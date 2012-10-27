Держсекретар США Гіларі Клінтон піде у відставку після президентських виборів.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», про це Г.Клінтон заявила в інтерв'ю газеті «Вашингтон пост».

Втім, особисто з главою держави Бараком Обамою вона це питання не обговорювала.

Раніше американська преса писала, що політик може залишитися на своєму посту на другий термін через гучний скандал із вбивством посла США в Лівії.

Сама Г.Клінтон кілька разів говорила, що не хоче залишатися держсекретарем ще на 4 роки, але одного разу не виключила й іншого повороту подій.