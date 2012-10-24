ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 24 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Чи довго протримаються банки при депозитних ставках в 25%?» пише: За нинішньої високої прибутковості депозитів закономірними є сумніви щодо того, як банки збираються розраховуватися з вкладниками...

http://delo.ua/finance/dolgo-li-proderzhatsja-banki-pri-depozitnyh-stavkah-v-25-187894/

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«Дело» в публікації «Металурги пішли в глибокі збитки» пише: Алчевський меткомбінат зазнає збитків, вести бізнес в Україні стало трішечки легше, а ЄС оголосив війну біопаливу...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-metallurgi-ushli-v-glubokie-ubytki-187895/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Держава вибиває собі ціну», в якому пише: Найбільші мобільні оператори - "Київстар" і МТС - можуть позбутися права самостійно встановлювати ціни на свої послуги. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання зв'язку та інформатизації, підготувала законопроект, що дає їй право втручатися в тарифну політику операторів з істотною ринковою часткою...

http://www.kommersant.ua/doc/2051520

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Гривня росте біля долара», в якому пише: Дефіцит банківських ресурсів не може стримати знецінення гривні на валютному ринку. На тлі 28-процентного овернайта курс долара вчора підскочив до трирічного максимуму. Банкіри пояснюють цей парадокс тим, що дефіцит гривні, створений Нацбанком для недопущення її девальвації, не здатний стримати зростання клієнтського попиту на валюту напередодні парламентських виборів...

http://www.kommersant.ua/doc/2051745

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«Комерсант-Україна» публікує матеріал «Нафта пішла на спад», в якому пише: На світових ринках в черговий раз подешевшала нафта: вчора вартість Brent опустилася нижче рівня $110 за барель. Експерти вважають, що якщо ця тенденція продовжиться, то вже на початку листопада бензин в Україні може подешевшати на 10-15 коп. за літр...

http://www.kommersant.ua/doc/2051619

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«Сегодня» в публікації «Що продає світу Крим і що купує» пише: З Росії в АРК везуть алкоголь, з Туреччини - текстиль і "вітаміни", а з ЄС - електроніку...

http://www.segodnya.ua/regions/krym/CHto-prodaet-miru-Krym-i-chto-pokupaet.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» публікує матеріал «Націоналізовані банки "застрягли" між виборами і кризою», в якому пише: Продаж "Укргазбанку" і банку "Київ" знову відкладається на невизначений час. Мінфін усе ніяк не може знайти консультанта щодо їх приватизації – немає охочих. Утім, настрої інвесторів і парламентські вибори дозволяють Мінфіну не квапитися з ухваленням остаточного рішення щодо цих банків. Обговорюються й варіанти, альтернативні продажу...

http://economics.unian.net/ukr/detail/144361

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Також «УНІАН-Економіка» публікує матеріал «Голова правління "Укргазбанку": «На кінець року у нас буде понад 500 млн грн прибутку», в якому пише: Прибутковий націоналізований банк може бути привабливим для інвесторів, а до новоствореної Незалежної асоціації банків України вже приєдналось 94 банки, розповів в інтерв’ю УНІАН голова правління “Укргазбанку”, виконавчий директор НАБУ Сергій Мамедов...

http://economics.unian.net/ukr/detail/144345

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Російські ЗМІ

"Ведомости" в публікації «Путін занепокоївся змінами на газовому ринку» пишуть: Щоб «Газпром» всерйоз прийняв зміни на газовому ринку - сланцеву революцію і зростання торгівлі скрапленим газом, - потрібно втручання президента Путіна...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/5329871/gazprom_preduprezhden

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Також «Известия» в публікації «МВС і Мінфін створюють спецкомісію з банківських злочинів» пишуть: Щоб справи збанкрутілих банків розслідувалися більш ефективно, необхідна особлива структура, вважають в уряді...

http://izvestia.ru/news/538271

(УНІАН)