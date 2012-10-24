Яценюк: у разі вступу до МС в України залишиться тільки гімн, герб і офіс Президента

Голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк впевнений, що недемократичні вибори означатимуть припинення діалогу з Україною з боку ЄС та загрозу входження країни до Митного союзу.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Львові, повідомили УНІАн у прес-службі партії «Фронт змін».

А.Яценюк переконаний, що нещодавня поїздка Президента України Віктора Януковича до Росії носила не тільки передвиборчий характер, а й мала на меті фактично переговорний процес про вступ України до Митного союзу.

За його словами, якщо вибори будуть визнані нечесними і недемократичними, між Україною і ЄС буде зупинений діалог, і Угода про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС підписана не буде. «Безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом також залишиться на точці замерзання. Це означає, що Україна фактично буде перетворюватися на країну на кшталт Білорусі. І це означає, що наступним кроком буде рішення цього Президента щодо вступу України до Митного союзу», - наголосив А.Яценюк.

«Членство України в Митному союзі означатиме, що в держави залишиться тільки гімн, герб, прапор і офіс Президента. Всі інші повноваження перейдуть до сусідньої країни. В першу чергу економічні, а за економічними підуть політичні і військові», - підкреслив він.

Об’єднана опозиція, за його словами, переконана, що Україна повинна бути частиною Євросоюзу. «Тому для нас вкрай важливе підписання і ратифікація Угоди про зону вільної торгівлі та політичну асоціацію з ЄС», - сказав він.

А.Яценюк підкреслив, що Україна повинна мати партнерські відносини і з Російською Федерацією, проте «із трьома ні»: «Ні - Митному союзу. Ні - військовому блоку. Ні - російській мові як державній».

«Із такими зовнішньополітичними пріоритетами Об’єднана опозиція буде працювати у новому парламенті», - додав А.Яценюк.

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