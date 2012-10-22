На зустрічі президентів підписали не все, що хотів Кремль

Москва. Анонсована прес-службою Кремля угода щодо пересування військових формувань Чорноморського флоту РФ в Україні не була підписана сьогодні в рамках візиту Президента України Віктора Януковича до Москви, передає кореспондент УНІАН.

Нагадаємо, за підсумками сьогоднішніх переговорів Президентів України і Росії між урядами України і РФ були підписані протокол про поставки товарів за виробничою кооперацією в 2012 році і угода про реадмісію.

Водночас, 21 жовтня прес-служба Кремля повідомила, що «у рамках візиту В.Януковича передбачається підписання ряду двосторонніх документів, зокрема, з питань пересування військових формувань Чорноморського флоту, взаємодії у міграційній сфері, розширення виробничої кооперації».