Вступ Росії до ЄС нереалістичний, але потрібно шукати шляхи зближення - Путін

Москва. Вступ Росії до Європейського Союзу нереалістичний, але потрібно шукати шляхи зближення.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це президент Росії Володимир Путін сказав в ході зустрічі з членами дискусійного клубу «Валдай».

«Що стосується можливого вступу Росії в ЄС. Це нереалістично, ми з вами чудово розуміємо, ні за територією, ні за укладом економіки. Але що, на мою думку, варто було б робити, безумовно, потрібно шукати шляхи зближення і використовувати синергію від складання зусиль Росії і наших європейських партнерів», - сказав В.Путін.

За його словами, в Росії високоосвічене населення, є дуже хороші напрацювання у фундаментальних науках, величезна кількість мінеральних ресурсів, досить добре підготовлених людських ресурсів або таких, які можуть бути за короткі терміни добре підготовлені.

У теж час він відзначив, що якщо взяти технологічні можливості країн Євросоюзу і об'єднати це все з величезними територіями Росії, то синергетичний ефект був би колосальним, і це підвищило б загальну конкурентоспроможність.

«Але, на жаль, ми дуже повільно рухаємося в цьому напрямку», - зазначив він і додав, що сторони не можуть домовитися щодо безвізового режиму.

«Це просто смішно насправді. Європа має безвізовий режим з деякими латиноамериканськими країнами. Там що, хіба питання криміногенне краще йде, ніж у Росії? Та ні, звичайно. Це просто смішно, розумієте? Я навіть не розумію, чим наші колеги керуються. Ось ці речі стримують зближення Росії і Євросоюзу», - сказав він.