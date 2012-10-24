Лазаренко заявляє, що не давав держгарантій за боргом ЄЕСУ

Екс-прем'єр-міністр України Павло Лазаренко заявляє, що під час головування в уряді країни не давав російській стороні жодних письмових гарантій щодо боргу корпорації "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ), через який український Кабінет Міністрів зараз судиться з Міноборони РФ.

Про це заявив П.Лазаренко РІА "Новости" в інтерв'ю, отриманому електронною поштою через американських адвокатів.

"Я детально ознайомився з публікаціями в українській пресі. Мовляв, проти мене можуть порушити кримінальну справу щодо подій 15-річної давності. Хочу рішуче відмежуватися від подібних звинувачень - уряд Лазаренка ніколи не надавав гарантій за розрахунками приватних структур ні уряду РФ, ні РАО "Газпром", - заявив П.Лазаренко.

Російська сторона стверджує, що заборгованість виникла у другій половині 90-х років, коли очолювана Юлією Тимошенко корпорація не виконала угоду про постачання продукції для потреб російського оборонного відомства від 1997 року.

Повідомлялося, що П.Лазаренко, який на той час очолював уряд України, дав керівництву РФ письмові державні гарантії погашення цього боргу. Тим часом представники українського уряду вважають, що гарантії не були оформлені належним чином, тому позов російського Міноборони не підлягає задоволенню.

Так, представник ЄЕСУ заявляв на процесі, що в матеріалах справи відсутні оригінали листів П.Лазаренка екс-главі російського уряду Віктору Черномирдіну, в яких би давалися гарантії керівництву РФ.

Представлені ж копії, за його словами, не завірені належним чином. "Упевнений, посилання російської сторони на якісь оригінали документів - груба підробка, а завірені копії за всіма міжнародними стандартами недійсні. Навіть якщо припустити, що такий лист був, то це вказує лише на наміри і не є гарантією ", - сказав П.Лазаренко, додавши, що" подібних листів в середині 90-х були підписані сотні ".

У цьому зв'язку екс-прем'єр назвав рішення Господарського суду Києва безпрецедентним і таким, що свідчить про "правовий нігілізм судді".

На даний час П.Лазаренко відбуває дев'ятирічний термін в американській в'язниці за звинуваченням у здирництві, шахрайстві і відмиванні грошей. 1 листопада він виходить на свободу.

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Києва 19 вересня 2012 року частково задовольнив позов Міноборони Росії, зобов'язавши Україну виплатити близько 390 мільйонів доларів боргу ЄЕСУ, який утворився в 1990-і роки, коли корпорацію очолювала Ю.Тимошенко. Зараз Мінфін України, держказначейство і корпорація ЄЕСУ оскаржують це рішення у вищій інстанції.

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