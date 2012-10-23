Тігіпко пропонує запитати народ, куди він хоче: до МС чи до ЄС

Віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко вважає за необхідне провести референдум у разі виникнення питання про вступ України до Митного або Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

«Якщо виникне така дискусія - вона повинна бути загальнонародною. І якщо знадобиться для цього референдум - і на це треба йти також», - сказав С.Тігіпко.

При цьому він зазначив, що наразі підготовка до референдумі з таких питань не ведеться.

«Говорити про те, що йде якась підготовка, я не можу, тому що я не знаю нічого про таку підготовку», - сказав С.Тігіпко, відповідаючи на запитання УНІАН, чи ведеться в Україні підготовка до проведення референдуму про вступ України до Митного союзу.

Разом з тим віце-прем'єр зазначив, що було б добре, якби після виборів було одержано додатковий стимул для поглиблення співпраці між Україною і Митним союзом.

«Дай Боже, щоб такі стимули у нас з'явилися і ми знайшли точки дотику з Росією, оскільки не передбачається, що її економіка падатиме так, як європейська», - сказав С.Тігіпко.

При цьому С.Тігіпко зазначив, що вступ до Євросоюзу є пріоритетом для України.

«Я вважаю, що Європейський Союз для нас є зовнішньополітичним пріоритетом. Ми повинні намагатися все робити для того, щоб вступити до Європейського Союзу. Ми - європейці і ми повинні бути з часом у Європейському Союзі», - сказав віце-прем'єр.

Він висловив думку, що розвивати співпрацю з країнами Митного союзу можна у форматі «3+1», а з країнами Співдружності Незалежних Держав – на основі договору про створення зони вільної торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 жовтня, в Москві після переговорів з Президентом України Віктором Януковичем Президент РФ Володимир Путін висловив сподівання, що після виборів до Верховної Ради курс на зближення України і РФ дістане додатковий імпульс.

«В Україні завершується парламентська виборча кампанія, і ми щиро бажаємо, щоб вибори до Верховної Ради забезпечили подальший поступальний демократичний розвиток братньої України», - сказав В.Путін.

«Зацікавлені в тому, щоб за результатами голосування курс на тісну взаємодію наших країн дістав додатковий імпульс», - наголосив Президент РФ.