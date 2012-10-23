Анонс на 24 жовтня

* Відбудеться VII Щорічна конференція Fitch Ratings в Україні. Учасники: Олександр Петрик, директор генерального економічного департаменту, НБУ, Андрій Беспятов, CFA, керуючий директор, голова аналітичного департаменту, Dragon Capital, Олексій Ткаченко, директор Генерального департаменту банківського нагляду, НБУ, а також директори аналітичних департаментів Fitch Ratings за суверенним, корпоративним і Банківським сектором: Чарльз Севілль, Микола Лукашевич, Олексій Фадюшін, Джуліо Ломбарді і Ольга Ігнатьєва.

* Відбудеться пікетування Кабінету Міністрів України, організоване представниками Національної академії наук Укаріни. Учасники вимагатимуть від уряду виконання зобов'язань, взятих ним на себе 24 травня, після першої акції протесту. Мова йде про фінансове забезпечення НАНУ в частині необхідного фонду оплати праці працівників науково-дослідних установ і організацій. На знак солідарності з науковцями Незалежна студентська профспілка «Пряма Дія» приєднається до акції.

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю віце-прем'єр-міністра - міністра соціальної політики Сергія Тігіпка, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

* Пряма лінія на тему: «Новий порядок реєстрації угод з нерухомістю» за участю Інни Завальної, першого заступника голови Державної реєстраційної служби України.

* У рамках 6-го міжнародного спеціалізованого форуму-виставки SMART CITY 2012 відбудеться круглий стіл на тему: «Перспективи застосування SMART-технологій у розвитку муніципальних інфраструктур в Україні».

* 10-30 - в УНІАН відбудеться спільна прес-конференція представників Національного банку України, Незалежної асоціації банків України (НАБУ) і німецького банку KfW і на тему: «Як зберегти і примножити свої заощадження у часи фінансових штормів. Німецький досвід в Україні». На прес-конференції буде заявлено про проведення першого в Україні Всесвітнього дня заощаджень, який стартує 31 жовтня і триватиме місяць. В рамках проведення Всесвітнього дня заощаджень в Україні українцям будуть запропоновані привабливі умови для вкладів та інформаційна кампанія для збільшення розуміння населенням взаємозв'язку між заощадженням та економічним зростанням, а також суті банківських послуг. Учасники: Гуннар Вельцхольц, директор бюро в Україні, банк KfW, Сергій Мамедов, виконавчий директор, Незалежна асоціація банків України та Наталія Іваненко, директор департаменту банківського регулювання і контролю, Національний банк України. В ході прес-конференції буде представлений талісман Всесвітнього дня заощаджень в Україні (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 300-10-15, (044) 300-12-15.

* За участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться засідання Комітету з економічних реформ міськдержадміністрації. Розглядатимуться питання: вдосконалення інвестиційного процесу в місті Києві; проекти розвитку Деснянського району.

* Відбудеться фінал десятого ювілейного конкурсу «Молодий підприємець року». Конкурс організований ВМГО «Рада молодих підприємців України», за підтримки Держслужби молоді та спорту України. У програмі: проведення для фіналістів конкурсу освітньої програми: «Networking - дієвий інструмент підприємця» та майстер-клас Геннадія Балашова «Психологія грошей», «Як стати авантюристом?». Прес-конференція на тему: «Соціальна відповідальність підприємця» за участю: Андрія Пінчука, голови ВМГО «Молоді регіони»; Михайла Бродського, голови Держслужби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва; Геннадія Балашова, теле- і радіоведучого, підприємця; Дмитра Радіонова , діектора ДП «Укрекоресурси»; Євгена Шевченка, директора UA-Master, Дмитра Стрижова, ген.директора ХОП «Шериф». Відбудеться церемонія нагородження.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція Бориса Новожилова, генерального директора «Артека» у 2006 - 2010 р.р. на тему «Земля МДЦ «Артек»: історія і день сьогоднішній. Документи і факти». Борис Новожилов розповість про схеми відчуження землі «Артека» і про боротьбу за її збереження, яку йому довелося вести протягом усього періоду його керівництва Дитячим центром, а також про те, як після численних судових позовів вдалося відновити знищені місцевою владою правовстановлюючі документи на неї. Причиною повернення до цієї теми стали нещодавні заяви офіційних осіб про відсутність актів на землеволодіння табору. Які наслідки таких заяв? Що відбувається з "Артеком"? Ці та інші питання будуть прокоментовані під час прес-конференції, в якій також візьмуть участь: Денис Степанов, начальник юридичного відділу МДЦ «Артек» (2006-2010 рр.), Ігор Степанов, лідер неформального міжнародного об'єднання «Артек» (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція, присвячена питанню безліцензійної діяльності постачальників програмного контенту та боротьбі з піратством. Серед учасників прес-конференції: голова Нацради України з питань телебачення і радіомовлення, представники Генпрокуратури України, МВС України, ДПС України, Телекомунікаційної палати України, асоціації «Укртелемережа», Спілки кабельного телебачення України, Всеукраїнської асоціації операторів кабельного телебачення.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров ознайомиться з завершенням реконструкції та добудови швидкісної трамвайної лінії в ж/м Троєщина м. Києва.

* Під головуванням міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія Близнюка відбудеться селекторна нарада, присвячена підсумкам підготовки країни до опалювального сезону. Буде заслухано звіт кожного регіону, в заході візьмуть участь керівники профільних управлінь місцевих держадміністрацій, підприємств галузі та міські голови обласних центрів та міст обласного значення.

* Відбудеться прес-тур, організований Корпорацією «Сварог Вест Груп» на відкриття в с.Лотівка Шепетівського району Хмельницької області самого потужного в Західній Україні насіннєвого заводу з очищення, калібрування, протраві і фасуванні насіння зернових, круп'яних і бобових культур. Учасники: голова ради благодійників ХРБФ «Зміцнення громад» Сергій Буряк; голова правління Корпорації «Сварог Вест Груп» Андрій Гордійчук; представники фірм-постачальників устаткування Cimbria і Syngenta; партнери Корпорації «Сварог Вест Груп»: «Агротех», «Кернел», «Оболонь», «Астарта», «Промінь-Агро», «Укрзернопром», «Ерідон», «Монсанто» та інші.

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