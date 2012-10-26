У Києві перевірили надійність енергопостачання виборчих дільниць
Фахівці ПАТ «Київенерго» вжили додаткових заходів щодо забезпечення надійного та стабільного енергопостачання виборчих дільниць у період виборів до Верховної Ради України 28 жовтня.
Зокрема, додатково перевірили схеми зовнішнього електропостачання будівель, у яких розміщені київські виборчі дільниці, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
У разі можливого збільшення навантаження і споживання електроенергії також у черговий раз перевірені мережі 0,4 кВ та 10 кВ, готовність працюючого і резервного обладнання на трансформаторних підстанціях і розподільних пунктах.
Для забезпечення резервного живлення Центральної виборчої комісії на її території розміщені два додаткові генератори. Також у ЦВК цілодобово чергуватимуть спеціалісти компанії для оперативного реагування на позаштатні ситуації, пов'язані з електропостачанням.
Протягом 27-29 жовтня оперативно-виїзні ремонтні бригади «Київенерго» чергуватимуть у посиленому режимі у всіх районах міста.