Анонс на 26 жовтня

* Відбудеться засідання прес-клубу Київводоканалу. Учасники засідання ознайомляться з розгалуженою структурою товариства і функціями п'яти підрозділів, що входять до його складу; дізнаються, яким відсотком акцій підприємства володіє місто, про сферу відповідальності Київводоканалу, його безпосередні обов'язки та ініціативи. Прес-клуб проведуть голова правління ПАТ «АК «Київводоканал» Валерій Ченчевий і радник голови правління ПАТ «АК «Київводоканал» з питань інформаційної політики Вікторія Яковлєва.

* Прес-конференція на тему: «Досягнення і перспективи земельної реформи в Україні». Учасники: голова наглядової ради Земельного союзу України Сергій Гущик, старший юрист міжнародної юридичної компанії «Salans» Анжеліка Штукатурова.

* Відбудеться прес-брифінг у рамках акції збору донорської крові для потерпілих у ДТП, на тему про дорожню ситуацію в Україні і особливості переливання крові постраждалим у ДТП. У програмі: обговорення ситуації на дорогах України і пошук шляхів її поліпшення, статистика ДТП, правила надання першої допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних подіях і ситуація з донорською кров'ю в лікарняних закладах України.

* У рамках ХІІ Міжнародної виставки "Безпека-2012", у зв'язку з ухваленням закону про охоронну діяльність і трагічними подіями у «Каравані», буде проведено майстер-клас для керівників охоронних структур на тему: «Техніка спілкування співробітників охоронних фірм з відвідувачами», в ході якого буде розглянуто такі практичні питання: процес спілкування, рівні та канали; темперамент відвідувача, підлаштовування; техніка інтерв'ювання; конфлікти та їх вирішення; методи навчання (техніці спілкування) співробітників служб охорони. Модератор: Олександр Ладигін, керівник департаменту тренінгу компанії «Гештальт Консалтинг-Груп», сертифікований тренер за міжнародними стандартами.

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