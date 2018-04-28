Баланс тижня: економіку “законсервовано” до виборів...

Здається, майже всі суспільні, політичні, економічні, культурні події цього тижня відбуваються із прицілом на його останній день - день виборів до Верховної Ради.

Останній тиждень перед виборами запам’ятається настроєм очікування, в якому перебуває країна. Відбиток очікування несуть на собі й події цього тижня - вони наче вихоплені із контексту. Такий собі стан проміжного етапу - початок був уже давно, до завершення ще далеко і результат поки теж у тумані. Навіть гривня в обмінниках, якій залишилося півкроку до психологічної позначки у 8,20 грн/дол., не наважилась зробити його. Ціна російського газу й далі на стадії переговорів. «Пакетна угода вирішить все», - сказав Янукович, повернувшись із Москви. Міжнародні агентства знижують прогнози для України. Держборг зростає. Виробництво сталі знижується, що може вибити нас із "десятки" світового рейтингу виробників. Мінагропрод збирається вводити заборону на експорт пшениці. «Газпром» знову програв у європейському суді. Українці готуються йти на дільниці, щоб вкотре переконатись - життя після виборів таки існує… Але яким саме воно буде, певно, зараз не може спрогнозувати ніхто…

Янукович vs Путін: хто кого?

"Відкрили" економічний тиждень президенти України та Росії Віктор Янукович і Володимир Путін. Наш у понеділок поїхав до свого колеги, аби «перерва [у зустрічах – ред.] була не дуже великою, бо вона ніколи не йде на користь». Приїхав майже ні з чим, втім, чогось конкретного ніхто від цього візиту й не очікував.

Путін про наші внутрішньополітичні події теж не забув, висловивши своєму українському колезі переконання, що після виборів «курс на зближення України і Росії одержить додатковий імпульс». Домовилися про співпрацю у сфері космосу, вирішили не оподатковувати товари для кооперацій, підписали угоду про реадмісію. І все – вистачить.

Про газ, ціна на який не дуже вписується у формат дружніх відносин, вкотре лише "поговорили": переговори тривають, повідомив Янукович... Бо, як кажуть, дружба дружбою.., а газ - окремо. При цьому він зазначив, що «ми розраховуємо вийти на економічно обґрунтовану і справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни».

Наступного дня у Сімферополі Янукович трохи привідкрив завісу закулісних розмов. По-перше, він повідомив, що чергова зустріч з керівництвом РФ щодо газу відбудеться в листопаді. По-друге, дав зрозуміти, що питання може вирішити пакетна угода, над якою працюють зацікавлені сторони як у Росії, так і в Україні. Ще через день Янукович вкотре сказав, що Україна готова до компромісу: «Компроміс – це коли дві країни в чомусь поступаються один одному. Ми готові, щоб це було, як мовиться, в рівних частках». Думаю, усім не терпиться дізнатися, чим знову доведеться поступитися Україні, аби отримати чергову «формулу зниження ціни». Проте доведеться почекати - до «після виборів»…

А що ми поки знаємо? Росія хоче нашого вступу до Митного союзу, хоча, як каже Путін, ніхто нікого не тягне. Водночас, Янукович у Москві заявив: «Ми не змінюємо свою точку зору, виступаємо за поглиблення співпраці з Митним союзом». Лише поглиблення? Вступу не буде? Але всі його заяви треба сприймати з поправкою на вибори. А може знову у пакетній угоді буде згадка про Чорноморський флот РФ? Росія хоче модернізувати свій флот у Севастополі, замінити старі кораблі та техніку на нові, чого не можна зробити без згоди України. Невирішеним також залишається питання делімітації морського кордону. Знаково, що у Москві підписали не все, що хотів Кремль. Анонсована угода щодо пересування військових формувань Чорноморського флоту РФ в Україні не була підписана. Очевидно, Янукович торгується, а що виторгує – побачимо, можливо, вже до кінця року.

Якщо вже говоримо про газ, то десь тут недалеко має бути і "паливний" міністр Юрій Бойко. «Переговори тривають» - його коронна фраза про газ, але гарант позичив її, та міністр не розгубився і видав: «Україна і Росія відновлять переговори про ціну на газ». Правда, коли їх призупиняли, не уточнив. Адже українці весь час лише чули, що переговори тривають на різних рівнях, але з одним результатом для нас: говорили-балакали, сіли та й заплакали... Водночас, Бойко потішив: Україна почне будівництво LNG-терміналу з прийому скрапленого газу раніше, ніж Росія візьметься за Південний потік.

І ще один цікавий момент. У вівторок голова Адміністрації Президента РФ Сергій Іванов заявив, що Янукович приїздив не через газ, а у зв’язку з виборами до Верховної Ради України. В переговорах про газ немає «нічого нового», сказав він. «Ми пояснили ж їм, що країни Східної Європи платять за російський газ ще більше! Ясно ж, що цей візит потрібен був до зарізу насамперед їм — перед виборами», - наголосив С.Іванов.

«Газпром» знову програв. Як виграти Україні?

Продовжуючи тему газу, згадаємо про подію, що відбулася під кінець тижня. "Газпром" програв спір в Арбітражному суді у Відні з чеським підрозділом німецького концерну RWE Transgas, від якого російська компанія вимагала оплати 0,5 млрд доларів штрафу за законтрактований, але не відібраний газ. Україна може використати цей прецедент на свою користь. Експерти відзначають, що рішення суду ускладнить переговори "Газпрому" з одним із найбільших покупців його газу - Україною, яка цього року значно скоротила його закупівлю. Не виключають, що тепер "Газпром" засипле лавина подібних позовів від контрагентів. Адже чеський компанія не єдина у своїх претензіях. У жовтні цього року італійський концерн ENI заявив про намір добитися від російського газового монополіста відмови від правила "бери або плати" в довготривалому контракті й вже заручився підтримкою уряду Італії. Також Арбітражний суд в Стокгольмі зараз розглядає позов RWE Transgas, який вимагає від "Газпрому" знижки на газ, що імпортується до Чехії, зокрема, компенсувати переплату за попередні роки. Аналогічний позов подала цього року польська національна нафтогазова компанія PGNіG. Україна з цікавістю спостерігає за усім цим, чи сама наважиться на щось подібне, побачимо… А поки очевидно, що для «Газпрому» почалися важкі часи. Це розуміє і Путін. Плюс, у «Газпрому» ще одна проблема: зростання видобутку сланцевого газу й збільшення обсягів торгівлі скрапленим природним газом. Президент РФ уже доручив «Газпрому» проаналізувати принципи експортної газової політики, з урахуванням цих тенденцій. Конкуренція зростає, і Україні важливо не прогавити свою вигоду…

Металургія демонструє величезні збитки

Доповнила інформаційну картину понеділка негативна статистика від Всесвітньої асоціації виробників сталі. За їхніми даними, виробництво сталі в Україні у вересні знизилося на 8,3% - до 2,708 млн тонн. Хоча Україна зберегла за собою десяте місце у світовому рейтингу виробників сталі, статистика невтішна.

За підсумками 9 місяців поточного року, найбільші українські виробники сталі демонструють величезні збитки, які виглядають загрозливо навіть у порівнянні з кризовим 2009 роком. Металургійний комбінат «Азовсталь» збільшив чистий збиток у 10,7 раза – до 1,94 млрд грн. Збиток Маріупольського меткомбінату ім. Ілліча збільшився в два рази - до 2,3 млрд грн. Алчевський меткомбінат показав збиток у 550,1 млн грн, у порівнянні з прибутком 581,6млн грн за аналогічний період минулого року. Збиток Єнакіївського металургійного заводу зріс на 76% - до 1,4 млрд грн.

Але вітчизняні металурги не є винятком на тлі загальносвітових тенденцій у гірничо-металургійному комплексі, бо навіть найуспішніша китайська металургія зазнала за підсумками 8 місяців сукупних збитків у понад півмільярда доларів. Причина падіння дуже проста — низькі ціни на металопрокат та його перевиробництво змушують металургів працювати у збиток. Але експерти радять не впадати у смуток, за їх прогнозам кінець 2012 року і початок 2013-го дозволять металургам дещо відіграти втрати, та навіть сподіватись на прибутки за підсумками наступного року. Але все це, звісно, лише за умови подолання другої хвилі світової кризи вже у першому півріччі 2013 року.

Корпоративні новини, зокрема і згаданих підприємств, розчарували інвесторів. А це призвело до того, що за підсумками середи індекс Української біржі відновив річний мінімум, закрившись на позначці 810,31 п. і втративши 2,05%. Негативна корпоративна звітність цього тижня стала причиною зниження і на світових ринках. А загалом тиждень характеризувався нервозністю і стрибками «туди-сюди», залежно від чергової корпоративної звітності.

Бензин спинили на кордоні

Неспокійно було на ринку нафтопродуктів. А почалося все ще попереднього тижня, у п’ятницю, коли імпортери нафтопродуктів повідомили, що митниця з 19 жовтня призупинила оформлення бензинів. У вівторок оформлення імпортного бензину відновили. Нафтотрейдери, що входять до Асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» заявили про можливу монополізацію імпорту нафтопродуктів. По-перше, нафтотрейдери обурені, що причин відмови в митному оформленні ніхто їм не називає. По-друге, у них з’явилася інформація, що відразу після виборів, з понеділка, 29 жовтня, імпорт нафтопродуктів можуть знову припинити з метою створення спецімпортера, який володіє ексклюзивним правом оформлення на митниці. Також вони незадоволені заявами представників уряду про введення з 1 грудня мит на імпорт нафтопродуктів. На їхню думку, це призведе до зростання цін і руйнування диверсифікованої системи забезпечення України паливом. А під кінець тижня Бойко заявив, що уряд України проводить розслідування, і чи буде запроваджене мито на імпорт нафтопродуктів, стане відомо лише після його завершення. Вкотре констатуємо, чи буде монополізація ринку і чи зростуть ціни на бензин, дізнаємося вже після виборів.

Гривня чекає на вибори...

В останній передвиборчий тиждень українці продовжували перейматися перспективами гривні не гірше, ніж перспективами симпатичних їм кандидатів. Втім, як долю потенційних депутатів, так і долю національної валюти поєднувала між собою тривожна невизначеність.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings спрогнозувало, що до кінця року українська національна валюта девальвує на 10% - до 8,8 грн за долар, цей курс збережеться і в 2013 році. Гривню не залишили байдужими ці прогнози і на час закриття вона мало не перетнула психологічну позначку у 8,20 дол. – міжбанк закрився котируваннями 8,1870/8,1970 грн/дол. Також у Fitch попередили, що девальвація гривні до кінця року більш ніж на 10% є загрозою для якості банківських активів.

Але що б там не говорили міжнародні рейтингові агентства, ми, а точніше - українська влада «ближче до тіла», їй краще знати. Як Азаров заявив, що уряд України прогнозує в 2013 році середній курс гривні до долара на рівні 8,11-8,2 грн/дол., так ніхто змінювати свою думку не буде, особливо перед виборами.

З владою згодні й банкіри. Виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Сергій Мамедов, який одночасно є головою правління державного “Укргазбанку”, підтримав Нацбанк заявою, що на сьогодні у відомства є всі можливості для збереження стабільності курсу нацвалюти.

Ну й зробив відповідний висновок: заощаджуйте в гривні та тримайте її на депозитах. І бажано встигнути відкрити цей депозит якомога раніше. На думку Мамедова, після проведення в Україні парламентських виборів ймовірно відбудеться зниження ставок за банківськими депозитами. «Банки на сьогодні не спроможні відпрацьовувати ті процентні ставки, які є. Тому що 25% відпрацювати неможливо, кредитувати під 30% не можна, жодний суб'єкт економічної діяльності не витягне таке процентне навантаження», - відзначив він.

Стабільно зберігся цього тижня й попит населення на валюту. І звична картина — в останні дні цього тижня з різних куточків країни електорат сигналізує про труднощі із придбанням в обмінниках валюти.

Хоча, на тлі дефіциту валюти в обмінниках НБУ заявляє, що ситуація на валютному ринку стабілізується після виборів.

А тим часом валютний міжбанк на останній сесії, 25 жовтня, оновив рекорд денного обсягу торгів на рівні (в еквіваленті) 2,407 млрд дол. (попередній максимум було встановлено 5 липня п.р. – 1,934 млрд дол.).

"Іноземці" прогнозують макропоказники не на користь України

Урядовий передвиборчий оптимізм цього тижня трохи зіпсували прогнози міжнародних експертів щодо майбутнього української економіки.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings спрогнозувало скорочення зростання реального ВВП у 2012 році до 0,5% (номінальний - 167,2 млрд доларів), а інфляція може становити 2,2%. До речі, прогнози рейтингового агентства на наступний рік також не дуже втішні.

Проте це ще не всі «компліменти» від Fitch. У той час як Нацбанк хвалиться збільшенням фізичних обсягів золота в резервах, агентство прогнозує зниження золотовалютних резервів України в 2012 році до 27,1 млрд доларів, порівняно з 31,8 млрд доларів на кінець 2011 року.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) також погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України до 1%, в ​​той час, як згідно з травневим прогнозом, зростання економіки прогнозувався на рівні 2,5%. ЄБРР також прогнозує зниження інфляції у 2012 році до 1,5%, ​​порівняно із 7,7% в 2011 році.

Директор Інституту економіки та прогнозування НАН України Валерій Геєць заявив у коментарі УНІАН, що зростання внутрішнього валового продукту України уповільниться з 5,2% у 2011 році до 0,5-1% у 2012 році.

А тим часом Україна винна уже майже 50 мільярдів доларів. За даними Мінфіну, державний борг України (без урахування суми гарантованого державою боргу) за станом на 1 жовтня зріс на 0,9% - до 394,415 млрд грн або 49,345 млрд дол. З початку року зростання держборгу склало 10,4%, і експерти називають це зростання суттєвим.

Україна лякає забороною на експорт пшениці

Цього тижня міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк підтвердив можливість повної заборони на експорт пшениці з 15 листопада. "Буде повна заборона з 15 листопада. Буде постанова Кабміну про це. Ми не граємо в ігри, у нас просто немає іншого виходу", – заявив він. Очевидно, Тігіпко, який змінив би половину Кабміну, якщо б у нього була така можливість, «не посвячений» у згадані плани, бо за день до заяви Присяжнюка запевняв журналістів, що у Кабміні нема розмов про заборону на експорт зерна. На його думку, це було б вкрай негативним кроком. Додамо, що інформація про можливу заборону відразу підняла ціни на зерно у світі. Експерти кажуть, що обмеження формально виправдані, але застосовувати їх треба лише у крайньому випадку, бо обмеження не покращать імідж ні України, ні компаній-експортерів. Зате декому вони можуть бути на руку. До 15 листопада Україна навряд чи встигне вивезти 5 млн тонн пшениці, визначені урядом як поріг продовольчої безпеки для країни. Тому експерти побоюються можливих спеціальних механізмів, які дозволять певним “привілейованим” компаніям продовжувати експортувати невеликі партії протягом цього періоду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Українське зерно можуть зробити «невиїзним»

Світ каже, що в Україні стало легше вести бізнес

Втім, що ж це ми все про погане та про ще гірше. Була одна глобально позитивна новина цього тижня, яка мала б задати позитивний тренд усій п’ятиденці: Україна покращила свої позиції в міжнародному рейтингу ведення бізнесу Doing Business-2013, піднявшись відразу на 15 позицій – до 137-го місця (рейтинг складає Всесвітній банк і Міжнародна фінансова корпорація). Наша країна увійшла до першої трійки країн за темпами поліпшення умов ведення бізнесу за останній рік услід за Польщею та Шрі-Ланкою. При цьому Україна посіла перше місце в регіоні Центральної Європи і Східної Азії, зафіксувавши позитивні зрушення у сферах створення підприємств (зростання з 116-ї позиції до 50-ї); «оподаткування» (з 183-ї до 165-ї); а також «реєстрація власності» (з 168-го місця на 149-те). Азаров каже, що він молодець, і прив’язує цей результат до діяльності всієї команди.

Ну і зрештою, в п’ятницю Місія МВФ, як і планувалося, прибула до України на тиждень, аби обговорити урядові програми реформування фінансового сектора. До цього варто згадати слова прем’єр-міністра, що він таки сподівається на гроші від МВФ без підвищення тарифів для населення. Звісно ж, а що ще можна сказати... перед виборами. Хоча експерти в один голос заявляють: підвищення неминуче.

Як бачимо, аж занадто багато економічних подій цього тижня “перечепилися” об вибори, тому варто почекати, поки ситуація і в політичному, і в економічному житті держави “розконсервується”.

Мирослава Холявінська (УНІАН)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Баланс тижня: Україна "тисне" на CОТ, виробництво падає, Янукович їде до Путіна

Баланс тижня: Скуповування валюти населенням, переговори влади з МВФ і невтішні макропрогнози

Баланс тижня: інвестиційна непривабливість, скорочення резервів Арбузова, закон про депозитарну систему та цінова стабільність