Янукович Путіну: ми за поглиблення співпраці з Митним союзом

Москва. Президент України Віктор Янукович виступає за поглиблення співпраці України з Митним союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з Президентом РФ Володимиром Путіним, яка почалася в резиденції «Ново-Огарьово» в Москві.

«Ми не змінюємо свою точку зору, ми виступаємо за поглиблення співпраці з Митним союзом», - заявив В.Янукович.

Він вважає, що поглиблення цих взаємин позитивно впливатиме на розвиток української економіки.

У свою чергу В.Путін відзначив, що вступ до тієї чи іншої міжнародної організації є внутрішньою справою країни. Водночас він зазначив, що поглиблення кооперації між Україною і Росією піде на користь двом країнам.

Він також звернув увагу В.Янукович на те, що російський ринок для цілої низки українських товарів є, безумовно, пріоритетним.

Серед іншого В.Путін назвав сільськогосподарські товари, а також товари, пов'язані з авіаційною технікою.

Довідка УНІАН. У даний час до Митного союзу входять Росія, Білорусь і Казахстан.

У квітні ц.р. голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко заявив, що створено дорожні карти зі входження до Митного союзу Киргизстану й Таджикистану.

У червні 2011 року Президент України В.Янукович висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1», однак Росію це поки що не влаштовує.