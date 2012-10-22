ТОП-10 (22 жовтня)

Суд призупинив розгляд апеляції про виплату Росії боргу ЄЕСУ

Україна та Росія готують новий договір у газовій сфері – прес-служба Кремля

Україна за 9 місяців збільшила виробництво соняшникової олії на 22,4%

Імпорт українських товарів до Білорусі зріс на 12%, експорт – в 1,5 раза

Україна і Росія створять пункт прикордонного пропуску для поромного сполучення

Україна і Росія відновлять переговори про ціну на газ

Янукович і Путін домовилися про співпрацю в сфері космосу

Україна і РФ не оподатковуватимуть товари для кооперацій

Україна скоротила виробництво сталі, проте зберегла 10-те місце у світовому рейтингу

«Роснафта» купує 100% акцій ТНК-ВР

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Суд призупинив розгляд апеляції про виплату Росії боргу ЄЕСУ

Апеляційний господарський суд Києва призупинив провадження з розгляду апеляції про виплату Кабінетом міністрів боргу корпорації "Єдині енергетичні системи України" перед Міністерством оборони РФ у зв'язку з розслідуванням СБУ аналогічної кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні на засіданні в суді оголосив головуючий суддя Віктор Шапран.

Рішення ухвалене у зв'язку з відповідним клопотанням Кабміну, що надійшло до суду 19 жовтня.

За словами представника Кабміну Андрія Богдана, слідчий відділ СБУ розслідує кримінальну справу, і предмет позову в господарській справі аналогічний суті кримінальної справи.

Як сказав А.Богдан, для всебічного розгляду справи необхідно одержати інформацію від СБУ про стан розгляду цієї справи, а Апеляційний госпсуд Києва має призупинити провадження для з'ясування всіх обставин.

Оголошуючи рішення про клопотання, В.Шапран сказав: "Направити Службі безпеки України матеріали господарської справи. Зупинити апеляційне провадження у справі".

Суддя зазначив, що це рішення може бути оскаржене у Вищому господарському суді.

Коментуючи рішення журналістам, А.Богдан повідомив, що копії матеріалів господарської справи будуть в матеріалах кримінальної справи, яка перебуває у провадженні СБУ. "Розгляд апеляції зупинено на якийсь час, поки в кримінальній справі не будуть з'ясовані всі обставини", - сказав він.

"Суд обов'язково повернеться до розгляду вже після того, як слідство встановить всі обставини надання держгарантій Міноборони РФ і взагалі існування цих держгарантій", - сказав А.Богдан.

Представники Міноборони Росії утрималися від коментарів.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Господарський суд Києва задовольнив позов Міноборони Росії у справі щодо боргу ЄЕСУ. Суд зобов'язав Кабмін повернути Міноборони РФ 3,1 млрд грн.

Раніше СБУ порушила кримінальну справу за звинуваченням екс-прем'єра Юлії Тимошенко в махінаціях у рамках корпорації ЄЕСУ, якою вона свого часу керувала.

Прокуратура заявила позов про відшкодування екс-прем'єром Ю.Тимошенко шкоди в 19,5 млн. грн у справі ЄЕСУ. Генеральний прокурор Віктор Пшонка стверджує, що кримінальна справа стосовно Ю.Тимошенко щодо корпорації ЄЕСУ була незаконно закрита в 2005 році під тиском на той час Президента країни Віктора Ющенка відразу після призначення Ю.Тимошенко главою уряду.

В Об'єднаній опозиції "Батьківщина" вважають повідомлення про борги корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ спробою влади напередодні виборів очорнити ім'я Ю.Тимошенко.

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Україна та Росія готують новий договір у газовій сфері – прес-служба Кремля

Україна та Росія готують новий договір про розширення співпраці у газовій сфері.

Про це йдеться у матеріалах прес-служби Кремля, підготовлених до зустрічі Президента України Віктора Януковича з російським колегою Володимиром Путіним у Москві, які є у розпорядженні УНІАН.

За повідомленням, президенти двох країн планують обговорити розвиток економічних зв'язків між країнами, зокрема вирішити деякі аспекти так званої "газової теми", а також обговорити прогрес у переговорах з Азово-Керченського врегулювання, повідомляє прес-служба Президента РФ.

Як повідомляє РІА «Новости», у релізі прес-служби йдеться, що основну увагу на переговорах планується приділити обговоренню стану та перспектив розвитку економічних зв'язків у таких пріоритетних сферах як енергетика, транспорт, космос, мирний атом.

Так, незважаючи на ряд розбіжностей у підходах до деяких аспектів "газової теми" - таких як, зокрема, ціноутворення та обсяг газу, що закуповує Україна, - сторони продовжують вести планомірну роботу над формуванням правової бази, покликаної вивести взаємодію у цьому напрямку на більш високий рівень.

"Планується, що Путін і Янукович докладно обговорять можливості та перспективи вирішення цього завдання у світлі підготовки нового, повномасштабного договору про розширення співпраці у газовій сфері, а також виконання домовленості між "Газпромом" і "Нафтогазом України" про спільне освоєння структури Палласа, розташованої на шельфі Чорного моря", - наголошується у повідомленні.

"Передбачається також розглянути такі важливі теми як прогрес у переговорах з Азово-Керченського врегулювання, питання розширення договірно-правової бази перебування Чорноморського флоту Росії на території України", - зазначає прес-служба Кремля.

Крім того, на зустрічі лідерів України і РФ передбачається докладно розглянути питання взаємодії в атомній енергетиці. На початку жовтня цього року у Кіровоградській області був закладений перший камінь майбутнього заводу з виробництва ядерного палива за російськими технологіями.

"Створення цього підприємства є важливим кроком на шляху інтеграції атомних енергопромислових комплексів Росії та України відповідно до меморандуму між ДК "Росатом" та Міненергетики України, підписаного 12 липня в Ялті", - зазначає прес-служба Президента РФ.

Росія продовжує залишатися провідним постачальником ядерного палива на українські атомні електростанції. На даний час опрацьовуються питання спільного спорудження енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС.

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Україна за 9 місяців збільшила виробництво соняшникової олії на 22,4%

В Україні за підсумками січня-вересня 2012 року виготовлено 2,564 млн тонн соняшникової нерафінованої олії, що на 22,4% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, у вересні п.р. в країні вироблено 267 тис. тонн олії, що в 2,3 раза більше, ніж у серпні 2012 року, і на 18,8% більше, ніж у вересні 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами галузевої асоціації «Укроліяпром», виробництво соняшникової олії в Україні в 2012/2013 маркетинговому році (вересень 2012 р. – серпень 2013 р.) може скоротитися до 3,6 млн. тонн з 3,8 млн. тонн у минулому маркетинговому сезоні у зв'язку зі зменшенням урожаю соняшнику.

При цьому експорт соняшникової олії очікується на рівні минулого року – 3,2 млн. тонн.

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Імпорт українських товарів до Білорусі зріс на 12%, експорт – в 1,5 раза

Імпорт українських товарів до Білорусі в січні-серпні 2012 року досяг 1 млрд 469,6 млн. дол., що на 12,3% більше аналогічного періоду 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в Національному статистичному комітеті Білорусі.

«При цьому обсяг експорту товарів до України досяг 3 млрд 797,5 млн. дол., що в 1,49 разу більше січня-серпня 2011 року», - відзначили в Білстаті.

За даними Білстату, основними торговими партнерами Білорусі в січні-серпні 2012 року були: Росія (46,8% загального обсягу товарообороту), Нідерланди (10,2%), Україна (8,2%), Латвія (4,9%), Німеччина (4,3%), Китай (2,7%), Польща (2,4%), Литва (1,7%), Італія (1,6%), Бразилія (1,2%).

«Із загального обсягу білоруського експорту на частку Росії припадало 32,1%, інших країн СНД – 15,1%, країн ЄС – 42,3%, решти країн – 10,5%. Імпорт з Росії становив 62,3% загального обсягу імпорту, інших країн СНД – 5,3%, країн ЄС – 18,2%, решти країн – 14,2%», - повідомили в Національному статистичному комітеті Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році товарооборот між Україною і Білоруссю досяг рекордних показників у 6 млрд дол., перевищивши докризовий п'ятимільярдний показник 2008 року.

Довідка УНІАН. Україна традиційно поставляє до Білорусі металопродукцію, вироби з чорних металів, електроенергію, макуху, олію соняшникову, кукурудзу, вагони.

Основними товарними групами з імпорту до України білоруської продукції за останні роки в основному є нафтопродукти, а також сільськогосподарська техніка, вантажні автомобілі, шини, холодильники, автобуси.

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Україна і Росія створять пункт прикордонного пропуску для поромного сполучення

Кабінет міністрів України схвалив проект Протоколу між Кабміном і урядом Російської Федерації про внесення змін до міжурядової угоди про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-російському державному кордоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, протокол пропонує визначити для здійснення спільного контролю пункт пропуску для поромного сполучення.

На сьогоднішній день угода передбачає спільний контроль лише в автомобільних і залізничних пунктах пропуску, а також визначає можливість здійснення такого контролю під час руху пасажирських поїздів.

Разом з тим, здійснення спільного контролю в пункті пропуску для поромного сполучення (Крим-Кубань), який функціонує відповідно до Угоди про пункти пропуску через державний кордон між Україною і Російською Федерацією від 8 лютого 1995 року, не передбачається.

На підписання протоколу уповноважений голова Державної прикордонної служби України.

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Україна і Росія відновлять переговори про ціну на газ

Москва. Україна і Росія домовилися відновити переговори про ціну на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам в Москві повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко, коментуючи сьогоднішні переговори президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна.

За словами міністра, сторони погодилися, що треба продовжувати діалог з цього питання.

Ю.Бойко відмовився говорити про конкретику, пославшись на те, що вона з'являється, коли йдуть переговори на робочому рівні.

"Зараз тільки буде ухвалене принципове рішення про дату відновлення переговорів. Я думаю, ми обов'язково вас ознайомимо вас з цим", - відзначив Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович сьогодні під час спільної заяви для преси за підсумками переговорів з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у державній резиденції в Ново-Огарьово заявив, що переговори з Росією про ціну на газ для України тривають.

"У зв'язку з цим хочу наголосити, що переговори з актуального для України так званого газового питання тривають, і ми розраховуємо вийти на економічно обгрунтовану і справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни", - сказав В.Янукович.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила – в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів

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Янукович і Путін домовилися про співпрацю в сфері космосу

Москва. Україна і Росія нарешті домовилися про співпрацю у сфері космосу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович сказав на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, яка проходить у державній резиденції «Ново-Огарьово» у Підмосков'ї.

«Наші відомства, нарешті, домовилися про співпрацю з питань космосу, дослідження, про спільну роботу, як ми з вами говорили, на трьох – Казахстан, Україна, Росія», - сказав В.Янукович.

При цьому він повідомив, що планується «спільних три пуски».

Нагадаємо, наприкінці серпня Російська ракетно-космічна корпорація "Енергія" озвучила пропозицію про спільне з Україною і Казахстаном створення нової ракети-носія і використання в цьому проекті технології програми "Енергія-Буран".

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Україна і РФ не оподатковуватимуть товари для кооперацій

Москва. Між урядами України та Російської Федерації підписано протокол про постачання товарів за виробничою кооперацією у 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, протокол було підписано сьогодні в Москві в присутності Президентів України та РФ Віктора Януковича та Володимира Путіна.

Протокол дозволяє двом сторонам реалізовувати положення міжурядової угоди про виробничу кооперацію від 24 квітня 1998 року, відповідно до якої товари (послуги), що постачаються за виробничою кооперацією, не обкладаються податком на додану вартість та акцизами.

Даний документ безпосередньо регламентує порядок та умови формування номенклатури товарів, що постачаються за виробничою кооперацією господарчими суб'єктами України та Росії у 2012 році, а також обсяги їх постачань і перелік цих суб'єктів господарювання.

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Україна скоротила виробництво сталі, проте зберегла 10-те місце у світовому рейтингу

Виробництво сталі в Україні у вересні становило 2,708 млн тонн, що, попри зниження на 8,3% до рівня вересня 2011 року, зберегло за країною десяте місце у світовому рейтингу виробників сталі, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

За інформацією Асоціації, за дев'ять місяців 2012 року виробництво сталі в Україні скоротилося до 25,124 млн тонн, що на 5,4% менше обсягу виробництва за аналогічний період 2011 року.

Загальний обсяг виробництва сталі в світі в січні-вересні 2012 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 0,6% до 1,149 млрд тонн.

Минулого місяця обсяг світового виробництва сталі практично не змінився у порівнянні з вереснем минулого року, становлячи 123,637 млн тонн.

За підсумками дев'яти місяців 2012 року найбільшим світовим виробником сталі з показником 542,340 млн тонн (зростання на 1,7% до періоду 2011 року) залишився Китай. Разом з ним в десятку найбільших виробників увійшли такі країни: Японія (81,321 млн тонн за 9 місяців, приріст 0,4% до відповідного періоду в 2011), США (68,154 млн тонн, + 5,3%), Індія (56,851 млн тонн , + 3,1%), Росія (53,777 млн тонн, + 4,3%), Південна Корея (52,160 млн тонн, + 3,0%), Німеччина (32,444 млн тонн, - 4,9%), Туреччина ( 27,153 млн тонн, + 8,4%), Бразилія (26,045 млн тонн, - 3,0%) та Україна (25,124 млн тонн, - 5,4%).

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«Роснафта» купує 100% акцій ТНК-ВР

Москва. Компанія «НК «Роснафта» оголошує про підписання угоди про основні умови угоди з ВР про придбання 50-процентної частки в ТНК-ВР в обмін на 17,1 млрд дол. грошових коштів і 12,84% акцій «Роснафти», що є в даний час казначейськими.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Роснафти».

«У зв'язку із можливою угодою ВР також зробила пропозицію про викуп додаткових 600 млн. акцій НК «Роснафта», що становлять частку в 5,66% в «Роснафті», у її материнської компанії ВАТ «Роснафтогаз», за ціною 8 дол. за акцію. «Роснафтогаз» може прийняти цю пропозицію до 3 грудня 2012 року», - говориться в повідомленні.

Зазначається, що «Роснафта» і BP вступили в 90-денний період ексклюзивних переговорів з метою підписання остаточного договору купівлі-продажу щодо ТНК-BP. Підписання остаточної документації стане можливим після схвалення продажу 600 млн. звичайних акцій «Роснафти» «Роснафтогазом» від Уряду Російської Федерації, а також остаточного схвалення угоди з ТНК-ВР радами директорів «Роснафти» і ВР. На додаток, завершення обох угод залежатиме від дотримання інших умов, включаючи схвалення з боку регулюючих органів та інші схвалення, і відбудеться, як очікується, одночасно в 1-й половині 2013 р.

Після укладання цих угод ВР володітиме 19,75% акцій «Роснафти», включаючи частку, що вже є у ВР, в 1,25%. Згідно із законодавством РФ, ця частка володіння дасть право ВР призначити двох із дев'яти членів до Ради директорів «Роснафти».

Придбання 50-процентної частки в ТНК-ВР є унікальною і привабливою стратегічною можливістю значного збільшення вартості «Роснафти» для акціонерів компанії.

Коментуючи угоду, президент і голова правління ВАТ «НК «Роснафта» Ігор Сечін заявив: «Придбання стратегічної частки участі в ТНК-ВР є важливим кроком у розширенні основного бізнесу «Роснафти» і стане прибутковою інвестицією для наших акціонерів, враховуючи значний потенціал зростання видобутку і сінергетичний ефект».

За його словами, «Роснафта» має намір профінансувати грошову складову угоди за допомогою наявних коштів на балансі «Роснафти» і нових кредитних коштів.

«Роснафта» також узгодила основні умови операції з консорціумом ААР («Альфа-Груп», Access Industries і Група Компаній «Ренова») про придбання 50-процентної частки ААР в ТНК-ВР за грошові кошти у розмірі 28 млрд дол. за умови досягнення домовленостей за зобов’язуючими документами, одержання корпоративних і регуляторних схвалень і виконання деяких інших умов.

Угода з ААР є повністю незалежною від угоди з BP.

Bank of America Merrill Lynch і Citigroup Global Markets Ltd виступають в ролі спільних фінансових консультантів «Роснефті» у зв'язку з цими операціями. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP виступає в ролі юридичного консультанта «Роснафти».

Як повідомляв УНІАН, «Роснафта» у разі придбання 50% ТНК-ВР увійде до топ-10 світових нафтогазових гігантів, у разі придбання 100% - у топ-5.

Наразі по 50% ТНК-ВР належить британській ВР і російському консорціуму AAR (25% - "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана, по 12,5% - "Ренове" Віктора Вексельберга і Access Industries Леонарда Блаватніка).

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УНІАН