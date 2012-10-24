Тігіпко змінив би половину Кабміну, якщо б у нього була така можливість

Віце-прем'єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко припускає, що після виборів ротації в уряді неминучі, і вважає, що в Кабміні потрібно змінити більш як 50% кадрів.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті "КоммерсантЪ - Украина" (№ 169 від 24 жовтня), відповідаючи на питання щодо можливості ротацій в уряді.

«Я не готовий говорити про персоналії, але будь моя воля - я поміняв би більш як 50%. І це потрібно робити швидко, щоб нові люди мали можливість відразу почати роботу. Я б робив ротацію вже цього року», - сказав він.

Також С.Тігіпко наголосив, що найперше зміни потрібні в регіонах, хоча вони мають бути і на центральному рівні.