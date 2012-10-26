ТОП-10 (26 жовтня)

Питання мит на імпорт нафтопродуктів вирішиться після урядового розслідування

Валютний міжбанк оновив рекорд денного обсягу торгів

Місія МВФ почала роботу в Україні

Держава створила двох монополістів на ринку cільгоспземлі - Держземагентство та Держзембанк

Янукович списав борги «Укроборонпрому»

Мінекономрозвитку пропонує вдвічі збільшити ввізні мита на 68% товарів

В Україні скоротилася середня зарплата

Президент збільшив витрати Міненерговуглепрому на 1,5 млрд грн

Україна вже експортувала понад 8 млн тонн зерна

Індекс Української біржі підвищився на 5,41%, індекс ПФТС знизився на 0,71%

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Питання мит на імпорт нафтопродуктів вирішиться після урядового розслідування

Уряд України проводить розслідування, і чи буде з 1 грудня запроваджене мито на імпорт нафтопродуктів, стане відомо після завершення цього розслідування.

Про це сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко.

Відповідаючи на запитання, чи буде введене 1 грудня цього року мито на імпорт нафтопродуктів, про можливість якого раніше заявляв прем’єр-міністр Микола Азаров та сам міністр Ю.Бойко сказав: «Уряд проводить розслідування, і чи буде це введено, чи ні, буде з’ясовано після завершення розслідування».

Як повідомляв УНІАН, у вересні міністр енергетики та вугільної промисловості України Ю.Бойко під час візиту до Луганської області заявив про можливе введення в грудні мита на імпорт нафтопродуктів.

Наприкінці 2011 року уряд М.Азарова, після тривалої дискусії, відмовився від ідеї запровадження мита на імпорт нафтопродуктів. Однак уже в липні 2012 року прем'єр заявив, що українську нафтопереробну галузь потрібно захистити від напливу імпортних нафтопродуктів.

На його думку, запустити вітчизняні нафтопереробні заводи буде нелегко, оскільки Україна зв'язана зобов'язаннями перед Світовою організацією торгівлі, має зобов'язання в рамках підписаної угоди про зону вільної торгівлі. Крім цього, підкреслив М.Азаров, рішення, пов'язане із введенням ввізного мита на нафтопродукти, «викличе тимчасове, але підняття цін на нафтопродукти».

За інформацією профільного агентства OilNews, Державна митна служба України з 14.00 п'ятниці, 19 жовтня, зупинила митне оформлення бензинів, разом з тим імпорт дизельного палива проходив у звичному режимі. З вівторка оформлення імпортного бензину за тимчасовими деклараціями було відновлено.

У зв’язку з подією, 23 жовтня відбулося позачергове засідання «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України», у якому нафтотрейдери консолідовано висловили глибоку стурбованість у зв'язку із призупиненням митного оформлення бензинів і можливістю монополізації імпорту нафтопродуктів.

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Валютний міжбанк оновив рекорд денного обсягу торгів

Рекорд денного обсягу купівлі-продажу валюти на міжбанківському валютному ринку було оновлено на останній сесії, 25 жовтня, на рівні (в еквіваленті) 2,407 млрд дол. (попередній максимум було встановлено 5 липня п.р. – 1,934 млрд дол.).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

На останніх торгах обсяг продажу долара становив 2,034 млрд дол., а середньозважений курс гривні зміцнився до 8,1138 грн/дол. у порівнянні з 8,1497 грн/дол. за попередній банківський день.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 25 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1790/8,1850, до 12:00 ціни знизилися до 8,1720/8,1800. До закриття торгів цінові рівні зросли до 8,1790/8,1870 грн/дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2617/0,2621, до закриття торгів ціни підвищилися до 0,2620/0,2624. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів залишився 31,2200 (-0.1500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2960/1,3020. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6270/10,6365, до 12:00 ціни становили 10,6245/10,6410. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз – 10,6235/10,6375.

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Місія МВФ почала роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), як і планувалося, 26 жовтня прибула з візитом до України, повідомило агентству УНІАН інформоване джерело.

Як повідомляв УНІАН, технічна місія МВФ планує з 26 жовтня по 2 листопада обговорити в Києві урядові програми реформування фінансового сектора.

В ході візиту планується розглянути, зокрема, заходи влади щодо вирішення питання проблемних кредитів, поліпшення умов для банківського кредитування і пріоритетні напрями реформ на 2013 рік.

Раніше українська влада заявила, що вважає за доцільне продовжувати діючу програму співпраці з МВФ, яка була розпочата в 2010 році, а не розробляти нову.

Після схвалення дворічної програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною ряду взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

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Держава створила двох монополістів на ринку cільгоспземлі - Держземагентство та Держзембанк

Держава створила двох монополістів на ринку землі сільськогосподарського призначення - Державне агентство земельних ресурсів та Державний земельний банк.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив голова Наглядової ради Земельного союзу України (ЗСУ) Сергій Гущик.

За його словами, за останні два місяці було прийнято понад 10 законів, які регулюють земельні відносини. Причому більшість з них були прийняті з голосу, без належного обговорення у комітетах.

Зокрема, закон про розмежування земель державної та комунальної власності наділяє Держземагентство повноваженнями розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення, продавати, передавати в оренду для того, щоб консолідувати землі, провести їх інвентаризацію і передати до статутного фонду Держзембанку.

С. Гущик назвав українським ноу-хау те, що в статутному фонді банку будуть земельні ділянки.

У свою чергу, старший юрист міжнародної юридичної компанії Salans Анжеліка Штукатурова вважає, що метою створення Держзембанку є консолідація та повернення в держвласність сільськогосподарських земель.

«Я не знаю жодного економічного закону, за яким він буде рентабельним. Ми не розуміємо моделі, за якою він буде працювати. Ті наслідки, які будуть після створення земельного банку - йде знову консолідація земель і вони будуть повертатися до державної власності. Це єдина ідея, яка чітко простежується. Ринку це не дозволить працювати», - сказала вона.

Водночас член робочої групи з підготовки пропозицій з питань земельної реформи при Президентові України Олександр Ковалів відзначив, що більше половини держактів на право власності на землю позбавлені топографо-геодезичної прив'язки, тому він не виключає можливості їх повернення в державну власність.

Голова Наглядової ради ЗСУ також зазначив, що закон про вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміну їх цільового призначення передбачає скасування погоджувальних органів, які супроводжують процедуру відведення земельних ділянок.

Відповідно до цього закону, Держземагентство буде погоджувати всі проекти, які будуть складатися при наданні земельних ділянок. «Усі інші органи - тільки на тих територіях, з яких вони надають. Якщо це землі природоохоронного фонду, то це екологія тощо», - зазначив С.Гущик.

За словами експерта, у результаті Держземагентство буде погоджувати проект, затверджувати його і реєструвати право на земельну ділянку.

«Вийшло так, що в одному органі земельних ресурсів буде і погоджувальна частина надання земель сільськогосподарського призначення, і розпорядча частина (затвердження проекту), і реєстрація права на землю. З'явився у нас такий монстр у земельному праві, який в одній особі як погоджує, так і реєструє це право», - додав він.

За словами А.Штукатурової, законодавчий «апокаліпсис» на земельному ринку в другій половині цього року відлякав іноземних інвесторів.

«Багато інвесторів, які були готові заходити на український агроринок, не заходять сюди саме у зв'язку зі зміною в законодавстві», - зазначила вона.

Серед позитивів законодавчих змін юрист зазначила зміни до Земельного кодексу щодо проведення процедури земельних торгів, які набудуть чинності наприкінці жовтня.

Вона нагадала, що проведення земельних торгів повинно регулюватися законом, а на практиці регулювалося локальними нормативно-правовими актами, через що покупка землі на аукціонах могла бути визнана недійсною.

Юрист акцентувала увагу на тому, що якість цього закону залишає бажати кращого.

«Ми дуже сподіваємося, що з кінця жовтня, коли закон набуде чинності, ми зможемо реалізувати проекти, які наразі застигли», - додала А.Штукатурова.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня 2012 Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності».

Закон вводить у дію Державний земельний банк, який повинен надавати виключно селянським, фермерським, сільськогосподарським підприємствам кредити під не більше ніж 5% ставки Національного банку.

3 жовтня 2012 Верховна Рада України прийняла в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок і зміни їх цільового призначення».

5 липня 2012 Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону».

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Янукович списав борги «Укроборонпрому»

Президент України Віктор Янукович підписав два закони щодо списання заборгованості Державного концерну «Укроборонпром».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Зокрема, В.Янукович підписав ухвалений 6 вересня Верховною Радою Закон «Про деякі питання заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу – учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їхнього стабільного розвитку».

Законом передбачено списати заборгованість підприємств оборонно-промислового комплексу з платежів до Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, а також заборгованість цих підприємств за теплоенергію та природний газ, електроенергію, водопостачання та водовідведення і пені, штрафні і фінансові санкції, що нараховані на цю заборгованість перед суб’єктами господарювання, які виробляють та постачають такі послуги.

Одночасно законом передбачено у межах списаної заборгованості підприємствам оборонно-промислового комплексу списати заборгованість суб’єктів господарювання, які надавали послуги з постачання теплової енергії, природного газу, електроенергії, водопостачання та водовідведення, відповідно перед тими суб’єктами господарювання, які поставляли природний газ, електроенергію і, зокрема, перед оптовими постачальниками електроенергії, Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та Державним агентством резерву України.

Крім того, з метою реалізації закону передбачається внести зміни до законів «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про оренду державного та комунального майна», «Про управління об'єктами державної власності», «Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію» та Господарського і Бюджетного кодексів України.

Також В.Янукович підписав ухвалений 2 жовтня Верховною Радою Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо питань оподаткування підприємств оборонно-промислового комплексу)».

Цей закон спрямовано на вирішення проблеми заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), що включені до складу Державного концерну "Укроборонпром", відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року і від 31 серпня 2011 року.

Відповідно до прийнятого закону, пропонується списати підприємствам оборонно-промислового комплексу суми пені, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), зокрема, за якими продовжуються процедури адміністративного або судового оскарження, й реструктуризувати на строк до 60 календарних місяців суми податкового боргу станом на 1 жовтня 2011 року.

Відповідно до інформації, оприлюдненої в пояснювальній записці до закону, на сьогодні заборгованість підприємств ОПК перед держбюджетом становить 248,6 млн грн, перед державними цільовими фондами - 366,1 млн грн.

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Мінекономрозвитку пропонує вдвічі збільшити ввізні мита на 68% товарів

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України пропонує вдвічі збільшити повні ставки ввізних мит на 68% усієї товарної номенклатури.

Про це сказано в законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф», оприлюднений на офіційному сайті відомства.

Як зазначається в аналітичній записці до законопроекту, підвищені ставки ввізного мита будуть застосовані, насамперед, до товарів із країн, з якими Україна не уклала регіональних угод про режим найбільшого сприяння - Андоррою, Багамськими островами, Бутаном, Еритреєю, Ефіопією, Єменом, Іраком, Коморськими островами, Лаосом, Ліберією, Сан-Томе і Принсипі, Сейшелами, Суданом. Крім того, підвищені мита будуть застосовані до товарів невідомого походження й до товарів обов'язкового декларування (підакцизні товари або товари фактурною вартістю понад 10 000 євро).

У Мінекономрозвитку наголошують, що норми законопроекту не порушують вимоги СОТ. При цьому сума додаткових надходжень до державного бюджету в річному обчисленні може становити 430 млн грн.

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В Україні скоротилася середня зарплата

У вересні 2012 року нарахування одному працівнику в середньому по Україні становили 3064 грн, що становить 99,7% показника серпня.

Про це сказано в повідомленні Державної служби статистики України.

Найвищі зарплати зафіксовано в галузі авіатранспорту - у середньому 10442 грн. Високоприбутковими також вважаються фінансова діяльність (середня зарплата 5659 грн), галузь досліджень і розробок (3939 грн) і транспортна сфера (3939 грн).

Найнижчі зарплати зафіксовані в рибному промислі - у середньому 1675 грн.

Середня зарплата в промисловості становила у вересні 3545 грн, у будівництві - 2701 грн, в освіті та науці - 2574 грн, сфері охорони здоров'я - 2207 грн.

Як повідомляв УНІАН, середня заробітна плата в серпні 2012 року становила 3,073 тис. грн, що на 2,5%, або на 78 грн, менше, у порівнянні з липнем.

Водночас прем'єр-міністр М.Азаров переконаний, що Україна вийде на рівень середньої заробітної плати в 4 тис. грн протягом двох років.

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Президент збільшив витрати Міненерговуглепрому на 1,5 млрд грн

Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 5417-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо збільшення видатків на технічне переоснащення та охорону праці на вугледобувних підприємствах».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Водночас, з метою забезпечення працівників вугільних підприємств засобами індивідуального захисту, зокрема саморятівниками ізолювальними та учбовими у комплекті з регенеративними патронами для проходження практичного тренування у спеціальних «димних камерах», головними акумуляторними світильниками необхідно внести зміни до назви бюджетної програми КПКВК 1101160 «Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, а саме оснащення новітніми приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю дегазації», та збільшити бюджетні видатки за цією програмою на 60,0 млн гривень.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила даний закон. Ним передбачено збільшити видатки за бюджетною програмою КПКВК 1101200 «Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств, зокрема через механізм здешевлення та погашення кредитів, а також виконання програми реновації гірничошахтного обладнання» на 1 450,0 млн гривень.

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Україна вже експортувала понад 8 млн тонн зерна

Експорт зерна з України з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2012 - червень 2013 р.) станом на 26 жовтня, становить 8,055 млн тонн, повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

За даними міністерства, за вказаний період експорт пшениці становить 3,98 млн тонн, у тому числі продовольчої - 3,311 млн тонн. Поставки на зовнішні ринки ячменю становлять 1,514 млн тонн, кукурудзи - 2,454 млн тонн.

У міністерстві також зазначили, що на сьогодні в Україні законтрактовано 12,128 тис. тонн зернових культур, в числі яких 5,526 тис. тонн пшениці, 1,986 тис. тонн ячменю і 4,356 тис. тонн кукурудзи.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Мінагропроду, виробництво зерна в Україні в поточному році становитиме майже 46 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 р.

Минулого тижня Міністерство аграрної політики та продовольства заявило, що експортний потенціал пшениці з України може бути вичерпаний 15-20 листопада. У зв'язку з цим заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк закликав зернотрейдерів виважено поставитися до подальшого укладання контрактів.

Днями міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк підтвердив можливість повної заборони на експорт пшениці з України з 15 листопада.

Раніше Мінагропрод та зернотрейдери підписали меморандум, за яким домовилися, що експорт зерна з України в 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн тонн, у тому числі 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.

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Індекс Української біржі підвищився на 5,41%, індекс ПФТС знизився на 0,71%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 26 жовтня, підвищився на 5,41% - до 824,05 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 121, 8 млн грн, з них на фондовому ринку - 40 млн грн, на строковому ринку - 81,6 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери «Укрнафти» (+7,20%), "Донбасенерго" (+6,82%), "Азовсталі" (+6,45%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,71% - до 306,21 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив усього 168,5 млн грн, з них на ОВДП припало 149,9 млн грн, на облігації підприємств - 1 млн грн, на акції - 17,5 млн грн.

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УНІАН