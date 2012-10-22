Путін: альтернативи стратегічним відносинам України та Росії немає

Москва. Президент Російської Федерації Володимир Путін підкреслює, що альтернативи стратегічним відносинам України і РФ немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час заяви для преси за підсумками переговорів з Президентом України Віктором Януковичем у державній резиденції Ново-Огарьово.

«Переговори підтвердили, що розвиток взаємодії і партнерства між Росією і Україною – це наш спільний стратегічний вибір. Він спирається, насамперед, на міцні узи дружби між двома народами, і як би не складалася політична кон'юнктура, розумної альтернативи такому підходу немає», - підкреслив В.Путін.

За його словами, це очевидно на прикладі російсько-українських економічних зв'язків, оскільки багато галузей промисловості двох країн взаємозалежні і доповнюють один одного.

Президент РФ відзначив, що тисячі компаній двох країн працюють безпосередньо одна з одною у рамках виробничої кооперації. При цьому він нагадав, що сьогодні Україна міцно посідає четверте місце серед основних зовнішніх торгових партнерів Росії, а серед країн СНД – перше.

Як сказав В.Путін, минулого року товарооборот між двома країнами зріс на 36% і перевищив 50 млрд доларів, і країнам потрібно зміцнити таку динаміку.

В.Путін підкреслив, що під час переговорів обговорювалося, які додаткові резерви можна для цього використовувати і як зменшити залежність економік двох країн від процесів, які відбуваються у світовій економіці.

«Враховуючи високий ступінь інтеграції наших економік, активно даватимемо хід проектам у тих сферах, де Росія і Україна обіймають дійсно лідируюче місце. Маю на увазі атомну енергетику, авіабудування, металургійну промисловість, космос», - підкреслив російський Президент.

За його словами, одним з конкретних проектів є підписаний сьогодні протокол про поставки товарів в рамках виробничої кооперації.

В.Путін пояснив, що йдеться про те, щоб максимально спростити порядок взаємних поставок комплектуючих матеріалів обладнання у тих галузях, де складається єдиний виробничий ланцюжок.

Крім того, він відзначив, що розширення інвестиційних, торговельних і виробничих зв'язків сприяло б зняттю бар'єрів, що заважають руху товарів, послуг, капіталів і робочої сили.

«Тому під час переговорів зачіпалася і така важлива тема, як участь України в інтеграційних процесах на просторі СНД», - підкреслив В.Путін.

Він заявив, що зустріч з В.Януковичем пройшла в діловій, дружній і відвертій атмосфері.

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