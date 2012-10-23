ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 23 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Кабмін затвердив умови доступу інвестора на Запорізький титано-магнієвий комбінат. Під Фірташа?» пише: інвестор, що претендує на 49% прав власності у ЗТМК, повинен гарантувати постачання комбінату вітчизняної сировини. До його обов'язків також включено внесення коштів на модернізацію підприємства і погашення його простроченої заборгованості.

http://delo.ua/business/kabmin-utverdil-uslovija-dostupa-investora-na-zaporozhskij-titano-187782/

* * *

«Дело» в публікації «Опозиція серйозно готується до другого Майдану» пише: чим ближче дата голосування, тим частіше починають говорити про альтернативні сценарії результату виборів. "Дело" проаналізувало, які з них можуть стати реальністю.

http://delo.ua/ukraine/oppozicija-vserez-gotovitsja-ko-vtoromu-majdanu-187785/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Позичальники вирушать у плавання», в якому пише: банки мають намір видавати кредити з фіксованою ставкою, яку, втім, може бути замінено плаваючою — збільшено або зменшено, за обумовлених наперед умов.

http://www.kommersant.ua/doc/2050797

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Бензин горить на роботі», в якому пише: імпорт бензину до України припинився. Як заявили вчора найбільші нафтотрейдери, Держмитниця припинила оформлення нафтопродуктів, і як наслідок, на кордоні накопичилося більш як 20 тис тонн пального. Учасники ринку впевнені, що це спричинить нову хвилю подорожчання бензину — вже до кінця тижня його ціна може зрости на 15-17 коп. за літр.

http://www.kommersant.ua/doc/2050762

* * *

Також «Сегодня» в публікації «Чим Донбас торгує зі світом» пише: регіональний експорт перевищує імпорт, а фахівці налягають на нове устаткування.

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/CHem-Donbass-torguet-s-mirom.html

* * *

Російські ЗМІ

"Ведомости" в публікації «Москва має намір витратити на транспортну інфраструктуру 40 млрд євро у найближчі 5 років» пишуть: офісів і торгцентрів у столиці будуватимуть менше, зате під'їхати до них буде легше…

http://www.vedomosti.ru/realty/news/5277141/transport_vmesto_ofisov

* * *

«Известия» в публікації «Росіян змусять літати на Superjet» пишуть: прибуткові міжнародні маршрути віддадуть тим вітчизняним авіакомпаніям, які мають у своєму складі хоча б один сучасний російський літак. Автори ідеї — в «Аерофлоті»…

http://izvestia.ru/news/538195

(УНІАН)