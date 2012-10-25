ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 25 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «"Мечел" не може знайти покупця на свій донецький завод» пише: Російський "Мечел" поки що не знайшов претендентів на Донецький електрометалургійний завод, виставлений на продаж наприкінці вересня 2012-го. І серед українських гравців гірничо-металургійного ринку навряд чи їх відшукає в найближчі місяці...

http://delo.ua/business/mechel-ne-mozhet-najti-pokupatelja-na-svoj-doneckij-zavod-188021/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україна прибрала урожай», в якому пише: Україна, що входить до десятки найбільших експортерів зернових, вводить обмеження на вивезення пшениці. Учасники ринку говорять, що з країни можна було б експортувати ще мінімум 1 млн т пшениці, а джерела "'Ъ" в Мінагрополітики додають, що заборона може бути пом'якшена. Тим не менш заява України вчора вже підстьобнула ціни на пшеницю на світових ринках...

http://www.kommersant.ua/doc/2052147

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Допоможи собі сам», в якому пише: Розвиток внутрішнього ринку стане основним фактором прискорення зростання ВВП країн з економікою, що розвивається, у тому числі України, йдеться у звіті Ernst & Young. Вітчизняні експерти погоджуються з такими висновками, однак переорієнтація України з розвитку експорту на стимулювання внутрішнього ринку займе тривалий період часу...

http://www.kommersant.ua/doc/2052264

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«Сегодня» в публікації «Мельниченку вперше пред'явили звинувачення у справі, яка розслідується багато років» пише: Затриманого вчора вранці в аеропорту «Бориспіль» екс-майора Держохорони Миколи Мельниченка весь день в середу допитували співробітники Головного слідчого управління ГПУ. Про це «Сегодня» сьогодні вранці повідомив адвокат Мельниченка Микола Неділько. В ході цих дій Мельниченку, нарешті, пред'явили обвинувачення у кримінальній справі, яку наразі розслідує СБУ. А порушувалася справа ще на початку 2000-х, потім в 2005 генпрокурор Святослав Піскун її закрив, а не так давно суддя Родіон Кірєєв (який засудив на 7 років Юлію Тимошенко) знову відновив...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Eks-mayoru-Melnichenko-vchera-vpervye-predyavili-obvineniya-po-delu-kotoroe-rassleduetsya-mnogo-let.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» публікує матеріал «Україні обіцяють мільйони євро за перемогу над «тендерною мафією», в якому пише: США і Євросоюз настійно рекомендують нашій країні переписати закон про держзакупівлі, зробивши ці процедури прозорими. Натомість готові відновити програми фінансової допомоги загальним обсягом 200 млн євро...

http://economics.unian.net/ukr/detail/144621

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Російські ЗМІ

"Ведомости" в публікації «Роснафтогазу» можуть дістатися держактиви в ПЕК всупереч бажанню опонентів в уряді» пишуть: Запросити холдинг, очолюваний Сечіним, до капіталу «Русгідро» запропонувало «Інтер РАО»; на засіданні президентської комісії заперечень не пролунало...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/5378271/kovalchuk_zovet_sechina

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«Известия» в публікації «Росіян змусять літати на Superjet» пишуть: Прибуткові міжнародні маршрути віддадуть тим вітчизняним авіакомпаніям, які мають у своєму складі бодай один сучасний російський літак. Автори ідеї - в «Аерофлоті»...

http://izvestia.ru/news/538195

(УНІАН)