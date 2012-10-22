Янукович прибув до Москви

Москва. Президент України Віктор Янукович прибув з робочим візитом до Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, літак глави Української держави приземлився у підмосковному аеропорті Внуково-2.

Після цього кортеж Президента України вирушив у бік Ново-Огарьово, де заплановані переговори з Президентом РФ Володимиром Путіним.

Програмою передбачаються переговори Президентів у вузькому колі впродовж півгодини, потім у розширеному складі впродовж години.

Після цього відбудеться підписання українсько-російських документів та спілкування з представниками ЗМІ.

Президента України супроводжують міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко, міністр закордонних справ Костянтин Грищенко та міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, під час переговорів Президенти мають обговорити поглиблення українсько-російського співробітництва, зокрема, у сферах енергетики, транспорту, космосу та інших.

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