У Києві перевірили надійність енергопостачання виборчих дільниць

Фахівці ПАТ «Київенерго» вжили додаткових заходів щодо забезпечення надійного та стабільного енергопостачання виборчих дільниць у період виборів до Верховної Ради України 28 жовтня.

Зокрема, додатково перевірили схеми зовнішнього електропостачання будівель, у яких розміщені київські виборчі дільниці, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У разі можливого збільшення навантаження і споживання електроенергії також у черговий раз перевірені мережі 0,4 кВ та 10 кВ, готовність працюючого і резервного обладнання на трансформаторних підстанціях і розподільних пунктах.

Для забезпечення резервного живлення Центральної виборчої комісії на її території розміщені два додаткові генератори. Також у ЦВК цілодобово чергуватимуть спеціалісти компанії для оперативного реагування на позаштатні ситуації, пов'язані з електропостачанням.

Протягом 27-29 жовтня оперативно-виїзні ремонтні бригади «Київенерго» чергуватимуть у посиленому режимі у всіх районах міста.