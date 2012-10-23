Київський крематорій працює без дозволу на викиди забруднювальних речовин

Київська природоохоронна прокуратура встановила, що Київський крематорій здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу Управління охорони навколишнього природного середовища у м. Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської природоохоронної прокуратури, з’ясувалося, що КП «Київський крематорій» за порушення природоохоронного законодавства у лютому 2012 року було анульовано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Але незважаючи на це, підприємство продовжує самовільно здійснювати наднормативні викиди в атмосферне повітря та ігнорує вимоги контролюючих органів.

За розрахунками Державної екологічної інспекції у м. Києві розмір збитків, спричинених підприємством внаслідок порушення законодавства про охорону атмосферного повітря, становить понад 45 тис. грн.

На сьогодні Київською природоохоронною прокуратурою до Господарського суду м. Києва заявлено позов про стягнення спричинених збитків та вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за ч. 1 ст. 241 КК України «забруднення атмосферного повітря».

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря» викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, який видається територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.