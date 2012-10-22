Тігіпко не проти стати головою ВР, якщо його підтримає Партія регіонів

Віце-прем’єр-міністр Україні Сергій Тігіпко не проти стати головою Верховної Ради, якщо отримає відповідну підтримку Партії регіонів.

Про це він заявив в інтерв’ю «5 каналу», відповідаючи на запитання, чи справді він хоче стати спікером.

«Є якісь партійні інтереси. І роль спікера дуже значима, оскільки він може впливати на ситуацію в парламенті», - сказав С.Тігіпко.

Водночас, наголосив він, тут потрібна колективна гра. «Якщо буде якась підтримка партії у цьому відношенні, то і це може бути», - сказав він.

На переконання С.Тігіпка, у Партії регіонів дуже багато людей, які хочуть зайняти посаду голови ВР.

С.Тігіпко зізнався, що депутатський мандат його не особливо цікавить. «Насправді сам по собі депутатський мандат мені не дуже потрібен. Я був у Верховній Раді», - сказав він.

За словами С.Тігіпка, робота депутата дуже важка, хоча «їх усіх лають». Як наголосив С.Тігіпко, його більше цікавить прикладна робота.