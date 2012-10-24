ТОП-10 (24 жовтня)

Fitch прогнозує 10-процентну девальвацію гривні до кінця року

Нафтотрейдери заявляють про можливу монополізацію імпорту нафтопродуктів

Мінфін може знизити прибутковість казначейських зобов'язань

НАБУ прогнозує зниження ставок за депозитами після виборів

Бродський: обсяг нелегальних зарплат в Україні досяг 145 млрд грн

Україна може заборонити експорт пшениці з 15 листопада

Курс гривні до долара на міжбанку наближається до позначки 8,20

Підприємства заборгували Пенсійному фонду більш як мільярд гривень

Кабмін затвердив програму забезпечення молоді житлом вартістю 5,5 млрд грн

Максимальна допомога з безробіття з 1 січня становитиме 4 прожиткових мінімуми – Бродський

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Fitch прогнозує 10-процентну девальвацію гривні до кінця року

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що до кінця року українська національна валюта девальвує на 10% - до 8,8 грн за один долар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор групи з європейських країн з економікою, що розвивається, Чарльз Севіль під час VII щорічної конференції Fitch Ratings в Україні.

«Якщо буде девальвація, то до кінця року вона становитиме близько 10%», - сказав Ч.Севіль.

Fitch прогнозує зниження золотовалютних резервів України в 2012 році до 27,1 млрд доларів, порівняно з 31,8 млрд доларів на кінець 2011 року. У 2013 році агентство прогнозує продовження скорочення валютних резервів Нацбанку до 26,2 млрд доларів.

У доповіді Ч.Севіля зазначається, що агентство прогнозує збереження курсу на рівні 8,8 грн/дол. і в 2013 році.

Fitch також прогнозує скорочення зростання реального ВВП у 2012 році до 0,5%, у 2013 році – 3,2%. Інфляція за прогнозами агентства поточного року становитиме 2,2%, у 2013 може збільшитися до 6,5%. Номінальний ВВП у 2012 році прогнозується на рівні 167,2 млрд доларів, а в 2013 – 170,1 млрд доларів.

Крім того, за прогнозами Fitch, дефіцит бюджету в 2012 році може становити 5,1% ВВП (у 2011 дефіцит був на рівні 4,2% ВВП), у 2013 прогноз дефіциту - 3,8% ВВП.

Агентство прогнозує, що валовий державний борг України в 2012 році досягне 32,1% ВВП, у 2013 – 32,6% ВВП, дефіцит рахунку поточних операцій у 2012 році - 6,6% ВВП, у 2013 – 5,2% ВВП. За прогнозами Fitch, валовий зовнішній борг України в 2012 році може збільшитися до 80,6% ВВП, порівняно з 75,2% ВВП у 2011 році. В 2013 році цей показник може досягти 84,2% ВВП.

Серед іншого Ч.Севіль висловив надію на те, що Україна зможе досягти домовленості про продовження співпраці з МВФ і з приводу ціни на російський газ.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, уряд України прогнозує в 2013 році середній курс гривні до долара на рівні 8,11-8,2 грн/дол., і цей прогноз був використаний для підготовки проекту державного бюджету України наступного року. На його думку, заяви політичних опонентів про можливий обвал курсу гривні є спробою розхитати стабільність у країні.

Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.

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Нафтотрейдери заявляють про можливу монополізацію імпорту нафтопродуктів

Нафтотрейдери, що входять до Асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України», висловлюють глибоку стурбованість у зв'язку із призупиненням митного оформлення бензинів і можливістю монополізації імпорту нафтопродуктів.

Про це повідомила прес-служба асоціації за підсумками позачергового засідання, що відбулося 23 жовтня.

«Ми хочемо офіційно підтвердити наявність даної проблеми у всіх без винятку учасників Асоціації», - сказано в повідомленні.

При цьому, як наголошується у повідомленні, причини відмови в митному оформленні не пояснюються членам об'єднання й до сьогодні, всупереч нормам Митного кодексу, що зобов'язує митницю надати письмове повідомлення про причини відмови.

«Однак основну заклопотаність викликають повідомлення, неофіційно надходять учасникам ринку від працівників регіональних митниць про те, що відразу після виборів, з понеділка, 29 жовтня 2012 р., імпорт нафтопродуктів може бути знову припинений з метою створення спецімпортера, що володіє ексклюзивним правом оформлення на митниці», - наголошується у повідомленні асоціації.

Асоціація також вважає за необхідне попередити про вкрай негативні наслідки, які матиме такий крок.

Останні шість років ринок нафтопродуктів України є стабільним, за цей період не було зафіксовано жодного випадку дефіциту палива, а всі цінові рухи відбуваються в чіткій відповідності з динамікою зовнішнього ринку та мінливим ​​податковим навантаженням на моторні палива.

Така стабільність ресурсного забезпечення ринку зумовлена ​​диверсифікованою системою поставок нафтопродуктів з десятка джерел з імпорту та всередині країни, а також конкуренцією між учасниками ринку, яких у країні понад сотні.

У цьому зв'язку будь-яке порушення сформованої системи забезпечення паливом буде мати виключно дестабілізуючий ефект і в підсумку вдарить по споживачеві палива.

«Нас насторожує той факт, що повідомлення про монополізацію імпорту нафтопродуктів після виборів збігаються із заявами представників діючого уряду про введення з 1 грудня 2012 мит на імпорт нафтопродуктів, що також призведе до зростання цін і руйнування диверсифікованої системи забезпечення України паливом», - сказано в повідомленні.

У зв'язку з серйозністю зазначених ризиків «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» вирішило інформувати про ситуацію, що сталася з необгрунтованим припиненням імпорту нафтопродуктів 19-23 жовтня 2012 Кабінет Міністрів України, Адміністрацію Президента України, зацікавлені міністерства і відомства.

Крім того, про сформовану ситуацію поінформовані дипломатичні відомства країн - експортерів нафтопродуктів в Україну - Литви, Польщі, Румунії та Білорусі, а також представництва Європейської комісії в Україні.

«Ми зацікавлені в подальшій стабільній роботі ринку та членів нашої асоціації. І докладемо всіх зусиль, щоб зберегти надійний механізм нафтопродуктозабезпечення країни», - сказано в повідомленні з посиланням на слова президента об'єднання Леоніда Косянчука.

Нагадаємо, за інформацією профільного агентства OilNews, Державна митна служба України з 14:00 п'ятниці, 19 жовтня, зупинила митне оформлення бензинів, разом з тим імпорт дизельного палива проходив у звичайному режимі. З вівторка оформлення імпортного бензину за тимчасовими деклараціями було відновлено.

Як повідомляв раніше УНІАН, у вересні міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко під час візиту до Луганської області заявив про можливе введення в грудні мита на імпорт нафтопродуктів.

Наприкінці 2011 року уряд Миколи Азарова, після тривалої дискусії, відмовився від ідеї запровадження мита на імпорт нафтопродуктів.

Однак уже в липні 2012 року прем'єр заявив, що українську нафтопереробну галузь потрібно захистити від напливу імпортних нафтопродуктів.

На його думку, запустити вітчизняні нафтопереробні заводи буде нелегко, оскільки Україна зв'язана зобов'язаннями перед Світовою організацією торгівлі, має зобов'язання в рамках підписаної угоди про зону вільної торгівлі. Крім цього, підкреслив М.Азаров, рішення, пов'язане із введенням ввізного мита на нафтопродукти, «викличе тимчасове, але підняття цін на нафтопродукти».

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Мінфін може знизити прибутковість казначейських зобов'язань

За умови збереження високого попиту на казначейські зобов'язання (КЗ) Міністерство фінансів України ймовірно може переглянути прибутковість даного інструменту.

Таку думку висловив виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Сергій Мамедов на прес-конференції в УНІАН у середу.

Він зазначив, що встановлений за КЗ рівень прибутковості в 9,2% річних робить інструмент досить привабливим. Водночас така прибутковість дозволить Мінфіну досить швидко забезпечити плановий обсяг залучення ресурсів за цим інструментом, після чого можливий перегляд прибутковості в бік зниження.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Мінфіну протягом перших десяти днів реалізації було продано КЗ на 86,5 млн дол., водночас як за перший тиждень сума реалізованих паперів становила 47 млн ​​дол.

Таким чином, середньоденний продаж КЗ у перший тиждень був на рівні 6,7 млн ​​дол., а за наступні три дні збільшився у два рази - до 13,2 млн дол.

Довідка УНІАН. З 10 жовтня 2012 Мінфін, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 № 836 «Про випуск казначейських зобов'язань», почав розміщення казначейських зобов'язань на пред'явника в документарній формі загальним обсягом 200 млн дол. США (серій А і Б по 100 млн дол. кожна) з терміном обігу 2 роки, номінальною вартістю одного паперу - 500 доларів США, процентною ставкою 9,2% річних і сплатою купонів кожні шість місяців.

Продаж казначейських зобов'язань для фізичних осіб здійснюється по всій території України, майже в 500 установах «Сбербанку».

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НАБУ прогнозує зниження ставок за депозитами після виборів

Після проведення в Україні парламентських виборів ймовірно відбудеться зниження ставок за банківськими депозитами.

Таку думку висловив виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Сергій Мамедов на прес-конференції в УНІАН у середу.

При цьому він відзначив, що зниження може відбутися в доволі короткий проміжок часу.

«Я рекомендую зараз розміщуватися. Процентні ставки однозначно знизяться, і вони знизяться у короткий час після виборів, які пройдуть», - сказав С.Мамедов.

За його словами, існуючий рівень ставок за депозитами частково пояснюється посиленням конкуренції в банківському секторі, проте вартість ресурсів, що залучаються, стає дуже високою для банків, у зв'язку з чим вони можуть переглянути свою політику ставок.

«Банки на сьогодні не спроможні відпрацьовувати ті процентні ставки, які є. Тому що 25% відпрацювати неможливо, кредитувати під 30% не можна, жодний суб'єкт економічної діяльності не витягне таке процентне навантаження», - відзначив С.Мамедов.

За даними Національного банку України про індекс ставок за депозитами фізосіб на 12 жовтня, ставки за депозитами в національній валюті становили: на термін три місяці - 18,06%; шість місяців - 18,97%, дев'ять місяців - 18,61%, 12 місяців - 19,35%.

За вкладами в доларах США ставки становили: на термін три місяці - 5,67%, шість місяців - 6,87%, дев'ять місяців - 7,54%, дванадцять місяців - 8,18%.

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Бродський: обсяг нелегальних зарплат в Україні досяг 145 млрд грн

Обсяг зарплат, що виплачуються українцям, які не мають офіційного оформлення на своїх робочих місцях, становить 145 млрд грн. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної служби з питань регуляторної політики та підприємництва Михайло Бродський.

За словами чиновника, кількість працівників, які працюють без легального оформлення, становить 5 млн людей. «П'ять мільйонів громадян отримують 145 мільярдів гривень у конвертах», - сказав М.Бродський і додав, що це і є значний ресурс для підвищень доходів пенсійного фонду та відрахувань до місцевих бюджетів.

Крім того, за словами М. Бродського, близько 25% оформлених офіційно працівників отримують мінімальну зарплату. «У нас 14 мільйонів пенсіонерів, 1,5 мільйони приватних підприємців і 12 мільйонів найманих працівників. З цих 12 мільйонів 25% оформлені на мінімальну зарплату, а решта знову-таки отримують у конвертах», - сказав М. Бродський.

Він підкреслив, що вирішити ситуацію покликаний новий закон про зайнятість населення, який набере чинності з 1 січня 2013 року. Основне завдання документа - вивести відносини найнятих працівників і їхніх роботодавців у законодавчу площину, а також стимулювати роботодавців на створення нових робочих місць.

Нагадаємо, на початку липня віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко заявив, що виведення заробітних плат і робочих місць з тіні дозволить підвищити виплати українським пенсіонерам більш ніж на 300 грн.

Як повідомляв УНІАН, з початку року станом на середину вересня Держподатслужба легалізувала трудові відносини понад 60 тис найманих працівників з роботодавцями, унаслідок чого бюджет отримав додатково 11 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

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Україна може заборонити експорт пшениці з 15 листопада

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк підтвердив можливість повної заборони на експорт пшениці з України з 15 листопада, повідомляє Бі-Бі-Сі Україна.

"Буде повна заборона з 15 листопада. Буде постанова Кабміну про це. Ми не граємо в ігри, у нас просто немає іншого виходу" - заявив М.Присяжнюк в інтерв’ю агентству Reuters.

Міністр також зазначив, що Україна розгляне питання про введення обмежень, якщо високий рівень експорту загрожуватиме зростанню цін на хліб в домашніх умовах.

Відзначається, що Україна, яка входить в десятку світових експортерів пшениці, заявила про зменшення свого цьогорічного урожаю втричі після несприятливих погодних умов. Водночас США потерпають від найгіршої посухи за півстоліття.

Таким чином, світові ціни на пшеницю, кукурудзу та сою різко зросли влітку цього року.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Міністерство аграрної політики і продовольства заявило, що експортний потенціал пшениці з України може бути вичерпано 15-20 листопада.

Водночас перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк звернув увагу зернотрейдерів, що на 19 жовтня було законтрактовано на зовнішні поставки 5,4 млн тонн пшениці, що вже на 1,4 млн тонн більше, ніж було зазначено в Меморандумі.

У зв'язку з цим чиновник закликав зернотрейдерів виважено поставитися до подальшого укладення контрактів.

Раніше Мінагропрод і зернотрейдери підписали Меморандум, яким було встановлено, що експорт зерна з України у 2012/13 МР не перевищить 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.

Пізніше в жовтні М.Присяжнюк висловив припущення про збільшення експорту пшениці до 5 млн тонн.

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Курс гривні до долара на міжбанку наближається до позначки 8,20

У середу, 24 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними 8,1750/8,1850, до 12:00 звузився спред 8,1785/8,1835. На час закриття торгів цінові рівні зросли 8,1870/8,1970 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2612/17, до 12:00 ціни знизилися 0,2603/07. На час закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2604/08. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,3700 (+0.1600).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2986/88, а до 15:00 знизилися 1,2943/45. Ринок євро-гривна відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6170/10,6315, до 12:00 ціни пішли вниз 10,5770/10,5875. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися 10,5955/10,6120.

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Підприємства заборгували Пенсійному фонду більш як мільярд гривень

Пенсійний фонд України опублікував перелік підприємств-боржників за підсумками 9 місяців 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПФУ, в переліку - 135 підприємств. Загальний обсяг заборгованості - 354,9 млн. грн (зі сплати єдиного соціального внеску) і 712,9 млн. грн (страхові внески й інші платежі).

Найбільшими боржниками, як сказано в повідомленні, є Шосткинський казенний завод «Зірка» (заборгованість 83,7 млн. грн), Харківське комунальне підприємство «Міськелектротранс» (70,5 млн. грн), Шахтоуправління «Донбас» (70,2 млн. грн), державне підприємство «Дзержинськвугілля» (66,5 млн. грн).

Як повідомляв УНІАН, на 1 січня 2012 року заборгованість підприємств перед ПФУ становила 653,5 млн. грн. Тоді з-поміж найбільших боржників були "Шосткинський казенний завод "Зірка" (сума боргу - 72,1 млн. грн), Харківське комунальне підприємство "Міськелектротранс" (61 млн. грн) і окремий підрозділ "Шахта "Південнодонбаська імені М.С. Сургая" держпідприємства "Донецька вугільна енергетична компанія" (42,4 млн. грн), підприємство «Сумихімпром» (39,9 млн. грн).

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Кабмін затвердив програму забезпечення молоді житлом вартістю 5,5 млрд грн

Кабінет Міністрів на засіданні 24 жовтня затвердив Державну програму забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву з посиланням на його голову правління Леоніда Рисухіна.

«Програмою передбачено залучення впродовж 5 років з державного, місцевих та інших джерел коштів у сумі 5460 млн. гривень, що дасть змогу забезпечувати житлом у середньому до 3350 молодих громадян щорічно. Таким чином, завдяки участі в цій програмі більш як 16 тис. молодих сімей і одиноких молодих громадян, зареєстрованих у фонді на отримання пільгових кредитів, зможуть одержати власне житло », - відзначив Л. Рисухін.

Серед основних напрямів програми - нормативно-правове вдосконалення існуючого механізму пільгового довгострокового кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей і одиноких молодих громадян. Програма повинна сприяти зменшенню вартості будівництва житла для молоді. А також створити умови для отримання власного житла молодими фахівцями, які одержали направлення на роботу, перш за все, у сільській місцевості.

Як повідомляв УНІАН, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву пропонує продовжити програму надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям і одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла на 5 років зі щорічним фінансуванням в 600-700 млн. грн. Таке фінансування дасть змогу забезпечити житлом близько 16 тисяч сімей, які зареєстровані в рейтингу на отримання пільгових кредитів.

Дана програма розрахована на 2002-2012 роки, тобто формально вона припиняє свою дію після закінчення нинішнього року.

За словами Л.Рисухіна, Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки недофінансована з державного бюджету на 50% - приблизно на 700-800 млн. грн.

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Максимальна допомога з безробіття з 1 січня становитиме 4 прожиткових мінімуми – Бродський

Максимальна допомога з безробіття становитиме 4 прожиткових мінімуми і не буде прив'язана до середньої зарплати по регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної служби з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло Бродський, коментуючи положення нового закону про зайнятість населення, який набуває чинності з 1 січня 2013 року.

«Максимальна допомога з безробіття становитиме 4 прожиткових мінімуми. В середньому - більш як 4 тисячі гривень. Це суттєве збільшення», - наголосив М.Бродський.

Чиновник також відзначив, що в новому законі про зайнятість населення прописані механізми заохочення населення до пошуку роботи, а роботодавців – до створення нових робочих місць. Зокрема, роботодавці одержать змогу не платити єдиного соціального внеску за кожного нового найнятого працівника упродовж одного року. У свою чергу, безробітні одержать можливість перенавчання і перекваліфікації за рахунок держави.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба зайнятості в січні-серпні 2012 року працевлаштувала 522 тисячі безробітних, що на 3,8% менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Середній розмір допомоги в серпні становив 977 грн проти 988 грн в липні.

З 1 жовтня 2012 року прожитковий мінімум становить 1060 грн.

У серпні 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон України "Про зайнятість населення". У свою чергу, в жовтні 2012 року Уряд схвалив програму сприяння зайнятості населення і стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року. Очікується, що в результаті реалізації програми в 2017 році чисельність зайнятого населення збільшиться до 21,4 млн. осіб, з яких офіційно працевлаштованими будуть майже 17 мільйонів.

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