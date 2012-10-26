Україна виграла справу за позовом «Bosh International Inc»

Арбітражний трибунал Міжнародного центру із врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС) повністю відмовив американській компанії «Bosh International Inc.» і підприємству з іноземними інвестиціями «B&P Ltd.» у задоволенні їх позовних вимог проти держави Україна.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства юстиції.

«Україну звинувачували в тому, що вона не забезпечила справедливого, рівного і неупередженого режиму іноземних інвестицій на своїй території і не надала належного правового захисту інвестиції позивача, що, на думку інвестора, призвело до прямої і непрямої експропріації зазначених інвестицій без надання відповідної компенсації», - йдеться у повідомленні прес-служби. За інформацією Мін'юсту, загальна сума заявлених позовних вимог становила близько 20 млн дол. США.

Арбітражний Трибунал МЦВІС, як видно з повідомлення, встановив, що держава Україна не порушувала своїх зобов'язань відповідно до умов двосторонньої інвестиційної угоди, укладеної між Україною та Сполученими Штатами Америки «Про заохочення та взаємний захист інвестицій» від 4 березня 1994 року. Тепер, за рішенням суду, позивач зобов'язаний сплатити на користь України 150 000 дол. США.