Термін ув’язнення Берлусконі скорочено до одного року за амністією

Термін ув’язнення колишньому главі уряду Італії Сильвіо Берлусконі скорочено з чотирьох років до 12 місяців за амністією, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше суд Мілана визнав С.Берлусконі винним у справі про фінансові махінації в заснованій ним медіакомпанії Mediaset.

Всього у справі про махінації в Mediaset проходило 11 осіб.

Сам С.Берлусконі наполягав на своїй невинуватості, відкидаючи всі звинувачення.

Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням міланського суду, С.Берлусконі був засуджений до чотирьох років в'язниці, а також до виплати податковій 10 млн євро. Крім того, С.Берлусконі заборонено протягом трьох років обіймати державні посади.

Колишнього прем'єр-міністра Італії, власника найбільшої медійної групи Mediaset, визнали винним у купівлі телевізійних прав на низку американських фільмів за допомогою офшорних фірм та подальшої фальсифікації документів про оплату для ухилення від податків.

С.Берлусконі загрожує також три роки в'язниці за сексуальний зв'язок з неповнолітньою і ще 12 років - за обвинуваченням у перевищенні посадових повноважень.