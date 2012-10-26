Литвин: нова ВР розпочне роботу з обвинувачень, претензій і спроб отримати посади

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає, що новообраний парламент почне роботу із взаємних звинувачень, претензій і намагань отримати посади.

Про це він сказав в інтерв’ю “5 каналу”.

В.Литвин зазначив, що “мажоритарна частина Верховної Ради внесе особливу активність у діяльність парламенту, оскільки ці люди привнесуть настрої суспільного загалу і тривалий час будуть відчувати тиск людей, поки вони не заспокояться, не примкнуть до тої чи іншої політичної сили у парламенті”.

В.Литвин вважає, що “буде дуже складний процес заспокоєння у парламенті і переходу на діловий тон розмови”.

“Взаємні звинувачення, взаємні претензії і намагання при цьому не бути обділеними в посадах - це буде характеризувати початковий етап діяльності парламенту”, - сказав голова ВР і підкреслив, що “потрібен діалог щодо того, як далі рухатись країні”. “Я маю на увазі, що ми не повинні весь час жити за підказкою і реагувати, рефлексувати на критику і пропозиції, які звучать ззовні. Ми повинні говорити одним голосом, а для того, щоб говорити одним голосом, нам потрібно досягти компромісу і згоди щодо ключових питань внутрішнього життя і зовнішньої політики України”, - вважає В.Литвин.