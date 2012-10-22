Анонс на 23 жовтня

* Президент України Віктор Янукович здійснить робочу поїздку до Автономної Республіки Крим.

* Розпочне роботу Міжнародний форум "Україна: проект розвитку". В роботі візьме участь Сергій Тігіпко, заступник голови Партії регіонів, віце-прем'єр-міністр України. Також до участі у Форумі запрошені: Прем'єр-міністр України Микола Азаров, президент УСПП Анатолій Кінах, державний міністр Грузії з координації економічних реформ (2004 - 2008 рр..) Каха Бендукідзе, міністр фінансів Естонії (2003 р.) і мер Таллінна (2001, 2004-2005 рр..) Тиніс Палтс, президент Всеросійської ГО «Ділова Росія» Олександр Галушка та інші. Організатор конференції - ВГО «Реформаторський клуб».

* У НКРЕ відбудеться прес-конференція в рамках закриття проекту Twinning «Надання допомоги НКРЕ щодо забезпечення виконання газового законодавства у відповідності з положеннями Договору про заснування Енергетичного Співтовариства". Учасники: Ян Томбінський, посол, Голова Представництва Європейського Союзу в Україні, Фабріціо Романо, посол Італії в Україні, В'ячеслав Толкованов, голова Національного агентства України з питань державної служби та інші.

* Відбудеться урочисте відкриття виставки найкращих зразків вітчизняної продукції (товари, роботи, послуги) 237 підприємств з усіх регіонів України. Під час роботи виставки відбудуться церемонії нагородження фіналістів та лауреатів Конкурсу.

* Прес-конференція на тему: "Ринок логістичних послуг України 2012". Запрошені: керівники великих логістичних операторів України, представники компаній - споживачів логістичних послуг, представники Міністерства інфраструктури України, експерти ринку.

* На Офіційному веб-порталі ФПУ відбудеться Інтернет-конференція на тему: «Як ефективно захистити свої трудові права?». У конференції візьмуть участь фахівці Департаменту правового захисту апарату ФПУ. Питання можна задати за адресою: olkor@fpsu.org.ua.

* Круглий стіл на тему: «Що буде з курсом гривні після виборів?». Учасники: Ерік Найман, керуючий партнер інвестиційної компанії «Капітал Таймс», Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків, Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру Forex Club в Україні, Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру.

* Відбудеться дискусія на тему: «Оподаткування операцій з цінними паперами: як наповнити бюджет і не вбити фондовий ринок?». Захід проводиться за ініціативи ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP та тижневика «Дзеркало тижня. Україна ». Запрошені: Дмитро Тевелєв, голова НКЦПФР, Віталій Хомутинник, голова комітету ВР з питань з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики; Галина Пахачук, директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України; Лілія Павелко, директор Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПСУ, Сергій Крухмальов, директор Департаменту податкового контролю ДПСУ та інші.

* Постійна комісія Київради з питань екологічної політики розгляне питання незаконної забудови 6 гектарів заплави річки Нивка, що знаходиться в межах м. Києва за адресою вул. Обухівська, 135, яка за оцінками громадських активістів та екологів має всі ознаки екоцид.

* Відкриється XVII міжнародна виставка «БЕЗПЕКА 2012» в Києві, у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза». На сьогоднішній день «БЕЗПЕКА» - єдина в Україні міжнародна виставка, яка представляє повний комплекс систем, засобів і послуг для забезпечення безпеки підприємства, офісу, будинку і людини. У цьому році спершу на виставці відбудеться День банківської безпеки. Виставка працюватиме до 26 жовтня.

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