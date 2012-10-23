Голова Адміністрації Путіна: Янукович приїздив у зв'язку з виборами, про газ "нічого нового"

Голова Адміністрації Президента РФ Сергій Іванов вважає, що Президент України Віктор Янукович здійснював візит до Москви, де зустрічався з Президентом Росії Володимиром Путіним, у зв'язку з виборами до Верховної Ради України.

Про це пише газета «Коммерсантъ-Украина» (№168 (1658) від 23 жовтня 2012 р.).

У розмові з журналістом видання, С.Іванов зазначив, що в переговорах про газ немає «нічого нового».

Реагуючи на слова В.Януковича про необхідність виходу на справедливу формулу ціни на газ, С.Іванов сказав: «Ми пояснили ж їм, що країни Східної Європи платять за російський газ ще більше!».

Він підтвердив, що жодних нових домовленостей у питанні про газ немає.

«Так, нічого нового. Ясно ж, що цей візит потрібен був до зарізу насамперед їм — перед виборами»,- наголосив С.Іванов.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 жовтня, В.Янукович здійснив робочий візит до Москви.

Після переговорів з В.Путіним Президент України заявив, що переговори з Росією про ціну на газ для України тривають.

"У зв'язку з цим хочу наголосити, що переговори з актуального для України так званого газового питання тривають, і ми розраховуємо вийти на економічно обґрунтовану і справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни", - зазначив В.Янукович.

У свою чергу В.Путін висловив надію, що після виборів до Верховної Ради курс на зближення України і РФ дістане додатковий імпульс.

«В Україні завершується парламентська виборча кампанія, і ми щиро бажаємо, щоб вибори до Верховної Ради забезпечили подальший поступальний демократичний розвиток братньої України», - сказав В.Путін.

«Зацікавлені в тому, щоб за підсумками голосування курс на тісну взаємодію наших країн дістав додатковий імпульс», - наголосив Президент РФ.

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