Тігіпкові не подобається ідея Януковича про збільшення кількості міністерств

Віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко вважає недоцільним збільшувати кількість міністерств в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ми тільки скорочували кількість міністерств, і скорочували самі міністерства. Тому проводити збільшення міністерств після виборів я вважаю абсолютно нелогічним», - зазначив С.Тігіпко.

Він також висловив думку про необхідність скорочення кількості міністерств.

«Я б думав про скорочення деяких міністерств, тому що багато країн, не менших за розміром, ніж Україна, справляються з меншою кількістю міністерств. Далеко не від цього все залежить», - сказав С.Тігіпко.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2012 року, виступаючи перед учасниками ІІІ Спортивного конгресу України, Президент Віктор Янукович висловився за створення центрального органу виконавчої влади з питань спорту.

«Розумію, що без вирішення організаційно-управлінських питань ситуацію важко зрушити з місця. Сфера фізичної культури та спорту достатньо розгалужена й має свою специфіку, яку складно порівняти з іншими. Нам варто також разом подумати про створення окремого центрального органу виконавчої влади з питань спорту», - сказав В.Янукович.

Довідка УНІАН. 9 грудня 2010 року В.Янукович підписав указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади.

Зокрема, були створені Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України, Державна служба інтелектуальної власності України, а також Державна служба молоді та спорту України в результаті реорганізації Міністерства освіти та науки України й Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту.