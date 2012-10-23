Курс НБУ на 23.10.12

Офіційний курс НБУ на 23.10.12 100 USD США - 799.3000 (на 22 жовтня - 799.3000) 100 EUR - 1044.1256 (на 22 жовтня - 1041.8876) 10 RUR - 2.5860 (на 22 жовтня - 2.5966)

Офіційний курс НБУ на 23.10.12 100 USD США - 799.3000 (на 22 жовтня - 799.3000) 100 EUR - 1044.1256 (на 22 жовтня - 1041.8876) 10 RUR - 2.5860 (на 22 жовтня - 2.5966) Облікові курси банківських металів на 23.10.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 137879.25 (на 22 жовтня - 138498.71) 961 XAG 10 Срібло - 2571.35 (на 22 жовтня - 2584.14) 962 XPT 10 Платина - 129406.67 (на 22 жовтня - 130605.62) 964 XPD 10 Паладій - 50196.04 (на 22 жовтня - 50915.41)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter