ринках не зміниться, зростання ВВП в Україні за підсумком року може становити всього лиш 1%, і це буде не найгірший результат…

Загалом, як сказав днями Микола Азаров, «непросто йдуть справи тому, що, по-перше, світова економічна криза не припинилася, а вона по нас довбе, довбе і довбе...».

Україна може знову ввести квоти на експорт зерна

У кінці тижня стало відомо, що Україна може запровадити квоти на експорт зерна. Наразі йдеться про пшеницю, оскільки її потенціал за умови збереження середньомісячного експорту 1,3 млн тонн може бути вичерпано до середини листопада.

Як стало відомо УНІАН від трейдерів, Мінагрополітики вже попередило їх про можливість введення квот з 15 листопада. Проте обсяги поки що не відомі.

За даними міністерства, на 19 жовтня було законтрактовано на зовнішні поставки 5,4 млн тонн пшениці, що фактично наближається до граничного розміру 5,5 млн тонн.

Меморандумом про взаєморозуміння між Мінагропродом України та експортерами зерна було збільшено можливість експорту пшениці. Первинний обсяг було встановлено на рівні 4 млн тонн.

Варто нагадати, що Мінагропрод і зернотрейдери домовилися, що експорт зерна з України у 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн тонн, зокрема 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.

Згодом, у жовтні, міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк припустив збільшення експорту пшениці до 5 млн тонн, проте, за інформацією трейдерів, було дозволено експортувати 5,5 млн тонн.

Про все і ще...

Серед інших знакових подій тижня можна назвати істотне зниження мінімальних цін на цукор. Кабмін знизив їх (без урахування ПДВ) на поточний маркетинговий рік (МР, вересень 2012 р. – серпень 2013 р.) майже на 20% – до 4083,33 грн/т із 4925,14 грн/т. Доволі оперативна реакція на проблему, якщо пригадати, що на початку жовтня Національна асоціація цукровиробників України «Укрцукор» звернулася до уряду з проханням знизити мінімальну закупівельну ціну на цукор у зв'язку зі зниженням цін на внутрішньому ринку.

"Топ-новиною" у будівельній галузі стало повідомлення про те, що програма "Доступне житло" "прописалася" на житлоплощі Міністерства транспорту та інфраструктури.Спочатку взагалі повідомили, що програму буде закрито, і мільйони безквартирних українців здригнулися і захвилювалися. Але згодом роз'яснили, що тепер реалізацією нацпрограми займатиметься спеціальне агентство у рамках Міністерства інфраструктури.

А ще зростанням прибуткупродовжують дивувати банки. Прибуток банківської системи у січні-вересні 2012 року становив 2,8 млрд грн у порівнянні з 5,6 млрд грн збитку за відповідний період 2011 року.

Крім того, Кабінет міністрів вирішив запровадити податок на дохід від здачі (продажу) брухту чорних або дорогоцінних металів, крім доходу від продажу брухту дорогоцінних металів Національному банку. Відповідний законопроект уже зареєстровано у Верховній Раді.

Пропонується, щоб ставка оподаткування доходів фізичних осіб за зданий брухт чорних металів становила 15% (17%). «Це посприяє реалізації принципу соціальної справедливості в оподаткуванні», – сказано у пояснювальній записці до документа.

Таким чином, ринок «металозбиральників» чекають великі переміни. Українська система оподаткування грунтується на стягненні податку з доходу. Але через нестабільність української економіки і майже цілковитий брак ринку в класичному розумінні доходу у всіх формах його прояву просто немає. У зв'язку з цим уряд вигадує всілякі другорядні податки, які допомогли б бодай якось поповнити бюджет. Можна припустити, що так ми дочекаємося податків на печі, дерева (як у 1958 році) і повітря…

Юрій Ходжаян (УНІАН)