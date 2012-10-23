ТОП-10 (23 жовтня)

Україна покращила свої позиції в рейтингу Doing Business-2013

Янукович говоритиме про газ у листопаді: "питання може вирішити пакетна угода"

Тігіпко запевняє, що у Кабміні немає розмов про заборону на експорт зерна

Аграрний фонд з 1 листопада розпочне форвардні закупівлі зерна

Збільшення ВВП в Україні за підсумками року становитиме не більше 1% - Геєць

Мінфін залучив до держбюджету 1 млрд грн від продажу ОВДП у вівторок

Янукович говоритиме про газ у листопаді: "питання може вирішити пакетна угода"

Митниця відновила оформлення імпортного бензину

Рівень смертності в Україні перевищив рівень народжуваності на 101 тис. осіб

Путін доручив «Газпрому» врахувати зростання обсягів сланцевого і скрапленого газу на ринку

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Україна покращила свої позиції в рейтингу Doing Business-2013

Україна посіла 137-е місце в міжнародному рейтингу Doing Business-2013, що складається Всесвітнім банком і Міжнародною фінансовою корпорацією, піднявшись відразу на 15 позицій.

Про це йдеться в опублікованому звіті Всесвітнього банку та Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

Як повідомляється в спільному прес-релізі ВБ і IFC, наша країна увійшла до першої трійки країн за темпами поліпшення умов ведення бізнесу за останній рік (услід за Польщею та Шрі-Ланкою).

При цьому Україна посіла перше місце в регіоні Центральної Європи і Східної Азії, зафіксувавши позитивні зрушення у сферах створення підприємств (зростання з 116-ої позиції до 50-ої); «оподаткування» (з 183-ої до 165-ої); а також «реєстрація власності» (з 168-го місця на 149-е).

За повідомленням авторів доповіді, «Україна спростила процес створення підприємства, усунувши мінімальну вимогу до капіталу для реєстрації компанії, а також вимогу мати нотаріально завірені засновницькі документи для реєстрації».

У податковій сфері була запроваджена можливість електронного надання даних і оплати для середніх і великих підприємств (при цьому кількість податкових платежів і час на їх адміністрування значно скоротилася).

У сфері реєстрації власності був прискорений процес передачі нерухомості завдяки введенню ефективних обмежень за термінами опрацювання відповідних заявок в земельному кадастрі в Києві.

Напрямок, в якому у України якнайгірші позиції, - отримання дозволів на будівництво (183-а позиція порівняно з 182-ою минулого року).

Сфера з якнайкращими показниками для України - отримання кредитів (23-е місце в світовому рейтингу).

Перше місце за умовами бізнесу сьомий рік поспіль посів Сінгапур. Також в першій десятці країн з найбільш сприятливими умовами регулювання підприємницької діяльності - Гонконг, Нова Зеландія, США, Данія, Норвегія, Велика Британія, Республіка Корея, Грузія і Австралія.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Державної податкової служби Олександр Клименко прогнозував поліпшення загального рейтингу України в нинішньому році мінімум на 14 позицій.

Нинішня доповідь є 10-ою, в ній були досліджені 185 країн (рік тому - 183).

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Янукович говоритиме про газ у листопаді: "питання може вирішити пакетна угода"

Президент України Віктор Янукович має намір обговорити питання постачання російського газу в Україну і ціну на нього на зустрічі з керівництвом РФ, яка, можливо, пройде в листопаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Вже в листопаді ми знову будемо зустрічатися і обговорювати ці питання, планується держвізит, бізнес-форум у Нижньому Новгороді», - сказав Президент, коментуючи підсумки учорашніх переговорів з російським колегою Володимиром Путіним.

Глава держави заявив також, що питання може вирішити пакетна угода, і зазначив, що зацікавлені сторони, як у Росії, так і в Україні, працюють над базовим питанням.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня під час спільної заяви для преси за підсумками переговорів з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним в державній резиденції в Ново-Огарьово В. Янукович сказав, що переговори з Росією про ціну на газ для України тривають. При цьому він підкреслив, що «ми розраховуємо вийти на економічно обґрунтовану і справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни».

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила - в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 доларів.

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Тігіпко запевняє, що у Кабміні немає розмов про заборону на експорт зерна

Уряд не розглядає можливість запровадження квот на експорт зерна або повної заборони експорту.

Про це УНІАН заявив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко.

«Жодні розмови про запровадження квот або заборону на експорт не ведуться. Я вважаю, це було б вкрай негативним кроком", - зазначив С.Тігіпко

Водночас віце-прем'єр уточнив, чому уряд відмовляється перешкоджати експорту зерна.

"Ми мали далеко не найкращий рік за обсягами, і треба дати виробникам скористатися високими цінами на зовнішніх ринках, вони повинні компенсувати свої втрати врожайності. Я вважаю, що держава не повинна втручатися зараз сюди», - сказав С.Тігіпко

Він також назвав спекулятивними розмови про запровадження заборони на зерновий експорт. «Якщо вони (розмови про заборону експорту - УНІАН) не ведуться на рівні уряду, то вони, напевно, спекулятивні», - додав віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Міністерство аграрної політики і продовольства заявило, що експортний потенціал пшениці з України може бути вичерпано 15-20 листопада.

Водночас перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк звернув увагу зернотрейдерів, що на 19 жовтня було законтрактовано на зовнішні поставки 5,4 млн. тонн пшениці, що вже 1,4 млн. тонн більше, ніж було зазначено в Меморандумі.

У зв'язку з цим чиновник закликав зернотрейдерів виважено поставитися до подальшого укладення контрактів.

Раніше Мінагропрод і зернотрейдери підписали Меморандум, яким було встановлено, що експорт зерна з України у 2012/13 МР не перевищить 4 млн. тонн пшениці, 3 млн. тонн ячменю і 12,4 млн. тонн кукурудзи.

Пізніше в жовтні міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк висловив припущення про збільшення експорту пшениці до 5 млн. тонн.

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Аграрний фонд з 1 листопада розпочне форвардні закупівлі зерна

Аграрний фонд України розпочне форвардні закупівлі продовольчого зерна пшениці і ячменю, а також фуражного зерна ячменю урожаю 2013 року з 1 листопада 2012 року.

Про це йдеться в оголошенні, опублікованому в газеті «Голос України» № 199(5449) від 23 жовтня.

Згідно з оголошенням, Аграрний фонд планує купити за форвардними контрактами 1,3 млн. тонн зерна. При цьому мінімальна партія поставки пшениці на вимоги фонду становить 5 тис. тонн, жита — 0,5 тис. тонн, ячменю — 1 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Кабінет міністрів України переглянув процедуру державних форвардних закупівель зерна в частині термінів і механізму розрахунків вартості форвардного біржового контакту. Згідно з постановою Кабміну, виплати за форвардними контрактами на зерно здійснюватимуться в 2 етапи, перший з яких - авансовий — становитиме 50% мінімальної інтервенційної ціни, і другий - остаточний - буде розрахований на основі середньозваженої ціни фіксингу, яка складеться на Аграрній біржі на момент переоформлення зерна. При цьому плата за використання авансових коштів буде розрахована на основі інформації Нацбанку про середньозважений відсоток за банківські кредити, надані строком до 12 календарних місяців. Термін поставок і остаточного розрахунку визначатиметься умовами контракту.

Крім того, постанова Кабміну передбачає укладення форвардних контрактів під час осінньо-польових робіт.

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Збільшення ВВП в Україні за підсумками року становитиме не більше 1% - Геєць

Збільшення внутрішнього валового продукту України сповільниться з 5,2% у 2011 році до 0,5-1% у 2012 році.

Про це в коментарі УНІАН заявив академік, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України Валерій Геєць.

«Якщо говорити про кінець року, то збільшення буде мінімальним. Листопад, ймовірно, дасть певний спад. Грудень, можливо, буде трохи кращий, але за підсумками року отримаємо щось між піввідсотка і відсотком збільшення ВВП », - наголосив він.

При цьому він зазначив, що показник інфляції не буде високим.

Очікування на наступний рік, за словами В.Гейця, більш оптимістичні. «Ситуація очікується така: 3-3,5% економічного зростання в 2013 році», - сказав економіст.

Водночас академік звернув увагу на те, що наступного року збережеться ряд загроз, у тому числі валютного характеру. «Якщо наступного року зупиниться економіка США, а ситуація в ЄС посилиться, це вплине на нашу валютну систему і курс (гривні - УНІАН). Можуть бути спровоковані певні негативні процеси. Наступний рік буде хоч і з приростом, але загрози залишатимуться. Рік буде важким », - зазначив В.Геєць.

При цьому він наголосив на важливості продовження соціальних програм. «Населення країни старіє, і в цих умовах соціальні ініціативи необхідні, щоб підтримувати соціальну стабільність, а не напруженість», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з останнім прогнозом міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, збільшення ВВП України за підсумками 2012 року становитиме 0,5%. У травні 2012 року Fitch Ratings погіршило прогноз збільшення ВВП України у 2012 році до 1,6% з 4%, згідно з прогнозом, озвученим у жовтні 2011 року.

Кабінет міністрів на засіданні 12 вересня затвердив проект закону України «Про державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного збільшення ВВП на рівні 4,5%.

Голова Національного банку України Сергій Арбузов вважає урядовий прогноз збільшення ВВП України у 2013 році на рівні 4,5% оптимістичним.

За даними Державної служби статистики України, збільшення ВВП України в I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року становило 2%, у II кварталі - 3%.

Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу збільшення ВВП на рівні 3,9%.

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Мінфін залучив до держбюджету 1 млрд грн від продажу ОВДП у вівторок

Міністерство фінансів України на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 23 жовтня, залучило до держбюджету 1,006 млн грн, повідомляє міністерство.

Мінфін пропонував дві серії стандартних облігацій з датою погашення 11 жовтня 2017 р. і 18 вересня 2019 р.

Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса називає очікувану прибутковість розміщення кожної серії на рівні 14,3%.

«Цього разу уряд отримав цілих сім заявок (три за п'ятирічними облігаціями і чотири за семирічними). Обсяг розміщення кожної з серій становив 500 млн грн. Мінфін продовжує практику дружніх розміщень. Ринкові продажі зараз неможливі», - прокоментував С.Фурса результати аукціону.

Таким чином, Мінфін наперед забезпечив себе ресурсом для виплати зобов'язань за боргами наступного тижня.

Довідка УНІАН. На 22 жовтня обсяг ОВДП, які знаходилися в обігу, за сумою основного боргу становив 186,16 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 92,189 млрд грн, банків - 77,79 млрд грн, нерезидентів - 6,108 млрд грн.

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Янукович говоритиме про газ у листопаді: "питання може вирішити пакетна угода"

Президент України Віктор Янукович має намір обговорити питання постачання російського газу в Україну і ціну на нього на зустрічі з керівництвом РФ, яка, можливо, пройде в листопаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Вже в листопаді ми знову будемо зустрічатися і обговорювати ці питання, планується держвізит, бізнес-форум у Нижньому Новгороді», - сказав Президент, коментуючи підсумки учорашніх переговорів з російським колегою Володимиром Путіним.

Глава держави заявив також, що питання може вирішити пакетна угода, і зазначив, що зацікавлені сторони, як у Росії, так і в Україні, працюють над базовим питанням.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня під час спільної заяви для преси за підсумками переговорів з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним в державній резиденції в Ново-Огарьово В. Янукович сказав, що переговори з Росією про ціну на газ для України тривають. При цьому він підкреслив, що «ми розраховуємо вийти на економічно обґрунтовану і справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни».

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила - в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 доларів.

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Митниця відновила оформлення імпортного бензину

Державна митна служба України з вівторка відновила оформлення імпортного бензину за тимчасовими деклараціями.

Про це УНІАН повідомив голова представництва Orlen Lietuva в Україні Ігор Майстренко.

«З ранку митниця приймає вантаж за тимчасовими деклараціями», - сказав І.Майстренко.

Представник іншої нафтотрейдерської компанії також підтвердив відновлення оформлення ввезення бензину за тимчасовими деклараціями.

На думку експертів галузі, продовження митницею припинення оформлення ввезення бензину в країну могло спровокувати дефіцит пального на АЗС України.

З п'ятниці, 19 жовтня, митною службою України було припинено ввезення бензину з метою відбору проб і подальшої його перевірки в лабораторії Києва.

Низка підприємств галузі, що займаються закупівлею й перепродажем бензину, стверджують, що перевірка пального завжди проводилася в місцевих лабораторіях.

Разом із тим, за заявами деяких трейдерів, видача тимчасових декларацій не охопила всіх учасників ринку.

Один із трейдерів повідомив УНІАН, що вантаж із двох цистерн загальним об'ємом близько 140 тонн, який прийшов на його адресу, стоїть на кордоні.

«Ніяких пояснень із приводу термінів надання результатів аналізів ми не отримуємо», - сказав трейдер.

За інформацією профільного агентства OilNews, Державною митною службою України з 14:00 п'ятниці, 19 жовтня, було зупинено митне оформлення бензинів, разом із тим імпорт дизельного пального проходив у звичайному режимі.

Як повідомляв раніше УНІАН, у вересні міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко під час відвідання Луганської області заявив про можливе введення в грудні мита на імпорт нафтопродуктів.

Наприкінці 2011 року уряд Миколи Азарова, після тривалої дискусії, відмовився від ідеї введення мита на імпорт нафтопродуктів.

Проте вже в липні 2012 року прем'єр заявив, що українську нафтопереробну галузь потрібно захистити від напливу імпортних нафтопродуктів.

На його думку, запустити вітчизняні нафтопереробні заводи буде нелегко, оскільки Україна зв'язана зобов'язаннями перед Світовою організацією торгівлі, має зобов'язання в рамках підписаної угоди про зону вільної торгівлі. Окрім цього, підкреслив М.Азаров, рішення, пов'язане з введенням ввізного мита на нафтопродукти, «викличе тимчасове, але підняття цін на нафтопродукти».

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Рівень смертності в Україні перевищив рівень народжуваності на 101 тис. осіб

Рівень смертності в Україні перевищив рівень народжуваності за 8 місяців 2012 року на 100 тис. 764 осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, оприлюдненому на офіційному сайті відомства.

Як наголошується в повідомленні, у січні-серпні п.р. в Україні народилися 346 тис. 926 осіб, а померли 447 тис. 690 осіб. Найбільша різниця між народжуваністю і смертністю зафіксована в Донецькій області. За даними Держстату, в регіоні народилися 28 тис. 609 осіб, померли – 47 тис. 666 осіб. При цьому позитивна демографічна ситуація – перевищення народжуваності над смертністю - зафіксована в Києві (+3665 осіб), у Чернівецькій (+156 осіб) і Волинській (+1132 особи) областях. Найбільше малюків народилися в Донецькій і Волинській областях – 28 тис. 609 і 24 тис. 727 відповідно, найменше – у Севастополі (2968) і Чернігівській області (6773).

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, чисельність населення України станом на 1 серпня складала 45,56 млн осіб. При цьому прогнозна чисельність населення в 2012 році становить 45,51 млн. осіб. Як прогнозують фахівці, до 2050 року населення України скорочуватиметься, і його чисельність ледь перевищить 40 млн осіб. Частка молоді також неухильно скорочуватиметься.

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Путін доручив «Газпрому» врахувати зростання обсягів сланцевого і скрапленого газу на ринку

Президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» проаналізувати принципи експортної газової політики, зокрема з урахуванням зростання видобутку сланцевого газу й збільшення обсягів торгівлі скрапленим природним газом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні Комісії з питань стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу та екологічної безпеки.

«Ми не новачки на газовому ринку й добре знаємо його закони. Тому сьогодні повинні діяти на ньому гранично обачливо, але водночас дуже гнучко», - сказав В.Путін.

Він підкреслив, що спостерігається загальносвітова тенденція зростання обсягів торгівлі скрапленим природним газом. У цьому напрямку вже почали рухатися такі потужні гравці, як компанії Сполучених Штатів і Канади.

В.Путін зазначив, що все більше держав упроваджують нові технології видобутку й переробки газу. Приміром, у США це дозволяє рентабельно видобувати сланцевий газ. За його словами, в цьому «величезні проблеми», пов'язані з екологією, але, втім, видобуток відбувається. За рахунок продажу попутно вилучених компонентів навіть при низьких внутрішніх цінах у США це стає вигідно. Політики, експерти, бізнес заговорили про справжню «сланцеву революцію». В 2011 році, за наявними даними, обсяг видобутку сланцевого газу в США зріс до 214 млрд куб. м, повідомив він.

«В зв'язку з цим прошу «Газпром» провести необхідний аналіз і доповісти комісії основні принципи експортної газової політики. Ми повинні в такому складі послухати, як наше основне підприємство збирається будувати цю роботу, оскільки від її ефективності дуже багато залежить у всій російській економіці, а міністерство енергетики має зайнятися корегуванням генеральної схеми розвитку газової галузі до 2030 року й нашою Східною газовою програмою і теж доповісти тут, на комісії», - сказав В.Путін.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» ввів в експлуатацію гігантське Бованенківське газоконденсатне родовище із запасами 4,9 трлн куб. м, газ якого поставлятиметься споживачам Росії та за кордон.

Обсяг видобутку газу з Бованенківського газоконденсатного родовища співставний із поставками російського газу до Європи.

Довідка УНІАН. Державна «Програма створення в Східному Сибіру й на Далекому Сході єдиної системи видобутку, транспортування газу й газопостачання з урахуванням можливого експорту газу на ринки Китаю та інших країн АТР» (Східна газова програма) затверджена у вересні 2007 року наказом Міністерства промисловості та енергетики РФ. Координувати діяльність із реалізації Програми уряд РФ доручив ВАТ «Газпром».

Нагадаємо, поставки російського газу до країн Європи в 2011 році зросли на 7,9% і досягли 150 млрд куб. м проти 139 млрд куб. м у 2010 році. Частка «Газпрому» на європейському ринку за підсумками 2011 року зросла до 27% (із 24% у 2010 році).

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