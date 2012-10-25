ТОП-10 (25 жовтня)

Комісар ЄС глибоко розчарований наміром України припинити експорт пшениці

«Смарт-холдинг» оформить контроль над родовищами з 50 млрд кубометрів газу

ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України в 2012 році до 1%

ЄАВТ та МС мають намір до кінця 2013 року підписати угоду про зону вільної торгівлі

"Газпром" програв спір з чеською RWE Transgas щодо штрафу за невідібраний газ

Кабмін пропонує узаконити введення мит на продовольство

Прямий держборг України зріс на 0,9%

Перепис населення перенесли на 2013 рік через недофінансування

Заборгованість із зарплати скоротилася на 3%

Янукович: Україні невигідно купувати дорогий російський газ

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Комісар ЄС глибоко розчарований наміром України припинити експорт пшениці

Комісар Європейського Союзу з питань сільського господарства і сільського розвитку Дачіан Чіолош глибоко розчарований намірами України припинити експорт пшениці.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-офісі комісара.

“Я глибоко розчарований цим повідомленням. Воно додасть непотрібного тиску на міжнародних сільськогосподарських ринках”, - процитували в прес-офісі слова комісара.

Д.Чіолош, визнаючи намір забезпечити продовольчу безпеку на внутрішньому ринку, тим не менше закликав Україну уникати заходів, які можуть сприяти збільшенню світових цін на продовольство та несуть ризик для традиційних торговельних шляхів.

Як повідомляв УНІАН, міністр агрополітики України Микола Присяжнюк заявив про намір з 15 листопада зупинити експорт пшениці.

"Буде повна заборона з 15 листопада. Буде постанова Кабміну про це. Ми не граємо в ігри, у нас просто немає іншого виходу" - заявив М.Присяжнюк в інтерв’ю агентству Reuters.

Міністр також зазначив, що Україна розгляне питання про введення обмежень, якщо високий рівень експорту загрожуватиме зростанню цін на хліб в домашніх умовах.

Відзначається, що Україна, яка входить в десятку світових експортерів пшениці, заявила про зменшення свого цьогорічного урожаю втричі після несприятливих погодних умов. Водночас США потерпають від найгіршої посухи за півстоліття.

Таким чином, світові ціни на пшеницю, кукурудзу та сою різко зросли влітку цього року.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Міністерство аграрної політики і продовольства заявило, що експортний потенціал пшениці з України може бути вичерпано 15-20 листопада.

Перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк звернув увагу зернотрейдерів, що на 19 жовтня було законтрактовано на зовнішні поставки 5,4 млн тонн пшениці, що вже на 1,4 млн тонн більше, ніж було зазначено в Меморандумі.

У зв'язку з цим чиновник закликав зернотрейдерів виважено поставитися до подальшого укладення контрактів.

Раніше Мінагропрод і зернотрейдери підписали Меморандум, яким було встановлено, що експорт зерна з України у 2012/13 МР не перевищить 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.

Пізніше в жовтні М.Присяжнюк висловив припущення про збільшення експорту пшениці до 5 млн тонн.

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«Смарт-холдинг» оформить контроль над родовищами з 50 млрд кубометрів газу

Компанія «Смарт Енерджі», що розвиває енергетичний напрямок інвестиційної групи «Смарт-Холдинг», планує до 2014 р. оформити контроль над родовищами із загальними запасами газу обсягом 50 млрд куб. м.

Про це повідомила прес-служба «Смарт-Холдингу» з посиланням на слова генерального директора компанії «Смарт Енерджі» Олексія Тимофєєва.

Згідно з повідомленням, в 2013 році ресурсну базу в 50 млрд куб. м буде сформовано, структуровано, впроваджено загальна звітність.

Водночас О.Тімофеєв зазначив, що наразі не може розкривати подробиці переговорів про купівлю нафтогазових активів через підписання угод про нерозголошення інформації.

Як раніше повідомляв УНІАН, у березні 2011 року «Смарт-холдинг» через компанію Energees Management завершив операцію з придбання контрольного пакету акцій британської нафтогазової компанії Regal Petroleum.

Довідка УНІАН. «Смарт Енерджі» - керуюча компанія у складі групи «Смарт-Холдинг», що відповідає за розвиток проектів у сфері видобутку вуглеводнів та альтернативної енергетики.

«Смарт-Холдинг» - одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний і нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство. Компанія бере участь у проектах в якості стратегічного або портфельного інвестора. Інвестиційна діяльність «Смарт-Холдингу» реалізується також в країнах СНД і Східної Європи.

Основним бенефіціаром "Смарт-холдингу» є Вадим Новинський.

Regal Petroleum працює в Україні з 1999 року. Компанія володіє в Україні заводом з переробки власного газу і конденсату потужністю 700 тис. куб. м газу і 200 куб. м конденсату на добу, а також трубопроводом довжиною 13,2 км, що з'єднує підприємство із системою магістральних газопроводів.

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ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України в 2012 році до 1%

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України до 1%, в ​​той час, як згідно з травневим прогнозом, зростання економіки прогнозувався на рівні 2,5%.

Про це йдеться в аналітичному огляді ЄБРР.

Як уточнив УНІАН прес-секретар ЄБРР в Україні Антон Усов, на 2013 рік поки що зберігається прогноз зростання ВВП на рівні 4%, але найближчим часом можливий його перегляд.

Згідно з даними Держстату, валовий внутрішній продукт України в 2011 році виріс на 5,2%.

ЄБРР також прогнозує зниження інфляції у 2012 році до 1,5%, ​​порівняно із 7,7% в 2011 році.

Аналітики банку також очікують, що дефіцит держбюджету в п.р. залишиться на рівні минулого року - 5,3% ВВП, а дефіцит поточного рахунку збільшиться майже в 2 рази - до 7% з 3,9% ВВП.

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ЄАВТ та МС мають намір до кінця 2013 року підписати угоду про зону вільної торгівлі

Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) і Митний союз Росії, Білорусі й Казахстану мають намір до кінця 2013 року підписати угоду про зону вільної торгівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це у четвер, 25 жовтня, сказав начальник федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтер на спільній прес-конференції в Москві з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

«Ми ведемо переговори про створення зони вільної торгівлі – з одного боку Європейська асоціація вільної торгівлі, куди входить Швейцарія, з іншого боку - Митний союз Росії, Білорусі й Казахстану», - сказав Д.Буркхальтер.

«Переговори йдуть інтенсивно і ми сподіваємося, що наприкінці 2013 року - початку 2014 року нам вдасться укласти угоду», - сказав він.

Довідка УНІАН. Європейська асоціація вільної торгівлі створена в 1960 році за Стокгольмською конвенцією. До складу ЄАВТ входять Норвегія, Ісландія, Швейцарія і Ліхтенштейн. Три країни ЄАВТ (окрім Швейцарії) є частиною внутрішнього ринку Європейського Союзу через Угоду про Європейський економічний простір (ЄЕП), яка набула чинності в 1994 році.

З листопада 2010 р. Митний союз Білорусі, Казахстану і Росії та ЄАВТ почали переговори про укладення угоди про вільну торгівлю.

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"Газпром" програв спір з чеською RWE Transgas щодо штрафу за невідібраний газ

Російський газовий монополіст "Газпром" програв спір в Арбітражному суді у Відні з чеським підрозділом німецького концерну RWE Transgas, від якого російська компанія вимагала оплати 0,5 млрд доларів штрафу за законтрактований, але не відібраний газ.

Про це повідомляє у четвер польська Gazeta Wyborcza.

"Можу лише сказати, що RWE Transgas виграло спір за правилом "бери або плати" в довготривалих контрактах", - сказав прес-секретар чеської компанії Мартін Халупські, слова якого наводить видання.

Газета відзначила, що рішення Віденського Арбітражного суду ускладнить переговори "Газпрому" з одним із найбільших покупців його газу - Україною, яка цього року значно скоротила його закупівлю.

"Це неприємний прецедент для "Газпрому", але має позитивне значення для його клієнтів. Не можна виключити, що тепер "Газпром" засипле лавина подібних справ від контрагентів", - сказав Костянтин Черепанов із московського представництва швейцарського банку UBS.

Газета повідомила, що чеський підрозділ RWE обмежив імпорт російського газу в 2008-2011 роках, і "Газпром" сам подав до суду на нього, вимагаючи заплатити, за даними агентства "Інтерфакс", штраф 500 млн. доларів.

Видання відзначає, що в жовтні цього року італійський концерн ENI заявив про намір добитися від російського газового монополіста відмови від правила "бери або плати" в довготривалому контракті й вже заручився підтримкою уряду Італії.

GW також відзначила, що Арбітражний суд в Стокгольмі зараз розглядає позов RWE Transgas, який вимагає від "Газпрому" знижки на газ, що імпортується до Чехії, зокрема, компенсувати переплату за попередні роки.

Видання нагадало, що аналогічний позов подала цього року польська національна нафтогазова компанія PGNIG.

Довідка УНІАН. Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", яка розповсюджується на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за контрактом. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 мільярди кубометрів, Україна повинна сплатити не менш як 41,6 мільярдів кубометрів газу.

У зв'язку з високою ціною на паливо Україна заявила про намір зменшити закупівлі російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 мільярдів кубометрів газу до 27 мільярдів кубометрів. Разом з тим у РФ стверджують, що час для переговорів за обсягами закупівель палива на цей рік вже упущено: річний контрактний обсяг може бути змінено не пізніше, ніж за півроку до початку поставок.

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Кабмін пропонує узаконити введення мит на продовольство

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді узаконити використання інструментів митно-тарифного регулювання експортно-імпортних операцій з метою забезпечення продовольчої безпеки країни.

Про це йдеться в законопроекті про продовольчу безпеку (№11378), поданому Кабміном на розгляд парламенту і опублікованому на офіційному сайті ВР.

Як говориться в пояснювальній записці до законопроекту, його поява обумовлена критично низьким рівнем продовольчої безпеки населення і необхідністю введення контролю якості продуктів. Відсутність такого контролю, на думку уряду, є головною причиною погіршення показників життєдіяльності українців.

«У зв'язку з цим необхідно сформувати і законодавчо закріпити комплексний підхід формування сучасної аграрної політики і вибору її пріоритетів в частині забезпечення продовольчої безпеки з урахуванням соціально-економічних і екологічних особливостей», - говориться в пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк підтвердив можливість повної заборони на експорт пшениці з України з 15 листопада. Міністр також відзначив, що Україна розгляне питання про введення обмежень, якщо високий рівень експорту загрожуватиме зростанню цін на хліб у домашніх умовах. Квоти на експорт зерна з України вже використовувалися як механізм регулювання в 2010-2011 МР.

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Прямий держборг України зріс на 0,9%

Державний борг України (без урахування суми гарантованого державою боргу) на 30 вересня 2012 року становив 394,415 млрд грн, або 49,345 млрд дол., що на 0,9% більше показника на кінець серпня 2012 року.

Як зазначається в повідомленні Міністерства фінансів України, державний зовнішній борг України минулого місяця зріс на 3,1% - до 25,482 млрд дол., або 203,677 млрд грн.

При цьому внутрішній державний борг у вересні скоротився на 1,3% - до 23,863 млрд дол. або 190,737 млрд грн.

Мінфін не уточнює суму гарантованого державою боргу на кінець вересня. На 31 серпня гарантований держборг становив 12,641 млрд дол.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України в 2011 році зріс на 9% і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд грн, або 59,216 млрд дол.

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Перепис населення перенесли на 2013 рік через недофінансування

Заходи з підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення профінансовано лише на 41,4% від потреби, що є недостатнім для здійснення повного комплексу робіт і вимагає перенесення проведення перепису на 2013 рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) з посиланням на відповідне розпорядження МЕРТ.

Як сказано в повідомленні, обмежений розмір асигнування на підготовку і проведення перепису відзначався впродовж 4 років – з 2008 по 2012 рік. Разом з тим, наголошується, що перенесення термінів проведення перепису з 2012 на 2013 рік не призведе до збільшення обсягів асигнувань загального фонду державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, у світовій практиці перепис населення проводять приблизно кожні 10 років. Перший і поки що єдиний перепис в незалежній Україні було проведено в 2001 році. Тоді чисельність населення України становила 48,457 млн. чоловік. До цього українців переписували ще у складі СРСР в 1989 році. В Українській РСР проживало 51,7 млн. чоловік.

За даними Державної служби статистики, чисельність населення України на 1 січня 2012 року становила 45,63 млн. чол.., на 1 серпня - 45 млн. 560 тис. 272 чол.

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Заборгованість із зарплати скоротилася на 3%

В Україні заборгованість із заробітної плати на 1 жовтня 2012 року становила 927,047 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Більш як половину боргів – 452,872 млн. грн становили борги підприємств-банкротів.

Найвищий рівень заборгованості зафіксовано в Донецькій області – 170,922 млн. грн і в Харківській області – 82,190 млн. грн.

Заборгованість із заробітної плати в Києві на 1 жовтня 2012 року становила 82,021 млн. грн.

Найнижчий рівень заборгованості із заробітної плати зафіксовано в Чернівецькій області - 180 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість із виплати заробітної плати в серпні 2012 року скоротилася також на 3% порівняно з липнем, і на 1 вересня становила 956,121 млн. грн. Найвищий рівень заборгованості на 1 вересня було зафіксовано в Донецькій – 166,588 млн. грн і Харківській областях – 119,761 млн. грн. Найнижчий рівень боргу було зафіксовано в Чернівецькій області – 167 тис. грн. Заборгованість із заробітної плати в Києві на 1 вересня 2012 року становила 71,684 млн. грн

В Україні в 2010 році заборгованість із зарплати скоротилася на 17,3%, і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд грн. У 2011 році заборгованість скоротилася на 19,8% – до 977,365 млн. грн.

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Янукович: Україні невигідно купувати дорогий російський газ

Україні невигідно купувати дорогий російський газ.

Про це на брифінгу в Харкові сказав журналістам Президент України Віктор Янукович, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про те, на який компроміс готова піти Україна, щоб досягти успіхів у газових переговорах із Росією.

«Нам дуже не вигідно, дуже дорого купувати газ сьогодні в Росії, тому ми робитимемо все, щоб купувати газ дешевше», - сказав В.Янукович.

За його словами, Україна готова шукати альтернативні російським джерела газу.

«Купуватимемо його там, де це можна, і не тому, що ми погано ставимося до Росії, тому, що нам це не вигідно. Я думаю, що наші партнери російські, це добре розуміють. Коли вони все це зважать, і ми разом з ними тоді знайдемо рішення», - сказав Президент.

Він зазначив, що Україна готова до партнерського діалогу. «Компроміс – це те, що завжди відкриває шлях до рішення. Компроміс – це коли дві країни в чомусь поступаються один одному. Ми готові, щоб це було, як мовиться, в рівних частках. Ми обговорюємо ці питання. Якби це було просте питання, ми б його давно вирішили, воно дуже непросте, але я впевнений в тому, що іншого шляху немає», - сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня під час спільної заяви для преси за підсумками переговорів з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у державній резиденції в Ново-Огарьово В.Янукович сказав, що переговори з Росією про ціну на газ для України тривають. При цьому він зазначив, що «ми розраховуємо вийти на економічно обгрунтовану і справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни».

23 жовтня в Сімферополі В.Янукович повідомив, що має намір обговорити питання поставок російського газу до України і ціни на нього на зустрічі з керівництвом РФ, яка, можливо, відбудеться в листопаді.

«Вже в листопаді ми знову зустрічатимемося і обговорюватимемо ці питання, планується держвізит, бізнес-форум в Нижньому Новгороді», - сказав Президент, коментуючи підсумки переговорів з російським колегою В.Путіним.

Глава держави заявив також, що питання може вирішити пакетну угоду, і відзначив, що зацікавлені сторони як у Росії, так і в Україні, працюють над газовим питанням.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила – в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 доларів.

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УНІАН