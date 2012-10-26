Колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі засуджено до чотирьох років в'язниці.

Як повідомляє радіостанція «Ехо Москви», його визнано винним у фінансових махінаціях.

Гучний судовий процес у Мілані закінчився не менш гучним вироком. Згідно з рішенням суду, італійський політик повинен відправитися за грати на чотири роки, а також виплатити податковим службам країни 10 мільйонів євро. Крім того, С.Берлусконі заборонено протягом трьох років обіймати державні посади.

Колишнього прем'єр-міністра Італії, власника найбільшої медійної групи Mediaset, визнали винним у купівлі телевізійних прав на низку американських фільмів за допомогою офшорних фірм і подальшій фальсифікації документів про оплату для ухилення від податків.

Цей процес тривав у Мілані 6 років. Самого С.Берлусконі на виголошенні вироку не було. Очікується, що винесена ухвала буде оскаржена, оскільки суд Мілана є судом першої інстанції.

С.Берлусконі загрожує також три роки в'язниці за сексуальний зв'язок з неповнолітньою і ще 12 років – за звинувачення у перевищенні службових повноважень.