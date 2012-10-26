ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 26 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Чорнобиль названо однією з головних загроз у топ-7 екологічних проблем» пише: російські екологи визначили найсерйозніші екопроблеми, які загрожують життю жителів Росії і сусідніх країн. Однією з них є Чорнобиль. Зараз норма цезію-137 у рази перевищує допустиму в молоці, ягодах і грибах на близьких до АЕС територіях.

http://delo.ua/business/chernobyl-nazvan-odnoj-iz-glavnyh-ugroz-v-top-7-ekologicheskih-pr-188123/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Передвиборні акції», в якому пише: український ринок акцій став заручником майбутніх виборів до Верховної Ради, а саме — невизначеності результатів і їх впливу на ситуацію в країні. Падіння індексу "Української біржі", що почалося у середині вересня, вже досягло 30% — індикатор перебуває на рівні квітня 2009 року. Трейдери кажуть, що обвал ринку зумовлений політичними ризиками і очікуванням девальвації гривні. На їхню думку, ситуація на ринку повинна схилитися у зворотний бік, якщо до кінця року курс гривні не перевищить позначки 8,3 грн/дол.

http://www.kommersant.ua/doc/2052895

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Росія програє газ за газом», у якому пише: позиції "Газпрому" — єдиного постачальника газу до України — на зовнішніх ринках стають дедалі хиткішими. Вчора Литва повідомила про початок партнерства з американською Chevron щодо розробки родовищ сланцевого газу, а чеська RWE Transgas, незважаючи на невиконання зобов'язань щодо закупівлі газу, днями виграла судову суперечку з "Газпромом". Україні це дає підстави жорсткіше вести переговори про зниження ціни газу, проте натомість влада вибрала вичікувальну позицію, констатують експерти.

http://www.kommersant.ua/doc/2052962

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«Сегодня» у публікації «Українці хочуть страхуватися від нещасного кохання і звільнень» пише: українці дедалі більше турбуються про свою безпеку і замовляють страховку. За даними Ліги страхових організацій, цього року кількість людей, які купили поліс, у порівнянні з 2011 роком збільшилася. Беруть у першу чергу автостраховки (обов'язкову автоцивілку і обов'язкове для кредитних авто КАСКО), але крім того, почали більше купувати поліси для нерухомості і медичну страховку.

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukraincy-hotyat-strahovatsya-ot-neschastnoy-lyubvi-i-uvolneniy.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» публікує матеріал «Ціни на свинину тримають у "передвиборному загоні"», в якому пише: ціни на м'ясо, насамперед свинину, поволі повзуть угору, а до кінця року експерти чекають різкішого стрибка. Одні прогнозують рекордні плюс 25-30%, інші ж називають цифру майже вдвічі меншу. Споживачі, скоріш за все, переключаться на дешевші яловичину і курятину.

http://economics.unian.net/ukr/detail/144679

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Також сайт «УНІАН-Економіка» публікує матеріал «Квартири в лізинг від Колесникова: низьку ставку з'їдять додаткові витрати», в якому пише: в останні місяці уряд посилено продукує ідеї перетворення непідйомного для більшості людей житла у доступне. На жаль, ретельніше вивчення деталей наводить на думку, що для більшості це житло і далі залишається "поза зоною доступу". Найсвіжіша ідея – житло у лізинг, озвучена... міністром транспорту.

http://economics.unian.net/ukr/detail/144772

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Російські ЗМІ

"Ведомости" у публікації «Уряд затвердив графік приватизації великих активів» пишуть: затверджена Дмитром Медведєвим програма приватизації передбачає перехід у приватні руки до 2016 р. 12 великих компаній, зокрема «Роснафти», ВТБ, «Росгідро», «Аерофлоту», а також часткову приватизацію Російських залізниць, «Транснафти» та інших держактивів. Але брак конкретних термінів продажу ставить під сумнів виконання програми.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/5423361/prodazha_po_raspisaniyu

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Також "Ведомости" у публікації ««Лукойл» не шкодує коштів на доступ до шельфу» пишуть: до 1 листопада уряд РФ повинен вирішити, чи варто відкривати доступ на шельф приватним компаніям. «Лукойл» щосили намагається схилити уряд у бік скасування цього обмеження. Він обіцяє чиновникам інвестувати у вивчення шельфових родовищ $2,7 млрд, тоді як плани «Роснафти» набагато скромніші.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/5423351/lukojl_ne_zhaleet_sredstv_na_shelf

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«Известия» у публікації «Мінкульт з'ясує, чому вітчизняні фільми провалюються у прокаті» пишуть: Міністерство культури РФ допрацьовуватиме зняті на бюджетні гроші фільми, які провалилися в прокаті. Щоб систематизувати цей процес, буде проведено дослідження впливу сучасного аудіовізуального контенту на глядацьку аудиторію.

http://izvestia.ru/news/538334

(УНІАН)