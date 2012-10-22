ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 22 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Чому продажі пива падають уже чотири роки поспіль» пише: Денис Хренов, директор з правових питань і корпоративних відносин "САН ІнБев Україна", розповів "Делу" про ситуацію на пивному ринку України і можливі наслідки підвищення акцизів на пиво...

http://delo.ua/opinions/pochemu-prodazhi-piva-padajut-uzhe-chetyre-goda-podrjad-187746/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Винуватці ДТП оплатять усе», в якому пише: суди не зможуть відмовляти членам сім'ї загиблого у ДТП в компенсації морального збитку, навіть якщо страхова компанія вже провела таку виплату за договором ОСАГО. Це випливає з рішення Верховного Суду, який підтвердив законність додаткових позовів до винуватця ДТП. Експерти вважають, що це рішення суду не застосовуватиметься масово, проте стане актуальним у разі подання позовів на великі суми.

http://www.kommersant.ua/doc/2050329

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Баланс тижня: Україна "тисне" на СОТ, виробництво падає, Янукович їде до Путіна» пише: головні тренди тижня: Україна не має наміру змінювати свої пропозиції СОТ щодо перегляду імпортних мит, уряд може ввести квоти на експорт зерна, темпи падіння промвиробництва перевищують показники кризового 2008 року.

http://economics.unian.net/ukr/detail/144138

* * *

Російські ЗМІ

«Известия» в публікації «Депутати пропонують таврувати п'яних водіїв» пишуть: тавро «П» — «п'яниця» — на руку п'яного водія, а також спецмітку на номерний знак, штамп у паспорт, проколювання прав і ще 31 ідею щодо викорінення пияцтва на дорогах пропонують депутати Держдуми. Ці пропозиції вже передано прем'єр-міністрові Росії Дмитру Медведєву, заступникові міністра МВС РФ Віктору Кир’янову і начальникові ГІБДР МВС РФ Віктору Нілову. З усіх ідей найбільшу підтримку здобули проколювання прав (законопроект про це вже винесено на обговорення в думських комітетах), збільшення штрафів і мітки на автомобільних номерах.

http://izvestia.ru/news/538110

* * *

«Ведомости» у публікації «У найближчі три роки держава готова розщедритися тільки на соціальні видатки» пишуть: у п’ятницю Держдума прийняла у першому читанні проект бюджету на 2013-2015 рр. Бюджет стал більш консервативним: відповідно до нового бюджетного правила його зверстано на основі ціни нафти $91 за барель у 2013 р., прогноз Мінекономрозвитку вищий — $97 (див. інфографіку). Завдяки такому прогнозу видатків і доходів буде легше подолати «можливі турбулентності» у світовій економіці, відзначив міністр фінансів Антон Силуанов…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/5226661/byudzhet_sderzhivaniya

(УНІАН)