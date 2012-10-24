Анонс на 25 жовтня

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у відкритті станції метро «Іподром» в м. Київ.

* Відбудеться Міжнародний науковий конгрес «Інформаційне суспільство в Україні». Організатор конгресу - Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України. Під час роботи конгресу відбудеться експозиція новітніх рішень у сфері інформаційно-комунікаційних технологій провідних вітчизняних і зарубіжних ІТ-компаній («Адамант», «Арт-мастер», «Майкрософт Україна», Cisco), а також державних організацій.

* Стартує протестна акція-автопробіг «Київський автомайдан», участь у якій візьмуть учасники Податкового Майдану 2010 р. До автопробігу приєднаються активісти Всеукраїнського комітету «Наcтуп». Підтримати підприємців приїдуть громадські організації та підприємці з Одеської області, Запоріжжя, Кривого Рогу, Львова, Тернополя, Івано-Франківська, які вимагають проведення правового аналізу незаконного відчуження ринків і повернення їх у комунальну власність міст.

* Відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу «100 найкращих товарів України». Петро Порошенко, міністр економічного розвитку і торгівлі України, відкриє урочисту церемонію нагородження переможців конкурсу. Переможців привітає Сергій Орєхов - голова Держспоживінспекції України. Під час церемонії відбудеться святковий концерт за участю Й.Кобзона, Т.Нєдєльської, Н.Шестак, А.Матіаса, Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П.Вірського та ін.

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