Янукович побачив «взаєморозуміння» з Путіним у питанні делімітації морського кордону

Москва. Президент України Віктор Янукович сподівається на успішне завершення переговорів з Росією щодо делімітації кордону в Азовському морі і Керченській протоці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час заяви для преси за наслідками переговорів з Президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.

За словами В.Януковича, сьогоднішня зустріч з С.Путіним підтвердила взаємне розуміння, що завершення договірно-правового оформлення українсько-російського державного кордону має супроводжуватися комплексом заходів, що сприятимуть розвитку існуючих ділових контактів, а також вільному переміщенню громадян України і Росії.

В.Янукович також високо оцінив підписання сьогодні двох міжурядових документів, реалізація яких сприятиме активізації двосторонніх відносин.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко висловив думку, що найближчим часом Україна і Росія знайдуть «взаємоприйнятні рішення» в питанні делімітації кордону в Азовському морі та Керченській протоці.

«Думаю, що найближчим часом ми зможемо вийти на взаємоприйнятні рішення, які будемо готові надати керівництву двох країн», - сказав К.Грищенко, зазначивши, що сторони зуміли домовитися про найважливіші параметри і зараз необхідно вирішувати питання на експертному рівні.

Довідка УНІАН. 12 липня президенти Росії і України Володимир Путін і Віктор Янукович підписали спільну заяву про делімітацію морського простору в Азовському і Чорному морях.

Тоді ж, 12 липня, РІА «Новости» з посиланням на джерело в російській делегації повідомило, що Москва і Київ на переговорах попередньо домовилися, що острів Тузла відійде Україні, а Росія збереже «право ключа» проходу суден через Керченську протоку.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що проблема розмежування морських просторів передбачає пакетне рішення: Москва йде на делімітацію, а Київ, у свою чергу, погоджується на модернізацію Чорноморського флоту Росії, що базується в Криму.